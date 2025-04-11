На смартфонах Huawei появилась Алиса. Смотрите, как она работает

Во флагманских смартфонах Huawei теперь по умолчанию стоит виртуальный ассистент Алиса. Голосовой помощник свободно общается на русском языке, реагирует на команды и поддерживает многие популярные сервисы. Вместе со складным смартфоном Huawei Mate X6 изучаем, что умеет Алиса, каким образом ее настроить под себя и как она взаимодействует с другими сервисами из магазина Huawei AppGallery.

Голосовой помощник Алиса был доступен для устройств Huawei и ранее, но чтобы им воспользоваться, нужно было специально его скачать. В новых моделях для рынка Беларуси, таких как смартфоны серии Huawei Pura 70, смартфон Huawei Mate X6 и планшет Huawei MatePad Pro 12.2, он уже интегрирован в систему.

Функционал у Алисы широкий. С ее помощью можно включить любимую музыку, поставить будильник, найти информацию в интернете, позвонить знакомому, перевести фразу или просто поболтать. А ещё она помогает в работе и учебе: генерирует идеи, пишет и редактирует тексты, объясняет сложные темы.

Также важно, что Алиса поддерживает все сервисы «Яндекса», а ими в Беларуси пользуются многие. Виртуальный ассистент поможет управлять плейлистами в «Яндекс Музыке», вызвать такси через «Яндекс Go» или найти кафе в «Яндекс Картах».

Установить их, а также саму Алису на устройство, где она не предустановлена, можно через фирменный магазин приложений Huawei AppGallery. Чтобы воспользоваться всеми фишками голосового помощника, нужно обзавестись аккаунтом «Яндекса».

Как запустить Алису на смартфоне Huawei Mate X6

Обратиться к виртуальному помощнику можно двумя способами:

1. Удерживая кнопку питания 0,5 секунды – это сработает, даже если экран устройства заблокирован;

2. Открыв предустановленное приложение на смартфоне Huawei Mate X6.

При первом запуске ассистент запросит доступ к микрофону, чтобы с Алисой можно было разговаривать и отдавать ей голосовые команды. А еще к геолокации, чтобы давать точные прогнозы погоды, и к контактам – для звонков по запросу пользователя.

Настройки можно изменить позже. Достаточно открыть приложение → Права → Выбрать уровень доступа (Разрешить/Запретить).

Давайте теперь рассмотрим подробнее, какие задачи можно поручить Алисе.

Будильники и подбор плейлиста

Виртуальный ассистент готов помогать на протяжении всего дня. С его помощью точно не проспишь на учебу, работу или пробежку. Чтобы поставить будильник, достаточно сказать: «Алиса, поставь будильник». Ассистент уточнит, на какое время, и тут же откроет данную функцию на выбранной отметке. Далее будильник сработает в указанное время, а если попросите, будет повторяться каждый будний день или, например, по четвергам.

При этом можно попросить поставить любимую песню или включить вместо музыки любимую радиостанцию. Просто скажите: «Алиса, поставь на звонок мою любимую музыку» или «Алиса, включи мою радиостанцию». Конечно, что именно вам поставить она сходу не догадается. Но вы здорово облегчите своему персональному ассистенту жизнь, если найдете время и расскажете ему о своих предпочтениях. Чем больше информации дадите, тем лучше Алиса сможет понять, что вам нравится.

Как вариант, можно попросить запустить треки определенного жанра или направления. Например, на запрос подобрать спокойную и расслабляющую музыку, Алиса предложила сразу несколько соответствующих плейлистов.

Одновременно Алиса анализирует вкусы пользователя, запоминает его предпочтения и создаёт персонализированные подборки. Из интересных фишек – поиск музыки по напеву. Бывает, что понравился трек, а вот название вылетело из головы. Достаточно просто напеть Алисе мелодию, и она постарается ее распознать.

Погода и навигация

Про погоду за окном виртуальный ассистент тоже расскажет. Если вам надо знать чуть больше, чем стандартный набор информации о температуре воздуха и осадках или их отсутствии, задавайте вопросы. Алиса доложит о силе и направлении ветра, давлении, влажности и даже фазах луны, а также времени восхода или заката.

Помочь построить оптимальный маршрут до работы и обратно Алиса тоже может. Виртуальный ассистент в режиме реального времени изучает «Яндекс Карты» в поисках оптимального варианта с минимальным количеством красных участков. Судя по отзывам пользователей, сервис в этой части работает достойно хоть и не без ошибок.

Если вы предпочитаете общественный транспорт, то на точный ответ о времени отправления конкретного автобуса рассчитывать не приходится. Ассистенту проще прислать вам ссылку на разные расписания. А вот вызвать такси с помощью «Алисы» просто и быстро: она уточнит адрес, найдет машину по нужному тарифу и сориентирует по стоимости. А ещё даст знать, когда пора выходить.

Поможет по дому и на кухне

Алиса, конечно, не нарежет за вас салата, но зато подскажет, что вкусного можно приготовить из имеющихся в холодильнике продуктов. Просто перечислите ей, что лежит у вас на полках. Услышали про экзотическое блюдо и лень искать в интернете рецепт? Просто спросите: «Алиса, как приготовить тигадегену?» – и она расскажет, какие ингредиенты нужны и как их использовать.

Еще одна незаменимая на кухне опция – это таймер. Можно поставить несколько – Алиса без труда запомнит каждый и вовремя подаст сигнал.

Еще Алиса умеет включать или выключать устройства Умного дома. С ее помощью можно запустить пылесос в заданное время или включить свет в коридоре сразу после прихода домой.

Облегчит шоппинг и найдет нужную информацию

Если вы не из тех, кто любит зависать на маркетплейсах, то Алиса к вашим услугам. Скажите ей, что ищете, и она найдет магазины с разными вариантами. При необходимости попросите Алису сравнить предложения разных продавцов: она проанализирует их и подскажет, где можно сделать покупку.

Возможности Алисы обширны и в плане поиска информации в интернете. С ней можно и просто поговорить, виртуальный ассистент готов поддержать любые темы. Готовьтесь к тому, что Алиса может и сама задавать вопросы. А еще она умеет рассказывать сказки и анекдоты, загадывать загадки и даже организовывать голосовые квесты – детективные, по поиску сокровищ и другие.

Дополнительные возможности с Алисой Про

Недавно подписчикам «Яндекс Плюс» стала доступна Алиса Про на базе нейросети YandexGPT 5 Про. С новой версией виртуального ассистента можно решать профессиональные задачи. Например, писать код или контент-планы. Родители смогут воспользоваться услугами виртуальной няни, которая следит за режимом дня, напоминая о необходимости сделать зарядку, уроки, почистить зубы, а еще играет с детьми, помогает им в учебе.

Подписка на Алису Про платная. Новым пользователям доступен бесплатный пробный период на 30 дней, чтобы можно было попробовать все ее функции без ограничений.

Таким образом, владелец Huawei Mate X6 получает не просто стильный складной смартфон, а многофункционального помощника. Виртуальный ассистент Алиса упрощает повседневные дела, развлекает и помогает в работе.