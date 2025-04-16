От самокатов до поездов. Нашли 10 полезных транспортных приложений в AppGallery

Вместе с теплой погодой в Беларуси стартовал сезон поездок: одни отправились на дачи, другие – на природу, третьи – страну изучать. Найти транспорт сейчас не проблема: на выбор – самокаты, автобусы, такси, поезда и др. В дороге помогут смартфон и фирменный магазин Huawei AppGallery с мириадами сервисов. Мы выбрали 10 приложений, которые пригодятся как в крупных городах, так и за их пределами.

Хотите делать свои поездки по городу быстрыми и удобными? Прокатиться с ветерком? Или спланировать путешествие в дальние края? Тогда эти приложения точно пригодятся.

Whoosh

Сервис каршеринга Whoosh предоставляет доступ к электросамокатам в Минске. Откройте приложение – и вы сразу увидите на карте ближайшие доступные самокаты. Бронируйте их за 15 минут до поездки — это бесплатно. Оплачивайте аренду картой в пару касаний и наслаждайтесь дорогой. В приложении есть возможность оформить страховку. Если решили покататься с друзьями – можно взять сразу несколько самокатов с одного аккаунта.

Часто катаетесь? Подписка и пакеты минут помогут сэкономить, а система лояльности порадует бонусами: чем больше ездите, тем выше кэшбэк и круче подарки. И не переживайте о зиме: с наступлением холодов подписка автоматически приостанавливается.

Eleven

Eleven предлагает аренду электросамокатов в Минске, Гомеле и Бресте. Те, кто катаются часто, могут оформить подписку: на неделю, месяц или год. Подписчики получают бесплатный старт и возможность бронировать самокат за 20 минут до начала поездки. Без подписки длительность брони составляет 10 минут.

Новичкам Eleven рады. При первом использовании вас ждет бесплатный старт. Иногда предлагают и другие бонусы. А чтобы вы смогли контролировать свои расходы, в приложении доступна подробная история всех поездок с маршрутами и точными суммами.

Яндекс Go

Яндекс Go в Беларуси объединяет сразу несколько популярных услуг, связанных с транспортом. С его помощь можно заказать такси, доставить посылку, узнать расписание транспорта, воспользоваться навигатором и даже нанять грузчиков.

Функция шеринга самокатов появилась здесь совсем недавно и пока что только в Минске. Кататься могут все, кому уже исполнилось 18 лет. Желающие прокатиться с друзьями могут взять сразу три самоката с одного аккаунта — достаточно нажать «Ещё один» в приложении или отсканировать QR-код на самокате. С Яндекс Плюс доступна месячная и годовая подписка – она сделает поездки на 20% дешевле.

Транспорт BY

С этим приложением не нужно гадать, когда придет автобус. Транспорт BY предоставляет актуальное расписание общественного движения, включая все виды городского транспорта, а также междугородние и пригородные маршруты. Действует по всей Беларуси. Данные обновляются в реальном времени, включая изменения маршрутов и графиков. Приложение не только подскажет, когда подойдёт ваш автобус или троллейбус, но и поможет спланировать маршрут с пересадками, сохранить часто используемые направления и пришлет уведомление, если транспорт задерживается.

ZippyBus (ЗиппиБас)

В приложении собрано актуальное расписание общественного транспорта многих городов Беларуси: автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки. Информация обновляется ежедневно. Благодаря удобному интерфейсу вы сразу увидите, какой транспорт вам подходит и сколько минут осталось до его прибытия. Удобная функция «Таймлайн» покажет, где прямо сейчас находится нужный вам автобус или троллейбус.

Goes (Гоуз)

Официальное приложение проекта Btrans (БиТранс). Это сервис с расписанием городского транспорта в любом областном центре Беларуси: Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске и Могилёве. Его главное достоинство – работа без интернета. В нем есть оффлайн-карты, умная система обновлений и возможность создавать персональные остановки для ежедневных маршрутов. Все это можно просматривать даже если нет сети. Удобно для поездок в незнакомый город.

Яндекс Карты и Навигатор

Прокладывать маршрут в незнакомом городе с этим приложением просто. Да и в родном тоже. Яндекс Карты позволяют узнать точное время прибытия транспорта в режиме реального времени. А с функцией навигатора можно проложить удобный и быстрый маршрут, даже если совсем не знаете местность.

Сервис учитывает пробки и предлагает оптимальные маршруты с пересадками или без. Вы сможете в реальном времени отслеживать движение автобусов и троллейбусов, а также видеть полное расписание на любой остановке – просто найдите остановку на карте и кликните на нее, чтобы увидеть, какой транспорт здесь останавливается.

БЧ. Мой поезд

Официальное приложение Белорусской железной дороги. Позволяет покупать билеты на электрички и поезда дальнего следования. Пользователи через приложение могут выбрать места в вагоне, оформить электронный билет и сохранить его в телефоне, а также отменить поездку и вернуть деньги. Приложение показывает актуальное расписание, платформы и информацию о задержках поезда, если таковые случаются.

INFOBUS BY

Планируете автобусное путешествие в Прагу, деловую поездку в Москву или тур в Братиславу? INFOBUS BY сделает организацию вашей поездки простой и комфортной. Приложение анализирует предложения всех перевозчиков, помогая выбрать оптимальный вариант по цене и продолжительности поездки. Здесь можно посмотреть точное расписание автобусов, наличие свободных мест на рейсе, условия перевозки багажа и получить специальные предложения от перевозчиков. INFOBUS BY также предоставляет информацию о визовых требованиях и необходимых документах. А удобная система онлайн-бронирования с электронными билетами экономит ваше время и нервы.

Атлас

Приложение «Атлас» — это бесплатный сервис для поиска и бронирования билетов на автобусы и маршрутки по России, Беларуси и странам СНГ. В приложении удобно бронировать билеты заранее, без предоплаты и по низким ценам. Для пользователей предусмотрен бесплатный возврат. Передумали ехать? Просто отмените бронь за 15 минут до отправления и «Атлас» вернет полную стоимость билета. Без комиссий и лишних вопросов.

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Huawei AppGallery – это официальный магазин приложений от компании Huawei.

С ним нужные транспортные приложения всегда будут под рукой. И не только они. В его каталоге вы сможете найти приложения для любых задач: мессенджеры, социальные сети, банковские сервисы, мобильные игры и многое другое. С помощью плагинов microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс») можно проходить авторизацию в Google-аккаунтах и устанавливать приложения от Google.

Ассортимент магазина регулярно пополняется. Воспользоваться ассортиментом Huawei AppGallery могут не только владельцы смартфонов Huawei, но и других устройств на Android.