Помогут в отпуске! 10 приложений в Huawei AppGallery для туризма и путешествий

От планирования маршрута до бронирования отелей — собрали для вас 10 полезных приложений в магазине приложений Huawei AppGallery, которые пригодятся, чтобы сделать летний отдых комфортным. Они помогут найти жилье, сэкономить на роуминге и не потеряться в дороге.

1.Booking.com

Популярное приложение для поиска и бронирования жилья. Через него можно забронировать отель, апартаменты или хостел, ориентируясь на фильтры по цене, расположению и удобствам, а также на отзывы других гостей. Многие предложения доступны без предоплаты, с бесплатной отменой — это удобно, если планы могут измениться.

Помимо жилья, Booking.com предлагает поиск авиабилетов, аренду автомобилей и афишу мероприятий в городе — от концертов до экскурсий. Так что с его помощью можно спланировать весь отдых: от перелета, до развлечений. Важно помнить: бронирование отелей на территории России и Беларуси здесь недоступно. Но расплачиваться банковскими картами Беларуси можно.

2.Островок

Удобное приложение для путешествий по всему миру. В нем можно найти жилье по привлекательным ценам. Заявлено, что база сервиса насчитывает более 2,6 млн вариантов размещения в 220 странах. В том числе – в Беларуси и России.

Приложение сохраняет данные брони, что удобно в дороге — информация будет под рукой даже без доступа к интернету. Также предусмотрены бесплатные звонки в службу поддержки, что может помочь, если возникнут вопросы при заселении или потребуется изменить бронь в пути.

3.Trip.com

Еще один международный сервис для бронирования жилья, авиа- и железнодорожных билетов. Он сотрудничает более чем с 1,4 млн отелей по всему миру. В приложении можно строить сложные и подробные маршруты, встроенный ИИ-помощник подскажет быстрый или бюджетный вариант. Экономить позволяет и внутренняя система скидок, доступная пользователям приложения.

4.WiFi Map: Интернет, VPN

Это приложение особенно пригодится тем, кто путешествует без местной СИМ-карты или хочет сэкономить на мобильном интернете. WiFi Map помогает находить бесплатные точки доступа Wi-Fi по всему миру — в отелях, кафе, аэропортах и других общественных местах.

База данных приложения содержит более 150 млн паролей точек доступа, которая постоянно обновляется его пользователями. Например, если вы прилетели в новый город и у вас нет интернета, приложение покажет ближайшее к вам место с доступом к сети. Встроенная карта работает даже в офлайн-режиме, если заранее скачать данные, а при необходимости можно подключить VPN для дополнительной безопасности.

5.Myfin.by

Полезное приложение для комфортных поездок по Беларуси. С его помощью можно быстро найти банкоматы, отделения банков или обменные пункты поблизости, что удобно, если вы оказались в незнакомом районе без доступа к онлайн-банку. Myfin.by также позволяет перевести деньги с карты на карту и забронировать валюту по текущему курсу с возможностью его зафиксировать на два часа. Это поможет избежать неприятных сюрпризов при обмене. Функции работают стабильно и без сбоев даже в условиях слабого интернета.

6.Граница Беларуси

Приложение от Госпогранкомитета Беларуси, в котором собрана актуальная информация о правилах пересечения границы. Оно показывает в реальном времени загруженность пограничных пунктов — сколько автомобилей, автобусов или грузовиков в очереди. Также доступна информация о необходимых документах, медицинской страховке, правилах внеочередного въезда и транспортном сборе. Все данные обновляются каждые два часа, а интерактивная карта помогает быстро сориентироваться по локациям пропускных пунктов. Приложение пригодится как при планировании поездки, так и прямо в пути.

7.Organic Maps

Навигационное приложение, которое работает полностью офлайн. Оно использует карты OpenStreetMap и не требует подключения к интернету, что делает его удобным для путешествий в местах с плохой связью. Карты можно заранее загрузить, а само приложение не собирает персональные данные и не показывает рекламу. В приложении также можно строить маршрут, отмечать важные места, отслеживать пройденный путь — и все без подключения к интернету.

8.Guru Maps

Еще одно приложение с офлайн-картами, которое подойдет тем, кто любит заранее строить маршруты. Оно позволяет сохранять карты, искать объекты и прокладывать маршруты даже без доступа к интернету. Удобно использовать в поездках по малонаселенным регионам, где сигнал нестабильный или отсутствует вовсе: путешествуйте по деревенькам Беларуси, ходите в горы или отправляйтесь на Байкал — дорогу вы не потеряете.

9.OsmAnd Карты

Приложение с подробными картами мира и широкими навигационными возможностями. Позволяет прокладывать маршруты с учетом уклонов и габаритов транспорта, а также записывать треки и планировать пешие прогулки или велопоездки без интернета. Подходит для турпоходов или велопробегов — для отслеживания пройденного пути или планирования треккинговых маршрутов в горах или лесу.

10. Amap

Приложение актуально для путешествий по Китаю, включая такие крупные города как Гонконг и Макао. Оно предлагает интеллектуальное планирование и навигацию в реальном времени для всех видов транспорта: от метро и автобуса до автомобиля и велосипеда. Помогает объезжать пробки, дает точные подсказки по полосам движения, детализирует сложные развязки.

Amap также помогает находить рестораны, отели, АЗС и содержит функции для групповых походов (общий доступ к местоположению). Интересная опция: вызов автосервиса со скидкой на первый заказ. Маст-хэв для комфортного перемещения по мегаполисам Китая.

Эти и другие приложения для путешествий можно найти в Huawei AppGallery — официальном магазине приложений компании Huawei. Здесь собраны сервисы, которые помогут на каждом этапе поездки: от поиска жилья и навигации до планирования маршрутов и обмена валют.

Кроме того, в каталоге доступны мессенджеры, социальные сети, банковские приложения, игры и другие полезные инструменты для повседневного использования. Через него же можно скачать плагины microG (микроДжи) и GBox (ДжиБокс), которые позволяют проходить авторизацию в Google-аккаунтах и устанавливать приложения Google на смартфонах и планшетах Huawei.