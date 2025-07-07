Лайфхак: как и зачем использовать два магазина приложений на смартфонах Huawei

Знаете ли вы, что смартфоны Huawei могут работать с двумя магазинами приложений одновременно? Причем официальный Huawei AppGallery содержит даже те программы, которых нет в Google Play. Но если вам все же нужны сервисы Google – есть рабочий способ получить к ним доступ без потери производительности. Рассказываем, как сделать это правильно и зачем вообще нужен дуэт из двух виртуальных магазинов на вашем устройстве.

На смартфонах и планшетах Huawei фирменный магазин приложений Huawei AppGallery стал удобной платформой для загрузки софта. Тем не менее многие устанавливают на свои смартфоны еще и Google Play. Этому способствуют независимые решения, которые позволяют работать с сервисами американской корпорации на тех устройствах, где они изначально не предустановлены.

Но зачем нужен второй магазин приложений? Есть причины.

Huawei AppGallery: источник приложений для Huawei

Как уже отмечалось выше, Huawei AppGallery – это официальный магазин приложений, который предустановлен на всех устройствах Huawei. Он не зависит от сервисов Google, что делает его полностью автономным. Здесь представлен широкий ассортимент софта под любые потребности и интересы.

Так, пользователи найдут в нем популярные мессенджеры, социальные сети, а также сервисы для заказа такси, доставки еды и интернет-шопинга в Беларуси. Не забыт и игровой сегмент: каталог предлагает большой выбор мобильных игр, включая PUBG Mobile, Standoff 2, Royal Match, Words of Wonders («Игра в слова»), My Perfect Hotel, Race Master и много чего еще.

Интересно, что в нем можно найти приложения, которых нет в Google Play. Например, «СберБанк Онлайн». Если на вашем смартфоне не стоит Huawei AppGallery, то устанавливать приложение Сбера вам придется через официальный сайт банка. Та же история с приложениями Белинвестбанка, Банка Дабрабыт, Банка ВТБ и Банка БелВЭБ. А в Huawei AppGallery они есть.

Еще одно достоинство Huawei AppGallery – адаптированные версии приложений. Некоторые разработчики выпускают специальные сборки для устройств Huawei, что обеспечивает их стабильную работу. Если нужного приложения нет в Huawei AppGallery, встроенный поиск Petal Search поможет найти его на сторонних источниках, включая официальные сайты разработчиков.

Google Play на Huawei: альтернатива через microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс»)

C другой стороны, в Google Play тоже есть софт, которого нет в Huawei AppGallery. Кто-то сможет найти в нем новые для себя любимые игры, кто-то – важные для работы приложения. Можно, конечно, скачивать их из через сторонние репозитории в виде APK-файлов. Но удобно, когда под рукой есть знакомый магазин приложений с привычным ассортиментом и хорошей репутацией.

Пользователи Huawei могут получить доступ к Google Play и другим сервисам Google с помощью двух ключевых утилит: microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс»).

Что такое microG («микроДжи») и зачем он нужен?

microG («микроДжи») – это альтернативная реализация мобильных сервисов Google, которая позволяет запускать связанные с ними приложения. Без microG («микроДжи») такие программы, как YouTube, Gmail, Google Карты, Instagram или WhatsApp, могут работать некорректно или вовсе не запускаться.

Главное преимущество microG («микроДжи») в том, что он не использует виртуальные машины – приложения устанавливаются напрямую в память устройства, что ускоряет их работу и снижает нагрузку на систему. С microG («микроДжи») можно войти в Google-аккаунт, синхронизировать данные, получать уведомления и даже пользоваться геолокацией в Google Картах.

Что такое GBox («ДжиБокс») и как он работает

GBox («ДжиБокс») – это эмулятор, который создаёт виртуальную среду для запуска Google-приложений. Он даёт доступ к Google Play, позволяя устанавливать и обновлять программы, которых нет в Huawei AppGallery. Однако, в отличие от microG («микроДжи»), GBox («ДжиБокс») изначально работал через виртуальную машину, что может приводить к небольшим задержкам при запуске приложений. Но в последних моделях смартфонов и планшетов Huawei доступна возможность устанавливать приложения через GBox («ДжиБокс») напрямую в память устройства.

Почему microG («микроДжи») нужно ставить перед GBox («ДжиБокс»)

Чтобы этого добиться, важно соблюдать правильную последовательность установки: сначала нужно из Huawei AppGallery скачать microG («микроДжи») и только затем – GBox («ДжиБокс»). Если сделать наоборот, приложения будут устанавливаться по-старому, в виртуальное пространство. В результате они будут запускаться медленно, а некоторые функции могут работать нестабильно.

Кроме того, GBox («ДжиБокс») без microG («микроДжи») функционирует некорректно, так как ему не хватает базовых сервисов для авторизации и синхронизации данных. Поэтому microG («микроДжи») – обязательный компонент для полноценной работы Google-приложений на Huawei.

Какой магазин приложений выбрать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет – всё зависит от конкретных потребностей пользователя. Huawei AppGallery является основным источником приложений для устройств Huawei, где можно найти большинство популярных программ, включая банковские сервисы, мессенджеры и игры. Важно отметить, что некоторые приложения специально адаптированы для устройств Huawei, что обеспечивает их высокую производительность.

Google Play, доступный через microG («микроДжи») и Gbox («ДжиБокс»), становится полезным дополнением в тех случаях, когда нужного приложения нет в Huawei AppGallery. Однако следует учитывать, что не все программы будут работать без нареканий, особенно если они требуют глубокой интеграции с сервисами Google.

Оптимальным подходом будет следующий: сначала стоит попробовать найти нужное приложение в Huawei AppGallery. Если его там нет, можно воспользоваться встроенным поиском Petal Search. В том случае, когда приложение отсутствует в обоих этих источниках, имеет смысл обращаться к Google Play через GBox («ДжиБокс»).

Имейте в виду, что иногда при попытке обновить через Google Play скачанную из Huawei AppGallery программу может появиться ошибка: «Установка в GBox («ДжиБокс») невозможна». Поэтому оптимальный вариант – скачивать и обновлять софт посредством одного и того же источника. Чтобы не терять даром времени.

Заключение

Наличие двух магазинов приложений на устройствах Huawei – не проблема, а возможность получить доступ к большому количеству программ. Никаких проблем с учетом грамотного использования microG («микроДжи») и GBox («ДжиБокс») у владельцев новинок Huawei, как правило, не возникает. Главное – правильно все настроить, чтобы приложения работали быстро и без сбоев.