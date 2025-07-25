Универсальный помощник. Обзор магазина приложений Huawei AppGallery

Белорусы знают: удобство цифровых услуг зависит не только от возможностей смартфона, но и от доступности приложений. Фирменный магазин Huawei AppGallery решает эту проблему — здесь есть и банки, и транспорт, и сервисы для бесконтактной оплаты. С помощью смартфона Huawei nova Y73 мы изучили, что он из себя представляет и чем может быть полезен.

Что такое Huawei AppGallery

Huawei AppGallery – это фирменный магазин приложений от компании Huawei. Появился он в 2011 году, но первоначально устанавливался только на устройства для китайского рынка. А с 2018 года стал доступен и в других странах. И с тех пор активно развивается на международном уровне.

Сегодня Huawei AppGallery доступен более чем в 170 странах мира. Сервис поддерживает локализацию для разных регионов, поощряя перевод заголовков и описаний на другие языки. Компания Huawei сотрудничает с местными разработчиками, помогая адаптировать их приложения для своих устройств. Благодаря этому в Huawei AppGallery представлен широкий выбор мобильных программ, включая популярные мессенджеры, социальные сети, сервисы для заказа такси, доставки еды и многое другое. Кроме того, пользователи могут с его помощью получать доступ к приложениям, которых нет в Google Play.

При первом запуске Huawei AppGallery у вас точно не будет культурного шока. Смартфоны бренда работают под управлением фирменной оболочки EMUI, а планшеты перешли на операционную систему HarmonyOS, но в обоих случаях интерфейс магазина выглядит одинаково, организован просто и интуитивно понятно.

Первым делом пользователь попадает в раздел «Избранное», где собраны популярные или прямо сейчас набирающие популярность приложения. Нажав на иконку со звездочкой «Топ», пользователь может быстро скачать такие популярные приложения, как YouTube, Google, Gmail, WhatsApp, Telegram и другие.

Чтобы разобраться во всем доступном ассортименте было просто, предусмотрены также разделы «Приложения» и «Игры». В каждой из них приложения можно искать по тематическим категориям, а некоторые помещены в различные редакционные подборки. Для приложений предусмотрено 17 категорий, для игр – 6.

Кстати, эти разделы буквально совсем недавно обновили. Раньше, чтобы перейти к категориям, нужно было скроллить до самого низа окошка. Теперь же их перенесли в отдельную вкладку в самом верху. То есть, переключиться на категории можно сразу, как только заходишь в раздел. Так гораздо удобнее. Это говорит о том, что Huawei постоянно совершенствует свой магазин, не только пополняя каталог, но и с точки зрения юзабилити.

Имеется также раздел «Я», где доступны различные настройки, которые позволяют управлять своим профилем Huawei, самим магазином и установленными приложениями. Еще здесь можно отслеживать свою историю покупок, список пожеланий и комментариев.

В этом же разделе происходит обновление приложений. Можно настроить автообновление – для этого необходимо нажать на шестеренку настроек и выбрать вариант автообновления: через Wi-Fi и мобильную сеть или только через Wi-Fi. Но некоторые приложения все равно нужно будет периодически обновлять вручную, и для этого предусмотрена соответствующая кнопка.

Особенности Huawei AppGallery

По поводу вирусов и троянов можно не беспокоиться. В Huawei AppGallery внедрена четырехуровневая система проверки приложений для обеспечения безопасности. Прежде чем попасть в каталог, а затем на смартфон пользователя, приложения проверяются как вручную, так и с помощью специализированных автоматических систем. А если речь идет об APK-файлах, то они еще и дополнительно сканируются встроенными средствами безопасности перед установкой уже непосредственно на устройстве Huawei.

Позаботились и об удобстве выбора приложений. Версия Huawei AppGallery для рынка Беларуси полностью адаптирована. Оценить достоинства и недостатки приложений можно, опираясь на отзывы и оценки. В магазине реализована система индивидуальных рекомендаций — она подстраивается под интересы пользователя и со временем начинает предлагать варианты, основываясь на его предпочтениях.

Предусмотрена техподдержка. Связаться со специалистом в рабочее время можно онлайн или по телефону (телефон горячей линии – бесплатный). Но большинство вопросов можно решить и через чат-бота, который доступен в режиме 24/7.

В Беларуси Huawei AppGallery особенно ценен из-за своей локализации. Здесь собраны не только массовые сервисы, но и актуальные в Беларуси узкоспециализированные решения — от приложения «БЧ. Мой поезд» для покупки железнодорожных билетов до Transport.by с актуальным расписанием общественного транспорта. Международные маркетплейсы вроде Wildberries и Ozon представлены наравне с локальными площадками — OZ и 21vek.

Широко представлены банковские приложения. Банки Беларуси здесь доступны почти все и регулярно получают обновления.

Установка приложений Google

Важный момент – в Huawei AppGallery доступны инструменты, которые позволяют устанавливать приложения Google – YouTube, Gmail, Google Карты и многие другие. Пользователям смартфонов с предустановленными гугл-сервисами они вряд ли понадобятся, а вот на устройствах Huawei – определенно будут полезны. Речь идет об утилитах microG (микроДжи) или GBox (ДжиБокс).

Первым делом следует установить microG (микроДжи). Это решение предоставляет альтернативу для закрытых компонентов сервисов Google, которые не только дают возможность пользоваться софтом американской корпорации, но также проходить авторизацию в аккаунте Google и получать пуш-уведомления.

И установка приложений Google в Huawei AppGallery организована предельно удобно. Тот же microG (микроДжи) искать специально не нужно – просто вводим название сервиса, который нас интересует (например, YouTube), и система автоматически предлагает загрузить все необходимые компоненты microG (микроДжи). Далее просто загружаем, что хотим, и пользуемся. Рекомендуется только в настройках утилиты дать разрешение на доступ к геоданным для корректной работы приложений.

Приложение GBox (ДжиБокс) же еще больше расширяет возможности пользователя. Базово она умеет все то же самое, что и microG (микроДжи), но устанавливать ее стоит ради другой ключевой фишки – доступа к магазину Google Play.

GBox (ДжиБокс) можно скачать в Huawei AppGallery. Выглядит он как отдельное приложение. Зайдя внутрь, получаем возможность устанавливать приложения из обширного списка, а также зайти в Google Play и пользоваться всем его ассортиментом. Что особенно интересно – можно вынести значок Google Play на рабочий стол и заходить в этот магазин напрямую, минуя GBox (ДжиБокс).

Удобно то, что умный встроенный поисковик Petal Search ищет приложения не только в самом Huawei AppGallery, но и на проверенных безопасных сторонних ресурсах – на сайтах разработчиков и в других магазинах, включая Google Play. Таким образом, если приложение не загружено в Huawei AppGallery, оно отобразится в результатах от Petal Search. После клика на приложение из списка результатов, GBox (ДжиБокс) мгновенно перенаправит вас в магазин Google Play для скачивания.

Таким образом, Huawei AppGallery позволяет загружать приложения не только из собственного каталога, но и из множества других. Производитель рекомендует пользователям смартфонов и планшетов Huawei устанавливать софт в первую очередь из собственного магазина, поскольку он лучше адаптирован под его устройства. И только если нужного приложения нет в Huawei AppGallery – прибегать к помощи GBox (ДжиБокс) или Google Play.

Не просто магазин

Магазин приложений Huawei AppGallery за последние годы превратился в мощный сервис с обширным каталогом программ. Много полезного в нем могут найти и пользователи из Беларуси. Huawei AppGallery может предложить не только популярные мессенджеры, соцсети и игры, но и актуальные для нашего региона приложения – от банковских сервисов до навигационных решений. При этом он постоянно совершенствуется, чтобы пользоваться им было просто и удобно.