Искусство и технологии: три приложения от Huawei для создания шедевров

Компания Huawei занимается не только производством телекоммуникационного оборудования и потребительских мультимедийных устройств, но и активно разрабатывает различное полезное ПО. Например, для творческих людей доступны приложения Petal Clip, GoPaint и Блокнот. Протестировали их на планшете Huawei MatePad Pro 12,2’’ 2025, продажи которого в Беларуси стартуют 1 августа.

Petal Clip

Это приложение для работы с видео. Оно достаточно простое и вместе с тем располагает широким набором вспомогательных функций. В том числе – с использованием технологий на базе искусственного интеллекта. С его помощью пользователь планшета может монтировать, редактировать и создавать видеоролики, накладывать различные эффекты и переходы. Быстро разобраться со всеми возможностями приложения помогает встроенное внутри руководство.

Petal Clip позволяет работать как с видео, так и с изображениями. Можно набросать на монтажную ленту исходные файлы и скрупулезно работать с большим проектом. А можно выбрать готовый шаблон и довериться искусственному интеллекту, чтобы он за считанные секунды создал ролик автоматически, подобрав эффекты и музыку под соответствующий стиль.

Список доступных инструментов впечатляет. Приложение поддерживает возможность добавления спецэффектов, стикеров, фильтров, текстов и переходов. Можно настроить обложку, убирать и добавлять музыку, работать с масками и анимацией. Эффектов тоже доступно большое количество: от красивых рамок до имитации капель воды на камере, от сердечек до анимешных взрывов. Причем оживить кадр с их помощью можно буквально одним кликом.

Среди рассматриваемой нами тройки приложений Petal Clip встретить на других устройствах проще всего. Оно доступно на всех смартфонах и планшетах Huawei, так что снять на камеру и доработать с его помощью видео можно тут же, не копируя файлы на компьютер.

GoPaint

У Huawei MatePad Pro 12,2’’ 2025 – большой флагманский Тандем OLED-экран с 2,8K-разрешением, поддержкой 1,07 млрд оттенков и охватом цветового пространства P3, который с высокой точностью передает цвета. Это позволяет использовать его для рисования на профессиональном уровне. И чтобы пользователям не нужно было искать соответствующую программу, Huawei разработала приложение для рисования GoPaint.

GoPaint – это мощный инструмент для создания графических проектов разных уровней. Им могут пользоваться как взрослые, так и дети, как начинающие художники, так и состоявшиеся мастера своего дела. Рисовать можно хоть пальцами, но лучше использовать стилус. Максимально раскрыть потенциал программы позволяет стилус M‑Pencil 3‑го поколения, который распознает более 10 тыс. степеней нажатия.

И это приложение способно по-настоящему удивить. В GoPaint доступно более 150 видов кистей. Среди них есть тонкие линеры, имитирующие карандаш или шариковую ручку, и классические кисти художников, стилизованные под акварель, чернила и масло.

Причем каждую кисть можно индивидуально настроить – как по простым параметрам вроде формы, размера и прозрачности, так и по более сложным – таким как состояние красок и кисти. Это может быть тип и твердость щетинок, уровень их смоченности водой и многое другое. Всего для кистей предусмотрено более 100 видов настроек.

Вспомогательных инструментов тоже немало. Приложение позволяет работать со слоями, предусмотрена специальная «волшебная» палочка с гибкими настройками по выделению и работе с областью. Есть пипетка, позволяющая позаимствовать нужный цвет из картинки. А чтобы ориентироваться по холсту было проще, можно включить направляющую сетку и индивидуально настроить под себя ее линии.

Доступно и большое количество фонов. В качестве холста можно использовать золотистый или серебристый шелк, бумагу сюань, холст под акварель или масло и даже каменистую поверхность. Холсты можно создавать размерами вплоть до 8K, а в настройках цветовой палитры выбирать между P3 и sRGB.

Вместе с Huawei MatePad Pro 12,2’’ 2025 в GoPaint появились новые опции. В частности: кисть для рисования масляными красками с трехмерными эффектами, в которой можно настраивать глубину и объем каждого мазка. Стала также доступна функция анимации – она преобразует слои в последовательные кадры, что дает возможность сохранять их затем в виде гифки или видеоролика.

Приложение GoPaint устанавливается эксклюзивно на определенные планшеты Huawei. Помимо новинки, из доступных в Беларуси моделей им можно воспользоваться также на Huawei MatePad Pro 12,2’’ прошлого года и на планшете Huawei MatePad 11,5”S. В будущем этот список определенно будет только пополняться.

Блокнот

Для важных заметок, записи спонтанно возникших мыслей и структурирования идей предусмотрено приложение «Блокнот». В нем можно хранить разнообразный контент: тексты, собственные рисунки, сторонние файлы – документы, изображения, аудио и видео. По сути, это аналог обычного бумажного блокнота, который вы тоже можете заполнить, чем угодно, только в цифровом формате.

Вводить текст в «Блокнот» с клавиатуры не обязательно – приложение поддерживает работу со стилусом. Причем рукописный текст хорошо распознается благодаря использованию интеллектуальных алгоритмов на базе ИИ. Просто делаем любую беглую запись, обводим ее инструментом «лассо» – и приложение преобразует ее в аккуратный печатный текст, учитывая выбранный пользователем стиль и размер.

Рисовать в «Блокноте» тоже можно, но скорее в виде быстрых набросков. Доступны три вида кистей: шариковая ручка, карандаш и маркер. Каждый можно индивидуально настраивать.

Что нас впечатлило – можно рисовать ровные фигуры. Для этого достаточно лишь наметить общие контуры нужной с помощью отдельного инструмента – и небрежный набросок превратится в ровный круг, квадрат или треугольник. Причем пока на фигуре активны синие точки, можно подкорректировать ее размер или форму.

Для заметок доступен большой выбор обложек, можно выбирать и различные типы бумаги. Все сделано таким образом, чтобы пользователь мог настроить свой личный цифровой блокнот по своему усмотрению.

Приложением «Блокнот» можно воспользоваться на всех планшетах Huawei. Во всяком случае, последние модели оснащают им без каких-либо исключений.

Подведем итог

Все эти приложения делают устройства Huawei по-настоящему универсальными инструментами для творчества, предлагая разнообразный и продуманный функционал. Petal Clip пригодится для динамичного видеомонтажа, Блокнот – для структурированных заметок и простых скетчей, для сложных рисунков профессионального уровня предусмотрен GoPaint. А если использовать их в сочетании со стилусом M‑Pencil 3‑го поколения и чехлом-клавиатурой, которая идет в комплекте вместе с Huawei MatePad Pro 12,2’’ 2025, то можно полностью раскрыть свой творческий потенциал.

Стилус M‑Pencil 3‑го поколения и беспроводную мышь можно получить в подарок (или за 20 копеек) при оформлении предзаказа в торговых сетях «5 элемент», МТС и А1. Предзаказы принимают по 31 июля.

Cтоит отметить, что в фирменном магазине Huawei AppGallery представлен большой выбор приложений для творчества и от других разработчиков. Например: ibis Paint X, InShot, CapCut, Picsart и другие. Найти и установить еще больше нужных приложений легко можно с помощью утилит microG («МикроДжи») и GBox («ДжиБокс»). Достаточно скачать их на планшет, дать нужные разрешения, и у вас появится доступ к Google-сервисам и Google Play.