Черно-белая фотография - бессмертная классика

Черное и белое, инь и янь, жизнь и смерть. А между этими крайними событиями – тысяча и тысяча возможностей.

Классическая камера Leica для черно-белой съемки - Leica M Monochrome Type 246

Почему монохромные снимки настолько эмоциональны? Возможно, потому, что черно-белая фотография показывает «душу» изображения. Глядя на такой снимок, ничто не отвлекает от созерцания сути и понимания его идеи, фиксирования запечатленного мгновения. Зритель обращает внимание на художественный замысел, прослеживая взглядом игру теней, понимая эмоции фотографии. Игра на контрасте черного и белого и композиция позволяют либо вывести объекты съемки на первый план, либо слиться с окружающей обстановкой.

Фотограф – Тань Нэй, работающая в стиле лайфстайл-фотографии.

Надпись на фото: Между черным и белым тысячи и тысячи эмоций

Две фотографии, два образа, две эмоции, два характера. Левая подчеркивает счастливую улыбку, отражает счастье и удовольствие. Правая погружает в мир полутонов, делает акцент на глаза и взгляд героя, наглядно демонстрируя твердость и упорство характера. Оба снимка невероятно детализированы. Удивительно, ведь они сделаны на смартфон Huawei P10 Plus.

Снято Huawei P10 Plus

Возможность получить фото в монохроме есть у многих брендов-производителей смартфонов. Но, как правило, черно-белые фотографии создаются при помощи наложения фильтров после съемки. В P10 и Р10 Plus два объектива, один из них оснащен 20-мегапиксельным монохромным сенсором с оригинальным датчиком Leica для фотографирования в монохроме, для фиксации таких деталей, как свет, тени и силуэты.

Фильтры работают с алгоритмом для преобразования цветных фотографий в черно-белые (линейный алгоритм). Фотокамеры традиционно выполняют нелинейную обработку данных на основе исходных, собранных датчиком, для того чтобы смоделировать динамическую реакцию человеческого глаза на яркость и создать фотографию с более качественной цветопередачей. Несоответствие между алгоритмами приводит к сбоям в восстановлении нужного количества черного, белого и серого, что в конечном счете отражается и на качестве черно-белой фотографии.

Снято Huawei P10 Plus

В смартфоне Р10 и P10 Plus черно-белый объектив имеет независимые датчики и выдает черно-белое изображение в НЕОБРАБОТАННОМ виде. Черный, белый и серый являются точными, а, значит, более контрастными, четкими и детальными. Плюс присутствуют больше слоев серого, изысканные переходы и богатые визуальные эффекты, добавляя фотографии красоты и выразительности.

Посмотрите на эти фото, увеличьте светлые и темные участки на 100% и наблюдайте игру света:

Вид светлого участка уголка глаза со 100%-м увеличением

Вид темного участка уголка глаза со 100%-м увеличением

Очевиной потери деталей в ярких и темных углах нет, переход от черного к серому плавный. Резкость темного участка довольно высокая с отличным воспроизведением деталей (четкие тени каждой ресницы на веке). На светлом участке детали также великолепны, с изысканным изображением текстуры кожи.

Черно-белдая фотография – это классика, которая всегда будет актуальной. И в 21 веке, чтобы быть причастным к ней, нужен всего лишь смартфон. Это ли не чудо?

Снято Huawei P10 Plus

Снято Huawei P10 Plus