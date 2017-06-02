Черно-белая фотография - бессмертная классика

Черное и белое, инь и янь, жизнь и смерть. А между этими крайними событиями – тысяча и тысяча возможностей.
Классическая камера Leica для черно-белой съемки - Leica M Monochrome Type 246
Почему монохромные снимки настолько эмоциональны? Возможно, потому, что черно-белая фотография показывает «душу» изображения. Глядя на такой снимок, ничто не отвлекает от созерцания сути и понимания его идеи, фиксирования запечатленного мгновения. Зритель обращает внимание на художественный замысел, прослеживая взглядом игру теней, понимая эмоции фотографии. Игра на контрасте черного и белого и композиция позволяют либо вывести объекты съемки на первый план, либо слиться с окружающей обстановкой.
Фотограф – Тань Нэй, работающая в стиле лайфстайл-фотографии.
Надпись на фото: Между черным и белым тысячи и тысячи эмоций
Две фотографии, два образа, две эмоции, два характера. Левая подчеркивает счастливую улыбку, отражает счастье и удовольствие. Правая погружает в мир полутонов, делает акцент на глаза и взгляд героя, наглядно демонстрируя твердость и упорство характера. Оба снимка невероятно детализированы. Удивительно, ведь они сделаны на смартфон Huawei P10 Plus.
Снято Huawei P10 Plus
Возможность получить фото в монохроме есть у многих брендов-производителей смартфонов. Но, как правило, черно-белые фотографии создаются при помощи наложения фильтров после съемки. В P10 и Р10 Plus два объектива, один из них оснащен 20-мегапиксельным монохромным сенсором с оригинальным датчиком Leica для фотографирования в монохроме, для фиксации таких деталей, как свет, тени и силуэты.
Фильтры работают с алгоритмом для преобразования цветных фотографий в черно-белые (линейный алгоритм). Фотокамеры традиционно выполняют нелинейную обработку данных на основе исходных, собранных датчиком, для того чтобы смоделировать динамическую реакцию человеческого глаза на яркость и создать фотографию с более качественной цветопередачей. Несоответствие между алгоритмами приводит к сбоям в восстановлении нужного количества черного, белого и серого, что в конечном счете отражается и на качестве черно-белой фотографии.
Снято Huawei P10 Plus
В смартфоне Р10 и P10 Plus черно-белый объектив имеет независимые датчики и выдает черно-белое изображение в НЕОБРАБОТАННОМ виде. Черный, белый и серый являются точными, а, значит, более контрастными, четкими и детальными. Плюс присутствуют больше слоев серого, изысканные переходы и богатые визуальные эффекты, добавляя фотографии красоты и выразительности.
Посмотрите на эти фото, увеличьте светлые и темные участки на 100% и наблюдайте игру света:
Вид светлого участка уголка глаза со 100%-м увеличением
Вид темного участка уголка глаза со 100%-м увеличением
Очевиной потери деталей в ярких и темных углах нет, переход от черного к серому плавный. Резкость темного участка довольно высокая с отличным воспроизведением деталей (четкие тени каждой ресницы на веке). На светлом участке детали также великолепны, с изысканным изображением текстуры кожи.
Черно-белдая фотография – это классика, которая всегда будет актуальной. И в 21 веке, чтобы быть причастным к ней, нужен всего лишь смартфон. Это ли не чудо?
Снято Huawei P10 Plus
Снято Huawei P10 Plus
Комментарии
Имхо ч/б -- обычный режиссёрский приём, чтобы подчеркнуть давность или убогость ситуации, а не совсем то, что пытается внушить автор. Хотя кое-какая инфа в статье есть. Собирался повысить оценку, но...
Не понимаю, зачем вы так набросились на рекламу Huawei P10 Plus?
Увы, для нас, "стариков" (как я или Эдуард), ч/б фото -- то, с чего мы начинали, для нас это действительно классика, и, читая заголовок, думаешь, что именно об этом пойдёт речь. Но нет -- дешёвая реклама под видом блога некоего юзера. Я там в заблокированном комменте немножко пораспинался, с чего начинал. Возможно, кое-кто успел прочесть. Имхо минусующей детворе нас не понять -- ОНИ УМНЫЕ. А я (не знаю, как Эдуард), уже прихвачен маразмом. Надеюсь, доходчиво написал объяснительную?
Когда я читаю, что черно-белое изображение по сути и техническим деталям сложнее и информативнее, чем цветное, я сразу вспоминаю о тех любителях, которые рассказывают, как цифра убила звук. Моя степень офигения от того, что меня сейчас обвинили в хамстве была такова, что я на кухне выронил и разбил пустую бутылку из-под пива. Гэспэда (с), это КОМПЬЮТЕРНЫЕ вести? Да? Конечно, можно тискать статьи про то, что рукописная книга носит теплый отпечаток личности автора. Не спорю с этим и не сомневаюсь, что носит. Забудем Гуттенберга, будем писать все вручную, а на форум собираться на городской площади?! Я полагаю, что об аналоговом звуке и теплой ч/б пленочной фотографии обоснованно могут говорить те, кто попробовал на вкус эти ананасы в шампанском. Не? Я помню стенд из генератора и осциллографа, которым пользовался для настройки звуковых трактов. А тем, кто рассказывает про чудеса ч/б пленки я бы порекомендовал разок поработать с фотохимическим процессом не для самоутверждения, а на результат и время. Как я, когда нужно было сделать фотоконтроль. От это была радость. Бо советские зеркалки были тяжелы и ненадежны, а другие типы камер не давали уверенности в результате съемки до момента проявления пленки. Да, "Лейка", как и скопированный с нее ФЭД хорошие и надежные аппараты, но я предпочитаю распечатывать текст на принтере, а еще лучше пользоваться им в электронном виде, чем писать гусиным пером на бумаге.
"Ах зачем мы пишем кровью на песке, наши письма не нужны природе".
И они разбираются в магии звука, а также в том, что если мелодия доступна одним нажатием клавиши, а не требует мотать ленту, то это лишает ее этой особой магии. Разумеется. Они же не носили магнитофон в чемодане.
Добавить комментарий