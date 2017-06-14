Быстрее быстрого или первый мобильный телефон с поддержкой 4,5G

В октябре 2014 года Huawei выдвинув инициативу внедрения технологии 4,5G. В октябре 2015 года на 35-м совещании PCG 3GPP официально утвердил новое название для стандарта 4,5G: LTE-Advanced Pro.

Ключевым компонентом технологии 4,5G является 4*4MIMO. Это означает, что центральные станции систем подвижной связи и мобильные телефоны должны поддерживать сети 4T4R.4.5G 4T4R, успешно развернутые на рынках многих европейских стран, включая Германию, Испанию, Чехию и Турцию. В настоящее время более 30 операторов во всем мире активно используют сети 4T4R. По предварительным оценкам к концу 2017 года в мире будет 100 сетей 4Т4R.

Что такое технология MIMO?

MIMO (от англ. – Multiple Input Multiple Output – технология «многоканальный вход – многоканальный выход») является ключевым технологическим компонентом 4G LTE. MIMO – это метод кодирования сигнала, позволяющий улучшить скорость передачи и качества связи, основанный на использовании систем из нескольких передающих и приемных антенн для отправки сигналов между центральными станциями связи и мобильными телефонами.

Технология MIMO основывается на принципе сопоставления. Казалось бы, несложная задача, но разместить четыре антенны в тонком мобильном телефоне так, чтобы передача и прием сигналов происходили без помех, на самом деле довольно трудно.

Первый мобильный телефон с поддержкой 4.5G с четырьмя антеннами

В компактном корпусе Huawei P10 Plus установлены четыре антенны, поддерживающие 4*4 MIMO 4,5G. Это первый мобильный телефон с возможностью подключения к сети 4,5G и скоростью загрузки, превышающей скорость загрузки других мобильных телефонов 4G 2T2R в два раза.

Двойная скорость загрузки

В результате тестовых испытаний смартфона P10 Plus в Шанхае было установлено, что средняя скорость загрузки при использовании технологии 4*4 MIMO в два раза выше, чем в обычных телефонах, использующих технологию 2*2 MIMO. Кроме того, качество сигналов, полученных четырьмя антеннами, значительно выше после их обработки. Таким образом, пользователю обеспечена быстрая скорость загрузи независимо от его местоположения.

Мультиантенная технология является логичной в развитии мобильной связи на переходном этапе от 4,5G к 5G. Вполне очевидно, что в ближайшем будущем конфигурация 4T4R станет стандартной во всех флагманских смартфонах. Пока эта технология есть только у P10 Plus.