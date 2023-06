Во что поиграть: видеоигры для «олдов»

Когда вместе с сотрудниками IDF Technology мы собирали рекомендации видеоигр, отдельное внимание обратили на себя советы «игрушек» с историей, легкой ноткой ностальгии и безграничного удовольствия от игры сквозь года. Тогда и возникла идея сформировать отдельную подборку от олдскул-представителей из нестареющей классики. Напоминаем, что в рекомендациях минимально отредактированы советы ребят, чтобы сохранить ощущение живых рекомендаций обычных игроков, не претендуя на экспертность. Так что устраивайтесь поудобнее. Поехали!

Серия GTA





Однозначный must have и must see! Ребята вспоминают, как подсели на игру еще на PSOne, когда реализация была в 2D, и оставались в полном восторге «всю дорогу» вплоть до финальных частей GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Небывалая свобода действий, эдакий симулятор реальной жизни, где все дороги открыты и есть место множеству приключений (хоть и связанных чаще с криминалом). Кайф от простого гуляния по игре или баловства, когда возомнил себя Аль Капоне/Пабло Эскобаром, вышедшим на тропу войны с «режимом» в игре, гарантирован.



Need For Speed





Истинные поклонники серии игр не пропускали ни одной части NFS. И пускай геймплей в старых версиях сейчас уже выглядит скорее как возможность поностальгировать над графикой и тем, какими неприхотливыми игроками мы когда-то были, очень достойные и узнаваемые саундтреки, начиная со знаменитого «эрон-дон-дон» навеки в наших плейлистах. А возможность гонять по ночным трассам на Ламборджини, оттюнингованной под твой вкус зимними вечерами, когда самому не хочется вылезать из-под одеяла, всегда было и остается в кайф. Дополнительные плюсы идут за сюжеты и возможность выбирать, за кого играешь — полицейского или гонщика.



Half-Life 2

Божественная увлекательнейшая история альтернативной реальности, которая затягивает с головой и не отпускает. Игра с множеством деталей, продуманная, впечатляющая.



The Elder Scrolls 5: Skyrim





Как и предшественница, игра строится на альтернативной фэнтезийной реальности с относительной свободой действий. Совершенно прекрасно познавать этот необъятный игровой мир, заниматься оторванными от основного сюжета миссиями, строить забавные диалоги с NPC и чилить.



S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Невероятно увлекательная альтернативная история про величайшую катастрофу недавнего прошлого. Также бесконечно увлекательная и затягивающая с первых минут игры атмосфера, неглупый сюжет, щекочущие воображение аномалии. Десятки часов, когда забываешь о внешнем мире гарантированы. При этом игру можно проходить далеко не один раз, благодаря разнообразию выбора. А фанаты до сих пор держат игровую легенду на плаву благодаря модам и прочему контенту.



Линейки игр Resident Evil и Silent Hill





Нет ничего круче для любителей стынущей в собственных жилах крови. Игры, которые могут испортить вам сон и подарить седые волосы. Вновь альтернативные реальности, в одной из которых зомбирующий вирус стал бедствием вселенского масштаба, а в другой -простой парень, отец после ДТП в поисках пропавшей дочери оказался в туманном городе с жуткими кровожадными тварями. Атмосфера, провоцирующая визг, ужас и благой мат от скримеров будет сопровождать вас до самого финала. Если хотели провести бессонную ночь или приобрести заикание - это ваш выбор!



Sacred





«В подростковом возрасте провел даже не десятки, а все сотни часов за этой крутейшей RPG. И ничуть не жалею», - написал бизнес-аналитик IDF Technology. Интереснейший мир, где можно сразиться с драконами, пройти путь воина или мага, исследовать сотни красивых локаций и бесконечно прокачивать левел персонажа, шаг за шагом открывая всю красоту и многогранность локаций.



Mortal Kombat





Стильно, модно, вечно. Для некоторых игроков смертельная битва остается бесспорным фаворитом. Да и одна из самых известных игр, которая в принципе нравится всем! Ну кто не любит файтинг?! Отлично для психологической разрядки. «У олдов она особенно в сердечке», - пишут ребята.

Линейка игр Final Fantasy





Это фэнтези-игры, которые цепляют своим сюжетом. Мир прекрасных сказок детства со своими волшебниками ОЗ, дровосеками, чебурашками и Шапокляками, выстроенный в дивную историю, которая то заставляет смеяться до колик в животе, до вышибает слезу помимо всякой воли. Не так много фильмов и книг могут похвастаться вызовом стольких полярных и разноцветных эмоций. Уж во что, во что, а в чувства играть японцы умеют.



Counter-Strike 1.6

Легендарная игра в жанре шутеров, максимально простая и эффектная, с элементарными правилами и физикой. «Нередко было так, что в детстве компаниями друзей мы занимали все ПК в компьютерном клубе и устраивали мощные баталии на таких картах, как Dust2, Assault, Nuke, Inferno и т.д. Основная причина, почему стоит сыграть в Counter-Strike 1.6 - это ностальгия... Несомненно, есть в старых играх какая-то своя атмосфера и романтика. Есть ощущение, что тогда у разработчиков была масса возможностей для фантазии, и все делалось именно для интереса геймеров. В наши дни присутствует очень много коммерции. Всякие платные DLC, внутренние покупки и т.д.», - отметил QA-инженер Антон.



Gothic, Gothic 2





Игры, про которые не забыли фанаты 20 лет спустя. Игровая карта сделана по принципу открыто-закрытой карты. То есть карта построена так, что ты в определенные части попадешь, только набравшись опыта. Можно, конечно, попробовать туда пробежать, но враги разделаются очень быстро. Именно «Готика» придумала этот гениальный принцип, которым до сих пор пользуются современные игры. Например, разработчики «Ведьмака 3» вдохновлялись именно этим.

Heroes of Might and Magic III





Современники называют ее классикой детства, которая актуальна и сейчас. При этом, несмотря на «почтенный» возраст, игра не переставала развиваться. Вышли HD Edition, глобальное дополнение HotA, в котором был добавлен новый город Причал и отличный мультиплеер с возможностью одновременных ходов, что добавило игрокам еще больше удовольствия. В общем, идеальная игра для любителей стратегий, где есть все для любителей фэнтезийного мира.



The Sims





Старая добрая игра, в которой можно прожить несколько жизней, освоить разные профессии, плюс реализовать все, что не успеваешь в реальности. А может, набраться мотивации, чтобы жить как свой сим? «Просто пропадаю на несколько дней, если скачиваю себе на компьютер, – призналась мобильный разработчик IDF Technology. - Строительство, получение новых навыков, карьера мечты, отношения - все это есть в симуляции реальной жизни».



Игры 90-х – начала нулевых





И на десерт некоторые ребята погрузились в воспоминания поры, когда модными были восьмибитная Dendy от Nintendo и только-только появившаяся 16-битная Sega Mega Drive. «Играя в «танчики», «Марио», «Соника» волей не волей окунаешься в то беззаботное время, когда основной проблемой было продлить часовой лимит игр, установленный родителями. Такое ощущение, что мир вокруг останавливается, и в этот момент есть только ты и игра», - вспоминает Project Manager компании. Таких «олдов» особенно радует, что сегодня можно найти эти хорошо известные и всеми любимые игры, но уже с улучшенной графикой и адаптированные на более современный манер.

А нам остается только добавить, что видеоигры – это бесконечное множество миров, которые каждый из нас может познать, не выходя из дома. Главное только, чтобы они не затмили реальность. Ведь реальная жизнь – та еще стратегия.