Как себя чувствуют ИТ-компании в период кризиса

Пандемия коронавируса прошлась катком по всей мировой экономике. Досталось всем: и мелким компаниям, и мировым ИТ-гигантам. Давайте посмотрим, как обстоят дела у крупнейших игроков мирового ИТ-сектора. Для анализа возьмем следующие компании: Amazon, Apple, Epam, Facebook, Google, Microsoft и Netflix.

За 2019 год все семь компаний показали хороший рост. Лидерами были Apple и Epam, акции которых выросли за год на 87% и 86% соответственно. Самый скромный рост был у Amazon — всего 23%.

Но, за неполные шесть месяцев текущего года картина немного изменилась. В лидерах по росту оказались Amazon (36%) и Netflix (25%). Скромный рост в 5% у Google и в 10% у Epam.

Самый пик кризиса пришелся на период с середины февраля по середину марта текущего года. Всего за месяц акции всех семи компаний снизились примерно на 30%. Самое сильное снижение было у Epam – акции упали на 38%. Меньше всех снизились акции Amazon – всего на 26%.

С середины марта на рынке началась фаза восстановления. За этот период акции компаний выросли от 40% до 60%. Больше всех прибавили акции Apple. Рост составил почти 67%. Самый скромный рост у Google — всего 39%.

На текущий момент только акции Epam, Google и Microsoft торгуются чуть ниже докризисного пика, который был в феврале 2020 года. Amazon, Apple, Facebook и Netflix торгуются выше своего февральского пика.

Как видим, мировой кризис коснулся абсолютно всех компаний, в том числе и глобальных ИТ-гигантов. Но, в отличие от сферы авиаперевозок, туризма или ресторанного бизнеса, ИТ-компании довольно легко перенесли его последствия и на сегодня практически полностью восстановились. И на это есть ряд причин.

Первая причина. Высокая диверсификация бизнеса. Рассматриваемые компании имеют довольно много различных направлений бизнеса и не концентрируются только на одном. Например, Amazon сегодня – это не только крупнейшая e-commerce площадка. Компания развивает такие направления бизнеса, как хранение и обработка данных (AWS), логистика, стриминг (Twitch), электроника (Kindle) и другие направления. Это позволяет распределить риски на несколько направлений и застраховаться от резкого падения.

Вторая причина. Диверсифицированный портфель заказов. Рассматриваемые компании имеют обширную клиентскую базу из различных отраслей бизнеса. Тот же Mircrosoft работает, в том числе, и над государственными заказами не только в США, но и в других странах. В период кризисов государственные заказы порой спасают целые отрасли. В портфеле у Epam есть немало заказов от крупных финансовых корпораций, которые могут платить по своим обязательствам даже в периоды кризисов.

Третья причина. Это «глубокие карманы». Крупные ИТ-компании имеют не только серьезные резервы в виде собственных средств, но и очень быстро могут найти дешевое внешнее финансирование в практически неограниченных объемах.

Четвертая причина. Специфика отрасли. В ИТ-сфере создается цифровой продукт, который не портится, не требует места для хранения на складах, не требует комплектующих из других стран, его легко масштабировать и так далее. Это позволяет ИТ-компаниям существенно снижать затраты на производство цифровых решений.

Все это в совокупности позволяет ИТ-отрасли в целом комфортно себя чувствовать в периоды даже самых глубоких экономических кризисов.