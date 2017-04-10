Зачем "Белтелеком" отправился назад в прошлое и зарыл в землю деньги?

Всегда считал "Белтелеком" одной из самых передовых государственных компаний в Беларуси, которая идет в ногу со временем и планирует свою деятельность с прицелом на будущее и бурное развитие технологий. Но на днях я понял, что ошибся.
В прошлом году "Белтелеком" начал активно прокладывать оптоволоконные кабеля по столичным многоквартирным домам, переводя обслуживание своих абонентов на новый технологический уровень. Сам наблюдал, как быстро и эффективно велись работы.
Но каково же было мое удивление, когда "Белтелеком" прокладывает свои кабеля в деревнях Минского района. Я как раз достраивал свой дом и тоже видел, как быстро велись работы. Буквально за месяц была обложена кабелем вся моя деревня. Сначала с трассы М4 кабель завели в деревню, а потом в каждый из сотен домов, в том числе и мой.
Я радостно потирал руки: вот вселюсь и у меня уже будет современная оптоволоконная связь. Я строил планы, что подключу не только телефон, высокоскоростной интернет, но и интернет-телевидение. Правда, после прокладки самого кабеля еще несколько месяцев велись сопутствующие работы, но момент подключения настал.
Я зашел на сайт "Белтелеком" выбрал пакет подключения - тот самый рекламируемый по телевизору пакет "Ясна" - заполнил онлайн заявку и стал ждать, когда у меня в доме появится интернет на скорости 50/25 Мбит/с плюс интернет-телевидение от "Белтелеком" на два телевизора. Да, забыл, я еще на новую услугу "Белтелекома" "Умный дом" раскатал губу. Но подумал, что сначала основное подключение проведу, поговорю со специалистами компании, а потом уже и до "Умного дома" дело дойдет.
Вскоре позвонила и оператор. Женщина уточнила мой адрес проживания и еще какие-то моменты, после чего грустно вздохнула.
- Так у вас там не оптоволокно, мы не можем вам подключить пакет по технологии PON.
- Как не оптоволокно? - удивился я. - Кабель только в прошлом году проложили, всю деревню подключили. Какой медный кабель? Его прокладка сегодня вообще не имеет смысла.
- Я еще сейчас уточню, но по-моему у вас в деревне простой медный кабель положили.
Женщина уточнила и через некоторое время перезвонила мне. Действительно "Белтелеком" провел огромный объем работы, потратил кучу денег, чтобы проложить медный кабель. Поэтому мне подключат интернет на скорости до 8 Мбит/с и одну приставку для телевидения. Вторую приставку женщина посоветовала не брать, так как скорость интернета тогда будет совсем маленькая.
"Может я чего не догоняю? - подумал я после разговора с оператором "Белтелекома". - Может все же есть какой-то смысл в прокладке медного кабеля?"
Я начал изучать вопрос и консультироваться со знающими людьми. Все в один голос говорили, что сегодня смыла в прокладке медно витой пары, особенно при освоении новой территории, вообще нет. Это даже не прошлый, а позапрошлый век. Это как построить новый дом с ресурсом в 5 лет. Именно столько все специалисты дают жизни этому кабелю. Потому что при нынешнем развитии технологии и повсеместном продвижении 4G (а в Китае уже и 5G тестируют), не позднее чем через 5 лет смыла в медном подключении вообще не будет. Уже сегодня МТС обеспечивает скоростной интернет для дома на скорости не хуже. Только вот тариф пока выше - 50 рублей, против 30 у "Белтелекома". Но через год-два, наверняка тариф будут сопоставимы. И зачем мне тогда нужен будет "Белтелеком"?
Кроме того медная сеть просто не будет удовлетворять быстро растущим потребностям абонентов и через очень короткий промежуток времени потеряет всякую конкурентоспособность. Уже сегодня для просмотра видео в качестве HD нужна скорость на менее 8 Мбит/с. Иными словами проложенная "Белтелекомом" сеть уже заранее устарела, так как не способна обеспечить прием Full HD, а ведь мир уже на 4К переходит.
Проложенная сеть - это просто зарытые в землю деньги, говорят специалисты. Тем более непонятны действия "Белтелекома", когда он сам, стремясь идти в ногу со временем, принялся заменять в Минске старые медные сети на оптоволокно. Значит понимает, что уже сегодня витая медная пара неконкурентоспособна.
- Может "Белтелекому" просто некуда было девать залежи медного кабеля или кто-то получил солидный откат за покупку именно медного кабеля и его последующей прокладки, - предположили специалисты.
Да, если сравнивать цены медного кабеля и оптоволоконного, то выиграет медный. Хотя, специалисты указывают, что если несколько лет назад разница в цене была существенная, то сегодня цена оптоволоконного кабеля практически сопоставима с ценой хорошей витой пары. Кроме того. по цене медный кабель если и выигрывает, то лишь в коротком промежутке времени, продолжительностью 3-5 лет. На более длительных временных дистанциях, на которые и должна быть рассчитана новая сеть, если уж ее взялись проводить, оптоволокно однозначно выигрывает. Кроме того, оптоволокно, по которому пропускается свет, а не электрический сигнал, не требует столько дополнительного усилительного оборудования, когда речь идет о передаче данных на длительные расстояния, отмечают специалисты.
И действительно, я тут же вспомнил, что параллельно с самим медным кабелем, когда телефонизировали всю деревню, пришлось прокладывать и силовой кабель, а также ставить через определенные небольшие расстояния усилители. Этого бы не потребовалось делать, если бы положили оптоволокно, сигнал по которому может без искажений и дополнительного усиления идти до 40 км, а не какие-то сотни метров.
В общем, все эксперты, с которыми я поговорил, в шоке. Я тоже пребываю в этом состоянии уже несколько дней. "Белтелекому" еще нужно было в парк "Великий камень" медный кабель проложить - вот бы смеху было. Моя деревня, конечно, не индустриальный парк. Но помимо старушек, которые родились в самый расцвет медной связи, здесь живет много молодых семей с детьми. Конечно, дети, насмотревшись сказок, еще могут подумать, что "Белтелеком" закопал в землю деньги в надежде, что на их месте вырастет дерево, все увешенное золотыми монетами. Но мы то с вами знаем, что живем не в стране дураков. Или все же завтра и МАЗ с МТЗ тоже начнут выпускать технику 100-летней давности? Ведь она будет в разы дешевле современной...
Комментарии
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Kirilla88 меня развеселил. Чувак не видел, что за кабель в дом вели?!
Поздно делать аборт, когда дитя родилось. Возможно, в БТК переизбыток меди, не знали, куда деть. :) Хотя... В деревнях мыши грызут оптоволокно, а медь им невкусная. Да и по оптике не запитаешься -- не город.
В целом -- да, ребята, дерьмо случается.
Это не Кирила88 написал, это копипаст статьи Сацука в "Ежедневнике". У Сергея там что-то с кабелем было, наверное.
Думаю, в госплане на этот район медь была, вот медь и положили. Планирование, такое планирование...
А я разве утверждал обратное? По-твоему, я такой дурак, что не заглянул в источник?
Kirilla88 != "чувак", который в моём посте дальше.
Kirilla88 !== "чувак"
Медь, как и оптоволокно - бессмысленна в свете развития мобильного беспроводного интернета.
Но на сегодняшний день, даже на медь можно повесить Vdsl модем, подключить ЯСНА и получить скорость 10-20 мб/с.
Прямо сейчас в деревне Смолевичского района у меня скорость:
https://yadi.sk/i/mjFvTJUc3GtHKA
Вздор. Любая мобильная аппаратура оператора имеет пропускную способность много меньше оптики, а если учесть электромагнитную совместимость кучи наземной излучающей аппаратуры, то скоростных перспектив вообще не просматривается. Мобила -- это удобство в пути. И всё.
1.«Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой» (цитата из статьи The Boston Post, 1865 год).
2.«Я встречал многих скептиков на протяжении многих лет, – признался в одном из интервью изобретатель сотового телефона Мартин Купер. – Они спрашивали: почему мы тратим столько денег? Ты уверен, что из этого получится действительного что-то стоящее?».
... такое электромагнитная совместимость. Поэтому изобретают в пределах возможного. А незнающие до сих пор подают заявки на вечный двигун.
Он уже тестируется. (С)
Да, конечно. Именно поэтому "Велком" сейчас пытается подсадить абонентов на свой очень нужный 3Г.
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