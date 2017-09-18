Милое жульничество, или как некоторые производители сознательно ухудшают свои продукты

Иногда к нам обращаются люди и просят заменить разбитый дисплей на айфоне, но установить не оригинальный, а копию. Это нормально, потому что иногда оригинал ставить смысла нет, а копии сейчас мы научились отбирать крайне добротные. Но дело не в этом. Достаточно регулярно бывает так, что под видом копии мы ставим оригинальный дисплей. Чаще всего из-за того, что копии банально нет в наличии и нам проще сейчас сработать в небольшой минус, но сделать человеку приятно, пусть он об этом даже не узнает.

На днях у Митрича в ЖЖ было выложено очень любопытное исследование экономистов Реймонда Денекера и Престона Макафи. В нем они рассказали о практике некоторых производителей делать прямо противоположное: сознательно «ухудшать» характеристики своих продуктов, принудительно создавая ценовую сегментацию. И это крайне любопытно, потому что оказалось крайне эффективной стратегией для повышения доходов и войны с конкурентами. Отобрали из исследования несколько примеров.

Лазерный принтер IBM LaserPrinter E

В мае 1990 года IBM представила бюджетную альтернативу для своего популярного лазерного принтера LaserPrinter. Новинка получила приставку «Е» в названии и от своего полноценного собрата отличалась лишь тем, что скорость печати у него была не 10, а 5 страниц в минуту. Вскрытие показало, что LaserPrinter E использует полностью идентичный движок и компоненты от старшей модели, за исключением ровно одного:

— Набор контроллеров в нашей тестовой модели отличался [от LaserPrinter] только наличием четырех дополнительных чипов прошивки, установленных через отдельные слоты, а также одним припаянным. Интенсивное тестирование, проведенное изданием PC Labs, показало, что предназначение у этих чипов ровно одно — они добавляют в процедуру печати периоды ожидания, что принудительно снижает скорость печати. То есть IBM фактически пошла на дополнительные траты для того, чтобы замедлить принтер и продавать его по сниженной цене.

Все именно так: в LaserPrinter E добавили еще немного чипов, которые добавляли паузы в печать и замедляли общую скорость устройства. И это единственное отличие между моделями, которое играло только при печати текста — даже при печати графики печать шла на полной скорости.

Что не менее интересно, журнал PC Magazine тогда дал высокую оценку LaserPrinter E, назвав модель «очевидным выбором», по сравнению с Hewlett-Packard IIP. За 1100 долларов можно было купить апгрейд для LaserPrinter E, повышающий скорость печати до уровня оригинала. В итоге суммарная стоимость такой машины составляла на 200 долларов больше, чем у LaserPrinter. И это все, что надо знать про классическую IT-журналистику.

Процессор Intel 486SX

В 1989 году компания Intel выпустила крайне удачный 32-разрядный процессор i486, особенностью которого стал интегрированный математический сопроцессор. Это позволило существенно повысить его скорость по сравнению с предшественниками на базе i386. И все было хорошо, пока AMD не начала производить разогнанные процессоры на 386-й архитектуре. Intel надо было продумать ответ и она его сделала.

Оригинальный процессор i486 был переименован в 486DX, а на рынок выведен его бюджетный вариант за обозначением 486SX. Все его отличие от DX было ровно то, что в нем был программным способом отключен математический сопроцессор. И несмотря на то, что стоимость производства 486SX была выше, продавался он сильно дешевле — за 333 долларов против 588 долларов за DX.

Дальше — больше. Улучшить производительность 486SX можно было покупкой и установкой «дополнительного сопроцессора» 487SX. Нюанс был ровно один:

— Так называемый сопроцессор 487SX по факту был полноценным процессором 486SX, у которого был включен встроенный сопроцессор. А мы ведь помним, что 486SX — это 486DX с отключенным сопроцессором, поэтому 487SX был обычным процессором 486DX. Ну и вишенка на торте: после установки на материнскую плату 487SX никак не помогал в работе исходному процессору 486SX. Он попросту его отключал и работал как обычный 486DX.

Таким образом для достижения исходной производительности необходимо было купить целых два процессора, один из которых не нес никакой смысловой нагрузки. Но так как работали чипы SX только в связке и требовали свои слоты, то затраты покупателей были существенно выше, чем при покупке процессора серии DX. Более того, «сопроцессор» 487SX стоил 799 долларов, что даже выше оригинала.

Электрокар Tesla S

Когда Tesla только начинала выпускать электрокары Tesla S, то она давала возможность выбора: можно было взять модель подешевле, но с батареей меньшей емкости на 60kWh, или заплатить побольше и получить больший запас хода из-за использования батареи большей емкости 85kWh. Выглядит разумно, но по факту оказалось, что сами батареи в электрокарах полностью идентичные, а ограничение на емкость задавалось в прошивке машины.

Поэтому когда люди доплачивали за «апгрейд батареи» (а это стоило денег), то в сервисном центре всего лишь заливали на электрокар правильную версию прошивки. Когда это всплыло в прессе, Tesla попросту перестала продавать дешевые версии.

Другое…

Также нечто подобное делали…

— Sony выпускала записываемые мини-диски на 60 или 74 минуты музыки, которые были полностью идентичными, а ограничение прописывалось в заголовке носителя;

— приложение моделирования Mathematica имело студенческую версию, которая стоила всего четверть цены от оригинала. Отличалась тем, что в ней была отключена поддержка математического сопроцессора, из-за чего вычисления делались существенно медленнее.

И т.д. и т.п…

P.S. Теперь думаем о том, чтобы сознательно делать микро-царапины на экранах и ставить их со скидкой. (Шутка, но…)

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