Цифровое наследие: Что будет с вашими аккаунтами после смерти

По данным аналитической компании GfK, аудитория интернета в России составляет 84 миллиона человек — 70,4 % населения страны. Для большинства из них знакомство с Сетью началось с регистрации электронной почты или профиля в социальных сетях. У любителей шопинга со временем появились электронные кошельки, а у людей со склонностями к предпринимательству — собственные сайты. И хотя власти постоянно дорабатывают правила работы интернет-отрасли, регулирование пока так и не затронуло тему цифрового наследия. The Village разобрался, что сейчас происходит с аккаунтами, деньгами и доменами пользователей после их смерти и как они могут подготовиться к деактивации.

Социальные сети и блоги

Пока наиболее разнообразный набор вариантов для управления аккаунтом в случае смерти представлен в социальной сети FACEBOOK. Она позволяет заранее указать в настройках, что должно произойти со страницей. После того как администрацию сайта оповестят о смерти пользователя, его профиль либо автоматически удалится, либо обретет так называемый «памятный статус». В последнем случае все опубликованные записи будут доступны пользователям с прежними настройками приватности, а сам аккаунт перестанет отображаться в разделе «Вы можете их знать» или напоминаниях о днях рождения, а также дополнится специальной плашкой «Вспоминаем о...».

Также пользователь может еще при жизни назначить себе хранителя. После перевода аккаунта в памятный статус доверенному лицу разрешат опубликовать прощальный пост или информацию о похоронах на странице умершего. Вдобавок к этому он сможет отвечать на новые запросы о добавлении в друзья и менять фото профиля и обложку. Доступа к переписке, удалению контактов и редактированию старых записей у него не будет.

Во всех остальных популярных в России социальных сетях и блог-сервисах передачи прав на управление страницей по доверенности не предусмотрено. INSTAGRAM и «ЖИВОЙ ЖУРНАЛ», как и Facebook, позволяют перевести аккаунт умершего пользователя в мемориальный статус, а «ВКОНТАКТЕ» — законсервировать страницу, сохранив доступ к ее содержимому только для друзей. Также родственники могут отправить запрос на удаление профиля. Для этого им понадобится предоставить в службу поддержки копию свидетельства о смерти, ссылку на некролог или другое документальное подтверждение трагического события. Такая же функция доступна пользователям TWITTER, LINKEDIN и «ОДНОКЛАССНИКОВ».

При этом все компании подчеркивают, что вне зависимости от степени родства пользователей они не предоставляют третьим лицам данные для прямого доступа к аккаунту и не раскрывают им содержание защищенных настройками приватности записей.

АННА БУТЫРИНА

председатель Московской городской коллегии адвокатов

В российском законодательстве нет специальных положений, регулирующих дальнейшую судьбу аккаунтов умерших пользователей, поэтому возможные действия наследников зависят от политики конкретной компании.

Социальные сети все чаще позволяют родственникам определять дальнейшую судьбу аккаунта, но не отдают им логин и пароль. Можно попробовать получить доступ через суд, однако положительной практики по этому вопросу пока нет. Объясняется это тем, что статья 23 Конституции декларирует право человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также тайну переписки.

Хотя наше законодательство не содержит положений, которые бы позволяли передавать по наследству аккаунты в соцсетях, нет и запрета на это действие. Поэтому если человек укажет в своем завещании такой пункт, то наследники, возможно, и смогут получить полный доступ к странице. Решать здесь будет руководство социальной сети, а при их отказе — суд. Правда, социальные сети, зарегистрированные на иностранных ресурсах, могут и отказаться следовать решению российского суда.

Почтовые ящики

Среди почтовых сервисов наиболее комплексно к подготовке аккаунтов к смерти владельцев подошел GMAIL. Еще в 2013 году корпорация Google добавила в настройки конфиденциальности пункт «На всякий случай». Здесь можно установить срок, по истечении которого профиль переведут в разряд неактивных. Если система не получит ответа от пользователя по СМС или электронной почте, то аккаунт либо автоматически удалится, либо перейдет заранее указанным доверенным лицам, которых может быть несколько. При этом для каждого можно настроить уровни доступа не только к письмам, но и к данным во всех остальных сервисах Google — начиная с лайков в Google+ и чатов в Hangouts и заканчивая роликами на YouTube и постами в Blogger.

Еще один американский почтовый сервис — YAHOO! — позволяет лишь удалить аккаунт умершего пользователя по запросу от родственников или друзей. Настроить автоматическую передачу данных здесь нельзя.

Российские интернет-компании делают акцент на необходимости сохранения тайны переписки и не предоставляют доступ к почтовым ящикам третьим лицам даже при трагических обстоятельствах. В «РАМБЛЕРЕ» уточнили, что исключением может стать лишь решение суда. Удаления аккаунтов по запросу родственников также не предусмотрено, однако у некоторых сервисов по умолчанию прописаны сроки отключения неактивных пользователей: у «ПОЧТЫ MAIL.RU» это шесть месяцев, а у «ЯНДЕКС.ПОЧТЫ» — два года.

Электронные кошельки

Передача электронных денег умерших пользователей их родственникам в России регулируется наследственным правом.

«ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» предупреждают, что для того, чтобы средствами с кошелька могли воспользоваться другие люди, его владельцу потребуется еще при жизни пройти процедуру идентификации — предоставить компании заверенные паспортные данные. В таком случае в дальнейшем для перевода денег сервису будет достаточно заявления наследников с приложенными к нему копиями документов о смерти пользователя и их праве на наследство. Их можно отправить почтой или передать лично в офисе «Яндекс.Денег» в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде.

В платежной системе WEBMONEY все пользователи получают уникальный идентификатор WMID, к которому прикрепляются кошельки в различных валютах, а также цифровое удостоверение личности с паспортными и контактными данными. Передача прав на управление аккаунтом по наследству рассматривается внутренним арбитражем. Перед подачей обращения наследнику понадобится зарегистрировать собственный WMID, оформить персональный аттестат и воспользоваться услугами нотариуса, чтобы уточнить баланс умершего пользователя на кошельках в WebMoney Transfer. При наличии нескольких наследников каждый из них должен самостоятельно обратиться в арбитраж.

Правила работы платежной системы QIWI отличаются от описанных выше предложений конкурентов. В компании заявляют, что деньги, зачисленные на баланс, не подлежат передаче по наследству — ими может распоряжаться только владелец аккаунта. Кроме того, здесь предусмотрен перевод пользователей, не совершавших никаких платежей больше 180 дней, в разряд неактивных. На следующий день после этого сервис начнет списывать со счета абонентскую плату — по 10 рублей в сутки. Если через три месяца баланс кошелька все еще будет больше 4,5 тысячи рублей, то с него начнут снимать по 0,35 % от общей суммы. После обнуления счета аккаунт удалится.

Домены

Если при жизни пользователь успел обзавестись собственными сайтами, то ему необходимо самостоятельно позаботиться, чтобы доступы к доменам попали его партнерам или наследникам. В Координационном центре национального домена сети интернет предупреждают, что регистратор вправе аннулировать договор в случае смерти клиента. При этом в некоторых компаниях предусмотрено бесплатное переоформление прав на третьих лиц.

СВЕТЛАНА ЛИЕНКО

исполнительный директор REG.RU

Действительно, услуга передачи домена по наследству существует. Она особенно актуальна для владельцев коммерческих интернет-проектов, поскольку потеря доступа к сайту после смерти администратора сопряжена как минимум с неприятными хлопотами для партнеров, а как максимум — с приостановкой бизнес-процессов. Также этой возможностью можно воспользоваться, если ресурс представляет интерес для семьи администратора — например, если человек пишет музыку или стихи и размещает их на сайте.

В целом восстановить права на домен после смерти владельца возможно и без подобного соглашения, но для этого потребуется пройти ряд бюрократических процедур, требующих месяцев ожидания, а иногда и обращения в суд.

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