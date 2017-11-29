Инструкция: Где купить и как обменять биткоины

За последние несколько лет биткоин и другие криптовалюты превратились из увлечения энтузиастов в масштабную сферу. Её признали ценным активом миллионы людей, в том числе злоумышленники и представители власти. Тем временем в России продолжается «майнинговая лихорадка» и готовится закон о регулировании криптовалют.

TJ объясняет, где лучше хранить и покупать цифровую валюту, можно ли доверять индивидуальным продавцам, какие существуют проблемы с законом и как защититься от хакеров.

Что нужно сделать перед покупкой

Перед покупкой криптовалюты нужно создать кошелёк, где она будет храниться. Для этого можно завести аккаунт через официальный клиент, но для его полноценной работы требуется постоянная синхронизация с серверами, а также необходимость хранить у себя на диске многогигабайтный растущий блокчейн со всеми операциями в системе.

Проще воспользоваться интернет-сервисами, они лишены этого недостатка. Также можно попробовать клиент Electrum —это тот же официальный клиент биткоина, только для его работы не требуется синхронизация с блокчейном. Плюс к этому, можно протестировать работу, получив бесплатные биткоины.

Платформ для хранения цифровой валюты довольно много, но неопытным пользователям лучше завести кошелёк на Blockchain или Coinbase. Регистрация ничем не отличается от стандартной: нужно указать электронную почту и придумать пароль. После этого в профиле автоматически появятся кошельки для обычной и цифровой валюты.

При покупке или торговле следует учитывать, что до сих пор мало кто может чётко понять, что влияет на курс криптовалюты. Любое событие, будь то разделение биткоина на две версии, или ложная новость о гибели основателя Ethereum, может повлиять на её биржевую стоимость.

Где покупать

Биржи

В онлайн-биржах каждый зарегистрированный пользователь может пополнить свой счёт, купить или продать криптовалюту по определённой цене. На биржах она формируется местным спросом и предложением, поэтому на разных платформах курс одной и той же криптовалюты может отличаться. Покупки можно совершать через банковские карты или электронные сервисы вроде PayPal, Qiwi или «Яндекс.Деньги».

На биржах можно следить за курсом, общаться с трейдерами в чате или искать индивидуальных продавцов. На развитых платформах уже давно появились биржи, где можно покупать не только биткоин, но и многие другие криптовалюты — например, эфириум.

Комиссия за транзакцию обычно составляет от 1,49% до 10% в зависимости от платёжной системы и биржи. У каждой есть раздел с вопросами и ответами на основные вопросы. С него лучше начинать знакомство, там всегда указаны правила пользования, способы оплаты и комиссия за сделки.

При выборе биржи стоит учитывать список криптовалют, которые на ней торгуются. Если вдруг есть желание купить не очень популярную, то её может просто не оказаться.

Главная страница Coinbase

Одной из популярных бирж в России считается BTC-E (с сентября 2017 года она известна как WEX). На этой бирже комиссия за ввод денег для, например, «Яндекс.Деньги» составляет 5,5%. Однако она постоянно «плавает» и может увеличиться до 7%. Для Qiwi же наоборот — ввод денег бесплатен, но комиссия за вывод составляет 5%. За вывод с банковских карт биржа забирает 6%.

В сентябре 2017 года BTC-E возобновила работу под именем WEX. На данный момент она запущена в тестовом режиме и будет работать от 3 до 7 дней с суточными лимитами на вывод средств.

В России также известна биржа EXMO, её аудитория насчитывает 600 тысяч человек. Она доступна на русском языке, поддерживает переводы с Qiwi, банковских карт или с аккаунтов мобильных провайдеров. Комиссия варьируется от 2% до 10%, точные данные указаны на официальной странице платформы. Аналог сервиса — биржа LiveCoin, но там пополнить рублёвый кошелёк можно только через платёжные системы OKPAY, Capitalist и Payeer.

Обменные сервисы

Обменники позволяют конвертировать деньги в нужную валюту и обратно по внутреннему курсу. Обычно процедура не требует регистрации, нужны только данные счетов — с какого забирать деньги или криптовалюту, а на какой переводить результат обмена. Отличие обменников от бирж — нельзя торговать с другими пользователями.

Для проверки репутации обменников можно использовать метапоиски вроде BestChange или Askoin. Эти сервисы отслеживают предложения в русскоязычных криптовалютных обменниках. Для примера подойдёт сервис 99Francs. Он поддерживает переводы российских банков или виртуальных платёжных систем.

Минимальная сумма обмена у 99Francs — 0,12 биткоина (около 32 тысяч рублей). Для конвертирования валюты нужно указать номер криптовалютного кошелька (его можно создать на бирже) и адрес другого сервиса, с которым проходит обмен. Например, номер Qiwi. После этого заявка попадает в обработку оператора обменника.

Процесс обмена на 99Francs

Если минимальный порог у обменника слишком высок, можно поискать другой. Например, у сервиса 24PayBank минимальная сумма при обмене биткоинов на другую валюту составляет чуть больше 2000 рублей, а если переводить Qiwi в криптовалюту — 3000 рублей. У ALFAcashier минимальная планка на покупку биткоинов — 660 рублей. Такая значительная разница зависит от курса обменника. Чем ниже планка — тем хуже курс.

Для удобства можно воспользоваться обменниками в Telegram. Для постоянных пользователей у них предусмотрены бонусы в виде снижения комиссии.

Процедура обмена занимает от 5 минут до нескольких часов, зависит от скорости работы оператора. У каждого обменника есть свой график работы, это стоит учитывать и заранее планировать, когда нужно сконвертировать средства. Если обменять средства нужно оперативно, то обменники могут не подойти — когда оператор проведёт операцию, выгодный курс может уже упасть. Плюс к этому, за крупные операции сервисы обмена берут весомую комиссию.

Покупка напрямую

Для этого варианта нужно найти человека, готового продать или купить криптовалюту по определённой цене. Обычно стороны договариваются о стоимости, оглядываясь на биржевой курс. Продавец может указать, сколько процентов маржи от биржевого курса он хочет и по какой бирже считать. Плюс этого варианта в том, что операция проходит без посредника, а значит и его комиссии. С другой стороны, раз посредника нет, то и дополнительную безопасности сделки здесь обеспечить некому.

Для поиска продавцов можно зайти на форумы типа BitsMedia, там иногда появляются предложения с выгодным курсом обмена. Перед сделкой лучше проверить репутацию продавца на форуме. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, можно договориться провести не одну крупную операцию, а разделить её на несколько небольших. Это займёт чуть больше времени, но поможет избежать обмана.

Найти русскоязычных продавцов можно на платформе LocalBitcoins. На главной странице выведен список продавцов, способы оплаты и цены за криптовалюту. Через раздел «быстрая покупка» можно задать сумму, на которую нужно купить или продать валюту. На LocalBitcoins обменивают только биткоины.

У каждого продавца есть отдельная страница, там указан его рейтинг (у лучших он составляет 99%-100%) и отзывы пользователей. Обращайте внимание на оборот продавца и количество закрытых сделок. Начните с тех, у кого их больше 1000, и прочитайте последние отзывы.

Процесс подтверждения продажи занимает несколько минут. Расплатиться можно как через распространённые системы вроде Qiwi, так и через карты, которые редко поддерживают биржи или обменники. Например, «Альфа-банк» или «Рокетбанк».

Процесс покупки

Неопытным пользователям лучше ориентироваться на русскоязычные биржи. Они поддерживают российские платёжные системы, что ускоряет процесс покупки криптовалюты.

1. Для примера подойдёт биржа EXMO. Деньги можно зачислить рублями через Qiwi. Комиссия высокая (10%), но Qiwi более распространён, чем Payeer (8%), OKPAY (6%) или другие иностранные сервисы, у которых довольно сложная система верифицирования. Однако у Qiwi и некоторых других сервисов нужно подтвердить личность владельца аккаунта для снятия лимитов на платежи (на Qiwi он составляет 40 тысяч рублей в месяц), на Payeer и OKPAY этих ограничений нет.

2. Пополнить счёт можно в разделе «кошелёк». Сбоку от каждой валюты есть функции «пополнить» и «вывести». Деньги приходят в течение 10-20 минут. Когда средства появятся на счету, нужно перейти на торги на главной странице.

3. Вверху будет выведен список вариантов обмена биткоина (на доллары, рубли, эфириум и так далее). Выбирать нужно в зависимости от того, какая валюта есть на счету. После этого нужно в окне «покупка, BTC» нажать пункт «по рынку» и вписать в окно «на сумму» доступное для покупки число. Минимальная сумма, за которую можно купить долю биткоина — 10 рублей. Комиссия за «ордер» (сделка между пользователями биржи) составляет 0,2%.

4. Если покупатель на предложенных условиях нашёлся, на счету пользователя появится сумма криптовалюты за вычетом комиссии сервиса. Обычно это 2%.

Процесс вывода

Есть три способа вывода криптовалюты со счета. Проще всего это сделать на рублёвый кошелёк, чтобы не обменивать иностранную валюту (это можно сделать прямо на бирже, но с комиссией). Первый способ — перевод прямо на банковскую карту. На EXMO минимальная сумма для этого перевода составляет 3000 рублей, плюс комиссия 4,5%.

Чтобы вывести деньги, сначала нужно сконвертировать криптовалюту в обычную — например, продав её на бирже за рубли. Деньги за сделку появятся на рублёвом кошельке, откуда их можно вывести. Для этого нужно указать данные карты (имя, фамилия держателя) и подтвердить вывод. На зарегистрированную в EXMO почту придёт письмо с ссылкой. По ней нужно пройти, чтобы подтвердить платёж. Затем придётся подождать — от часа до трёх дней.

Процесс вывода денег на сервисы вроде Qiwi или «Яндекс.Деньги» проходит по такой же схеме, но есть разница в комиссии. Стоит помнить, что после первого пополнения счета на биржах, вывести деньги можно только через конкретный промежуток времени. У каждого сервиса он разный, но в среднем это ограничение составляет до трёх дней.

Другой способ вывести средства — сконвертировать криптовалюту в обменнике. Для этого нужно выбрать предпочтительный обменник, указать, какую криптовалюту нужно поменять и куда отправить. Далее нужно ввести контактные данные и номер криптовалютного кошелька (его номер указан в профиле). Если указанные суммы совпадают, система отправит письмо-подтверждение на электронную почту, указанную пользователем. Внутри него будет финальная ссылка для завершения процесса.

Ещё более простой вариант — договориться о продаже с индивидуальным продавцом. Он отправляет рубли (или любую нужную валюту) на Qiwi или банковскую карту, а пользователь присылает ему криптовалюту на кошелёк.

Криптовалюта с точки зрения российских законов

Хотя Центробанк относится к криптовалюте скептически и считает, что вложения в неё несут большие риски, операции не запрещены. Официально в России можно расплачиваться только рублями, а криптовалюта находится в «серой зоне». В отличие от обычной валюты, оборот цифровой валюты никто не регулирует.

1 сентября в СМИ громко разошлась новость о якобы «первом известном деле о незаконной добыче криптовалюты». В заметке говорилось о задержании ФСБ подозреваемых, которые обналичили биткоины на 500 миллионов рублей. Однако, по данным «Медузы», задержание произошло ещё в 2015 году, а биткоины в нём играли второстепенную роль.

Технический директор компании ICOnic Никита Кузнецов пояснил изданию, что обналичивание средств с использованием любого инструмента — необязательно биткоина, незаконно без банковской лицензии. Таким образом правовой статус криптовалюты в России остаётся неясным.

Это положение, впрочем, может вскоре измениться. В апреле 2017 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о планах правительства легализовать криптовалюту в 2018 году. Незадолго до этого Банк России пообещал разработать законопроект по регулированию цифровых валют в стране. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что криптовалюты как денежный суррогат не будут допущены для использования на российском рынке.

Советы по безопасности

Криптовалютная индустрия привлекает большое число злоумышленников, стремящихся украсть чужие заработки. Раз в полгода стоит менять пароль аккаунта в сервисе, на котором хранится валюта. Сам профиль лучше привязать к номеру телефона или установить двухэтапную аутентификацию через Google (если не принципиальна деанонимизация). Также следует придумать секретный вопрос и хранить ответ на него в безопасном месте.

Лучше хранить криптовалюту на платформах вроде Coinbase, а не на биржах. Если пользователь не планирует активно участвовать в торгах, а хочет придержать валюту на будущее, надёжнее всего будет вывести её с биржи и перевести на запасной кошелёк , тогда вероятность потерять деньги минимальна.

Ситуация с BTC-E хорошо отражает нестабильность даже самых, казалось бы, надёжных бирж. Пока не существует способов точно определить, обвалится платформа или нет, но в первую очередь нужно обращать внимание на юридический адрес регистрации, например, в США, а не в офшорной зоне.

Полицейский в гражданском сопровождает предполагаемого сооснователя BTC-E Александра Винника в суд города Салоники. Фото Reuters

Двухэтапной аутентификацией с привязкой к номеру телефона можно снизить риск кражи, но она не даёт 100-процентной гарантии безопасности. С начала 2017 года злоумышленники украли у пользователей обменника Coinbase суммарно несколько миллионов долларов, получив доступ к телефонам жертв.

Хакеры находили номер атакованного в интернете, затем связывались с его оператором, представлялись владельцем и просили перевести его на другого провайдера. Если сотрудник соглашался провести процедуру без дополнительной проверки, хакеры получали доступ к номеру телефона.

Не стоит лишний раз обсуждать криптовалютные заработки или афишировать свою заинтересованность в социальных сетях. Первыми целями хакеров становятся те, кто как-то связан с цифровой валютой. Следует помнить, что если злоумышленники получат доступ к аккаунту пользователя и выведут деньги с кошелька, вернуть их почти нереально.

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