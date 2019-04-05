ТОП-10 самых скачиваемых Windows-программ в 2019 году

Предлагаем вашему вниманию список самых скачиваемых программ для ОС Windows в 2019 году. Все представленные приложения являются наиболее популярными среди российских пользователей.

WinRAR

Невероятно популярный архиватор и разархиватор, который любим миллионами пользователей по всему миру. Программа рекомендуется к установке после каждой переустановки операционной системы Windows и помогает заметно сэкономить пространство за счет архивирования файлов. Для загрузки можно использовать https://winrar-pro.ru с быстрой инсталляцией.

Adobe Photoshop CC 2019

Знаменитый пакет для профессиональной обработки фото в обновленной редакции, который собрал не просто миллионы почитателей по всему миру, а десятки миллионов довольных пользователей. Программа исключительно платная.

BlueStacks

Когда нужно эмулировать операционную систему Android на Windows, пригодится данная утилита, которая отлично подойдет для игр и тестирования других приложений.

Microsoft Office 2016

В списке самых скачиваемых программ для Windows также оказался популярный офисный пакет прошлой редакции. Без него не обходится практически ни один компьютер в России.

CrystalDiskMark

Протестировать производительность и быстродействие любого накопителя поможет данная небольшая, но очень полезная программа. Наглядно показывается скорость чтения\записи, будь-то HDD, SSD или флешка.

ABBYY FineReader

Самый популярный ридер PDF-файлов, который остается таким на протяжении всего своего существования. Для обычного просмотра файлов данного типа лучше не найти.

WinSetupFromUSB

Чтобы установить Windows прямо с флешки, понадобится данная программа, которая из образа ОС создаст загрузочный пакет. Просто вставьте накопитель в USB и начните установку.

ACDSee Pro

Как ни странно, но в списке самых популярных программ 2019 года оказалась довольно продвинутая утилита для просмотра фото. Это не удивительно, ведь богатый уровень софта позволяет не только просматривать все популярные форматы, но и каталогизировать собственную библиотеку снимков.

Adobe Premiere Pro

Еще один популярный пакет от Adobe, но уже для работы с видео. Создавайте собственные видеоклипы, редактируйте любые массивы видео и проявляйте свои творческие способности.

Total Commander

Популярный файловый менеджер с массой дополнительных инструментов, но основным является навигация по файловой системе компьютера.

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