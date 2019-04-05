ТОП-10 самых скачиваемых Windows-программ в 2019 году

Предлагаем вашему вниманию список самых скачиваемых программ для ОС Windows в 2019 году. Все представленные приложения являются наиболее популярными среди российских пользователей.
WinRAR
Невероятно популярный архиватор и разархиватор, который любим миллионами пользователей по всему миру. Программа рекомендуется к установке после каждой переустановки операционной системы Windows и помогает заметно сэкономить пространство за счет архивирования файлов. Для загрузки можно использовать https://winrar-pro.ru с быстрой инсталляцией.
Adobe Photoshop CC 2019
Знаменитый пакет для профессиональной обработки фото в обновленной редакции, который собрал не просто миллионы почитателей по всему миру, а десятки миллионов довольных пользователей. Программа исключительно платная.
BlueStacks
Когда нужно эмулировать операционную систему Android на Windows, пригодится данная утилита, которая отлично подойдет для игр и тестирования других приложений.
Microsoft Office 2016
В списке самых скачиваемых программ для Windows также оказался популярный офисный пакет прошлой редакции. Без него не обходится практически ни один компьютер в России.
CrystalDiskMark
Протестировать производительность и быстродействие любого накопителя поможет данная небольшая, но очень полезная программа. Наглядно показывается скорость чтения\записи, будь-то HDD, SSD или флешка.
ABBYY FineReader
Самый популярный ридер PDF-файлов, который остается таким на протяжении всего своего существования. Для обычного просмотра файлов данного типа лучше не найти.
WinSetupFromUSB
Чтобы установить Windows прямо с флешки, понадобится данная программа, которая из образа ОС создаст загрузочный пакет. Просто вставьте накопитель в USB и начните установку.
ACDSee Pro
Как ни странно, но в списке самых популярных программ 2019 года оказалась довольно продвинутая утилита для просмотра фото. Это не удивительно, ведь богатый уровень софта позволяет не только просматривать все популярные форматы, но и каталогизировать собственную библиотеку снимков.
Adobe Premiere Pro
Еще один популярный пакет от Adobe, но уже для работы с видео. Создавайте собственные видеоклипы, редактируйте любые массивы видео и проявляйте свои творческие способности.
Total Commander
Популярный файловый менеджер с массой дополнительных инструментов, но основным является навигация по файловой системе компьютера.
Комментарии
> ABBYY FineReader <..> Самый популярный ридер PDF-файлов
Че? В моей вселенной FineReader - разпознавалка сканов. Что-то изменилось?
> ACDSee Pro
Странно. Халявного Irfan мне вполне хватает.
> Total Commander
FAR forever. ;)
Фтопку блог и автора.
Ах, так вот откуда этот автор. :)
Я вот, кстати, обхожусь. Юзаю WPS. До него юзал "либру".
На работе и дома - Либра. Да, на работе имеется некий, кажется, 2007 офис.
Покупаю подписку на офис. Ибо можно ставить на 5 компов. У меня все члены семьи пользуют. Либру пользовать не хотят. Мне для работы в целом тоже удобнее. Бонусом идут бесплатные звонки в Скайпе на все штатовские и канадские номера, ну и на стационарные во многих странах, в том числе и РФ. Это дело я тоже пользую, так что с учётом экономии на звонках выходит не так уж дорого.
Заместо WinRAR пользую 7zip. Тотал тоже пользую. Фар он прикольный, но не привык.
Хм, подписка на офис и русский -- не одно и то же. :)
А я на WPS. Работает одинаково хорошо и в Windows, в Линуксе. Совместим с MS-офисом. Т.е. несовместимостей не заметил. Либра отдыхает.
Да, сжимает лучше. Но жрёт время. ;)
Ну вот попробую на Linux заместо либры. Есть в доме один линуксовый ноут.
А SoftMaker FreeOffice 2018 к-н. пользовал? В "Бесплатных лицензиях" своего софт-блога вывесил три его редакции (полная совместимость с форматами MS Office, дизайн Office 2003, русифицирован, встроенные словари etc.).
А SoftMaker FreeOffice 2018 к-н. пользовал?
О, Дмитрий, и вы туда же:
Пользовать кого-либо -- значит, приносить ему пользу. Например, врач может пользовать больного. См. тут. Друзья, давайте уважать русский! Я обожаю его, хоть и не родной он мне. Отвечаю, однако, Дмитрий, по существу: с самого начала рождения SoftMaker FreeOffice пользовался. Но совместимости не увидел. Спасибо за напоминание, может в 2018 всё получше. Попробую.
А девочки-женщины всё ставят мне минусы? Лучше бы засосы. :)
т.к. офис платный, то польза -- разработчикам . Все промо-акции проверяю, но не до такой степени, пишут, что "имеет полную совместимость с форматами Microsoft Office".
даже слишком, старой версией с удовольствием пользовалСЯ (т.е. себе).