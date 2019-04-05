ТОП-10 самых скачиваемых Windows-программ в 2019 году

Предлагаем вашему вниманию список самых скачиваемых программ для ОС Windows в 2019 году. Все представленные приложения являются наиболее популярными среди российских пользователей.

WinRAR

Невероятно популярный архиватор и разархиватор, который любим миллионами пользователей по всему миру. Программа рекомендуется к установке после каждой переустановки операционной системы Windows и помогает заметно сэкономить пространство за счет архивирования файлов. Для загрузки можно использовать https://winrar-pro.ru с быстрой инсталляцией.

Adobe Photoshop CC 2019

Знаменитый пакет для профессиональной обработки фото в обновленной редакции, который собрал не просто миллионы почитателей по всему миру, а десятки миллионов довольных пользователей. Программа исключительно платная.

BlueStacks

Когда нужно эмулировать операционную систему Android на Windows, пригодится данная утилита, которая отлично подойдет для игр и тестирования других приложений.

Microsoft Office 2016

В списке самых скачиваемых программ для Windows также оказался популярный офисный пакет прошлой редакции. Без него не обходится практически ни один компьютер в России.

CrystalDiskMark

crystaldiskmark

Протестировать производительность и быстродействие любого накопителя поможет данная небольшая, но очень полезная программа. Наглядно показывается скорость чтения\записи, будь-то HDD, SSD или флешка.

ABBYY FineReader

Самый популярный ридер PDF-файлов, который остается таким на протяжении всего своего существования. Для обычного просмотра файлов данного типа лучше не найти.

WinSetupFromUSB

Чтобы установить Windows прямо с флешки, понадобится данная программа, которая из образа ОС создаст загрузочный пакет. Просто вставьте накопитель в USB и начните установку.

ACDSee Pro

Как ни странно, но в списке самых популярных программ 2019 года оказалась довольно продвинутая утилита для просмотра фото. Это не удивительно, ведь богатый уровень софта позволяет не только просматривать все популярные форматы, но и каталогизировать собственную библиотеку снимков.

Adobe Premiere Pro

adobe-premiere-pro

Еще один популярный пакет от Adobe, но уже для работы с видео. Создавайте собственные видеоклипы, редактируйте любые массивы видео и проявляйте свои творческие способности.

Total Commander

Популярный файловый менеджер с массой дополнительных инструментов, но основным является навигация по файловой системе компьютера.

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

> ABBYY FineReader <..> Самый популярный ридер PDF-файлов

Че? В моей вселенной FineReader - разпознавалка сканов. Что-то изменилось? 

> ACDSee Pro

Странно. Халявного Irfan мне вполне  хватает. 

> Total Commander

FAR forever. ;) 

Аватар пользователя mike

mike

Программа исключительно платная.

Фтопку блог и автора.

Без него [Office 2016] не обходится практически ни один компьютер в России.

Ах, так вот откуда этот автор. :)

Я вот, кстати, обхожусь. Юзаю WPS. До него юзал "либру".

На работе и дома - Либра. Да, на работе имеется некий, кажется, 2007 офис.

Покупаю подписку на офис. Ибо можно ставить на 5 компов. У меня все члены семьи пользуют. Либру пользовать не хотят. Мне для работы в целом тоже удобнее. Бонусом идут бесплатные звонки в Скайпе на все штатовские и канадские номера, ну и на стационарные во многих странах, в том числе и РФ. Это дело я тоже пользую, так что с учётом экономии на звонках выходит не так уж дорого.

Заместо WinRAR пользую 7zip. Тотал тоже пользую. Фар он прикольный, но не привык.

Аватар пользователя mike

mike

Это дело я тоже пользую...

Хм, подписка на офис и русский -- не одно и то же. :)

А я на WPS. Работает одинаково хорошо и в Windows, в Линуксе. Совместим с MS-офисом. Т.е. несовместимостей не заметил. Либра отдыхает.

Аватар пользователя mike

mike

Заместо WinRAR пользую 7zip.

Да, сжимает лучше. Но жрёт время. ;)

mike пишет:

Это дело я тоже пользую...

Хм, подписка на офис и русский -- не одно и то же. :)

А я на WPS. Работает одинаково хорошо и в Windows, в Линуксе. Совместим с MS-офисом. Т.е. несовместимостей не заметил. Либра отдыхает.

Ну вот попробую на Linux заместо либры. Есть в доме один линуксовый ноут.

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

А я на WPS

А  SoftMaker FreeOffice 2018 к-н. пользовал? В "Бесплатных лицензиях" своего софт-блога вывесил три его редакции (полная совместимость с форматами MS Office, дизайн Office 2003, русифицирован, встроенные словари etc.).

Аватар пользователя mike

mike

А  SoftMaker FreeOffice 2018 к-н. пользовал?

О, Дмитрий, и вы туда же:

пользовал

Пользовать кого-либо -- значит, приносить ему пользу. Например, врач может пользовать больного. См. тут. Друзья, давайте уважать русский! Я обожаю его, хоть и не родной он мне. Отвечаю, однако, Дмитрий,  по существу: с самого начала  рождения SoftMaker FreeOffice пользовался. Но совместимости не увидел. Спасибо за напоминание, может в 2018 всё получше. Попробую.

А девочки-женщины всё ставят мне минусы? Лучше бы засосы. :)

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Пользовать кого-либо -- значит, приносить ему пользу.

т.к. офис платный, то польза -- разработчикам smiley. Все промо-акции проверяю, но не до такой степени, пишут, что "имеет полную совместимость с форматами Microsoft Office".

ACDSee Pro

довольно продвинутая утилита для просмотра фото

даже слишком, старой версией с удовольствием пользовалСЯ (т.е. себе).