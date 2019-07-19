5 стартапов, которые помогут расширить возможности вашего мозга

Испокон веков люди пытаются найти способы заставить свой мозг работать лучше — в конце концов, никому бы не помешал более острый ум, надежная память или лучшая способность к концентрации. В качестве чудодейственных средств преподносятся здоровый сон и занятия физкультурой. Затем идут различные упражнения и мнемонические приемы.

Но есть люди, которые выводят это на новый уровень. Вместо того чтобы перестраивать свой режим дня или менять диету, они ищут технологии, которые помогут сделать сильнее наш мозг. И в этом деле на помощь им спешит масса разных стартапов.

Компания CB Insights нашла 11 стартапов, создатели которых обещают пользователям развить их умственные способности, избавившись от недостатков или усилив и без того здоровый мозг. Их методы включают применение ноотропов (лекарств, влияющих на когнитивные способности), тренировку мозга в форме игры, медитацию с помощью приложения, акустику, неинвазивные процедуры и использование носимых устройств. Вот некоторые из этих компаний.

Nootrobox

Nootrobox привлек стартовые $2,3 млн от таких инвесторов, как, например, Andreessen Horowitz. Эта компания занимается продажей ноотропов — веществ, усиливающих умственные способности.

Thync

Еще один стартап, получивший финансирование от Andreessen Horowitz и других известных венчурных инвесторов. Thync создал носимое устройство, которое улучшает настроение и стимулирует работу мозга с помощью электрических импульсов.

Фото: Thync.

Elevate Labs

Elevate Labs продает приложение, которое позволяет в игровой форме тренировать когнитивные способности. В CB Insights подчеркивают, что «Elevate был признан Apple лучшим приложением 2014 года» и что «количество скачиваний превысило 10 миллионов».

Lumosity

Другая компания, создающая приложение для тренировки мозга, эффективность которого, тем не менее, подвергают сомнению. В частности, Федеральная торговая комиссия США уличила этот стартап в заведомо ложном описании пользы от использования приложения.

Headspace

В статье CB Insights выделяется еще одна обширная категория приложений — сервисы для медитации. (В пользе от которых тоже уверены не все). Headspace является, пожалуй, самым известным из них. Компания привлекла $39,6 млн для помощи пользователям в борьбе со стрессом и в улучшении концентрации и креативности с помощью ментальных практик.

Продолжайте с осторожностью

Если эти способы развития когитивных способностей кажутся вам заманчивыми, не спешите брать их на вооружение. Хотя, без сомнений, наука рано или поздно найдет безопасное и эффективное средство для усиления нашего мозга, сегодня многие из предложенных способов пока должным образом не проверены. Вот, к примеру, интересная статья в STAT с обзором существующих на данный момент доказательств пользы от приема ноотропов. Если коротко, то их очень немного.

«Клинических испытаний их влияния не проводилось, причем появляются свидетельства, что некоторые из ноотропов могут быть опасны, — пишет автор статьи Джон М. Глионна. — Между тем, ноотропы, которые также называют умными лекарствами, стали популярными среди молодежи с Уолл-стрит, студентов Лиги плюща и здесь, в стартаперской среде Кремниевой долины».

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