Совместные курсы Oxagile и БГУ в области искусственного интеллекта

Две недели назад мы выпустили своих первых студентов курса «Основы глубокого обучения. Введение в методы искусственного интеллекта»! О результатах, преподавателях и выпускниках курса в этой статье.

Head of Research and Development Олег Губин: "Позитивные результаты есть, но останавливаться на достигнутом мы не планируем"

Одна из причин, по которой мы решили создать OxaLab – недостаток экспертизы в белорусском IT-сообществе в области современных интеллектуальных систем. И мы решили не ждать, пока она сама появится, а устроили "посевную"! Этот проект мы реализуем совместно с БГУ: начали с факультета радиофизики и компьютерных технологий. Первый набор как раз оттуда. Для нас это хорошая возможность потренироваться, выстроить грамотный процесс, потому что сам факультет небольшой. Сейчас у нас есть знания, которыми мы хотим и готовы делиться, но нет финальной методологии.

Мы обожглись на том, что многие студенты вначале приходят просто посмотреть, что это такое, и потом понимают, что это не про них и не для них. А мы и не заставляем. Это надо учитывать при планировании загрузки менторов. Лекции у нас проходили еженедельно с периодическими экзаменами и защитой собственных проектов. Могу сказать, что мы получили полезные и нужные образовательные навыки на первых курсах. В роли преподавателя выступила Ксения Мешкова, Chief AI Scientist Oxagile.

Естественно, во время обучения мы пристально следим за перспективными ребятами: их динамикой, самостоятельностью, ответственностью и готовностью обучаться. В январе 2020 после защиты собственной проектной работы одному из участников мы сделали предложение присоединится к команде Oxagile в качестве интерна.

Chief AI Scientist Ксения Мешкова - преподаватель курса

- Расскажи, какие темы освещали в рамках курса?

Ксения: на курсе были освещены классические темы, такие как: математические основы работы нейронных сетей и глубокого обучения, основы вероятностного моделирования и алгоритмов фильтрации, классические алгоритмы computer vision, а также нюансы работы в видео домене наряду со спецификой задач, с которыми мы сталкивались у себя в отделе.

- Как проходила подготовка к занятиям?

Ксения: обычно к занятиям я готовила презентацию и код с примерами. Иногда приходилось заботиться об обучении заранее, так как время, отведенное на занятие, не позволяло обучать "онлайн".

- Какой личный опыт получила в процессе преподавания?

Ксения: на мой взгляд я научилась рассматривать проблемы под различными углами, так как все люди индивидуальны, мышление разное, и иногда к вопросам нужно было подходить с разных сторон.

- Как думаешь, какие были впечатления у выпускников от курса?

Ксения: до конца дошли точно самые стойкие, те, кому действительно было интересно, и кто хотел развиваться в этой области. По мере знакомства и лекций ребята становились смелее, активнее.

Intern R&D Engineer Владислав Медведев: "Наверное, таким счастливым меня не видели никогда".

- Расскажи, как узнал о курсах и почему решил на них пойти?

– О курсах узнал совершенно случайно. На собрании, где Наталья Лагун (руководитель отдела рекрутинга Oxagile) рассказывала про про них, меня даже не было. О визите Oxagile узнал вечером, когда вернулся в общагу. Там краем уха услышал, как сосед говорил первокурсникам о том, что приходили из Oxagile и рассказывали про обучение, связанное с нейронными сетями и видео. На следующее утро полетел сломя голову на кафедру узнавать, что и как.

Записался на курсы, потому что давно хотел научиться писать нейронные сети, которые в будущем будут использоваться повсеместно. Но никаких очных занятий с нормальной практикой не было. А тут такая возможность и минимальные требования.

– Что тебе дали курсы? В чем помогли прокачаться?

– На курсах я получил чёткое понимание того, какие архитектуры и где используются. После каждого занятия тебе говорят, что и где почитать, чтобы развить не только общее понимание, но и прикладные вещи. А уже дальше ты сам, имея направление для развития, зачитываешься и засматриваешься, пока не устанешь. Ты сам невольно начинаешь понимать, какие статьи или архитектуры не очень, как правильно подготовить данные и так далее. А вообще, чтобы показать, насколько полезны курсы, достаточно сказать, что я иногда замечаю ошибки в лекциях в университете. И после курсов я могу спокойно общаться с преподавателями на родном для нас языке.

– Знал ли ты до курсов об Oxagile?

– Нет, я не знал. Слышал только от сокурсников, которые работают рядом с нами, что в Oxagile крутой офис и люди воодушевлённо болтают о работе.

– Был ли ты на курсах в других компаниях? Где понравилось больше?

– Я был на курсах в EPAM, когда только начинал программировать. И, честно говоря, подача материала ни за что не сравнится с Oxagile, хотя лекции там были интересными. Плюсы Oxa-курсов в том, что, помимо классных лекций и полезной практики, тебе каждый раз высылают статьи, видео, которые можно почитать и посмотреть. Это помогает поглубже окунуться в замечательный мир нейронных сетей.

– Получается, вначале ты планировал стать программистом?

– Ещё до курсов я представлял себя обычным разработчиком, который решает стандартные задачи: сервера, скрипты и т.д. Но уже с первых занятий мне стало понятно, что я не хочу быть разработчиком. Здесь, в Oxagile, работая с разными архитектурами, тебе приходится решать сложные задачи, сидеть часами и думать только над одной её частью. И какой же ты получаешь кайф, когда видишь плоды своей работы. Поэтому здесь очень просто словить дзен. Да и я не ищу лёгких путей. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что быть разработчиком - не для меня. И курсы явно дали это понять и определить то, чем я дальше буду заниматься.

– Какие у тебя были эмоции, когда предложили пройти интернатуру в компании?

– Это было очень неожиданно. Наверное, таким счастливым меня не видели никогда. В тот день мне было очень сложно дозвониться, потому что я час, а то и два, рассказывал, как сильно это изменит мою жизнь. Состояние можно описать строчкой: “А душа пела и плясала”. Но радовался не только я, но и мама с бабушкой, которые сказали: “Ну, наконец-то ты уже определишься, чем в жизни заниматься”. Да, такой вот я непоседа.

– Как твои первые рабочие дни? Что для себя отметил?

– Благодаря хорошей базе, которую дали на курсах, справляться со всеми задачами гораздо проще, но все ещё приходится очень много читать и смотреть, ведь мир нейронных сетей обширен. И я вообще не уверен, что когда-нибудь смогу прочитать и посмотреть все.

За неделю работы могу сказать следующее:

У меня классная команда, которая всегда готова прийти на помощь, если ты чего-то не понимаешь или просто застрял на одном месте.

В офисе продуктивная атмосфера, которая стимулирует тебя работать и работать.

Для обучения есть отличная книжная база. Мне даже не приходится гуглить, потому что практически все есть в книгах.

На этаже вкусный кофе. Если бы не он, меня бы уже несколько раз будили.

В компании работают прекрасные HR и Team Assistant, которые не дают тебе утонуть в море вопросов: "А как? А что? А куда идти?".

Мы планируем начать новый набор, как только стабилизируется ситуация с пандемией. Следите за обновлением информации в университете и в корпоративном аккаунте Instagram компании.