Какое назначение антропоморфного вашего робота?

Часто задают этот вопрос. И я хочу ответить следующее: да какие только пожелаете. Робот может выступать в качестве некого " промоутера". Допустим , может стоять на стенде и раздавать визитки, либо другое промо, тем самым привлекая к себе внимание людей.

Это я ответил, а теперь к реальности. Самое главное здесь сделать "куклу" с компьютером и приводами для который уже и придумывается различные предназначения, функции.

И вот первый подводный камень-это канат хаотичных проводов, которые тянутся из каждого сервопривода. Такая паутина затрудняет транспортировку робота и попытки запрограммировать его перемещаться.