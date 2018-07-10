Почему в Беларуси 4 из 5 краудфандингов проваливаются и как это изменить?

Talaka – это краудфандинговая платформа, которая помогает реализовываться многим проектам. За 5 лет работы было запущено 1824 инициативы. При подведении итогов оказалось, что только 1 из 5 запущенных проектов успешно реализовывается. Большинство останавливается в самом начале пути. Это проблема. Для её решения Talaka запустила сбор средств.

"Каждый из тех, кто не реализовал проект мог бы добится успеха на второй или третий раз. Но статистика говорит, что большая часть из них не вернутся к своему проекту. Они не станут новыми авторами успешных стартапов, не создадут новые рабочие места, не будут инвестировать в другие проекты. Не отреставрируют заброшенный замок, не выпустят новую книгу, не проведут городской фестиваль. Количество нереализованных проектов можно уменьшить. Мы точно знаем как. Для этого мы запускаем сбор на Talaka 2.0.” – заявил основатель платформы Евген Клишевич.

Есть много причин, почему проекты не доходят до реализации. Вот основные из них.

Не смогли найти команду

Начинающие авторы часто теряются на этом этапе. Например, автор знает, что ему нужен маркетолог. Но как найти того самого? Ведь людей с такими специальностями тысячи – а тех, кто подойдет вам всего несколько человек.

Крупная фирма пошла бы в HR-агентство или стала перебирать вакансии в интернете, но это точно не вариант начинающего автора проекта. Нужна база людей, которые готовы помочь бесплатно или за символические деньги. При этом помощь нужна квалифицированная.

Talaka уже обладает такой базой, но технически там сложно кого-то найти.

Talaka 2.0 позволит находить именно тех, кто нужен и избавит от долгих переписок с неподходящими специалистами.

Не учились на чужих ошибках

Начинающие авторы часто не знают как спланировать работу. Какие задачи главные, а какие второстепенные. В результате автор тратит много времени на такое планирование, но ни к чему не приходит. А точнее, он приходит к ощущению, что времени на проект у него недостаточно. Он не сможет все успеть и проект замирает.

На самом деле правильное планирование покажет, что времени нужно не так много. Многие успешные авторы совмещают основную работу и проекты на Talaka.

Talaka 2.0 с лайфхаками позволит составить план и избежать распространенных ошибок. Если автор не найдет ответа на свои вопросы – авторы схожих проектов подскажут куда двигаться дальше.

Не нашли деньги для проекта

С этой проблемой встречаются почти все авторы. Каким бы ни был проект, для его реализации почти всегда нужны деньги. Начинающие авторы теряются и не знают, как оценить необходимую сумму организовать сбор.

Краудфандинг на Talaka уже успешно работает, но случаются технические сбои. Talaka 2.0 будет работать четко, без сбоев, для всех кредиток всех стран мира.

Цель Talaka 2.0 – решить эти проблемы начинающих авторов и привести к успешной реализации 3 из 5 проектов.