Интернет знакомства и вымогательство: Что делать если "попали на деньги" ?

За последние годы набрало популярность такое направление скамминга в интернете как "знакомства и обмен фото" с последующим вымогательством денег за то, чтобы злоумышленник не разослал ваши персональные фото (интимного характера) вашим же друзьям.

Самый лучший совет это конечно же стараться избегать всякого рода онлайн знакомств, которые в последствии выливаются в просьбу обмена фотографиями или просьбами о переводе денег на мобильные телефоны. Тут как бы сразу становится понятно, что дело не чисто, результат в 99% случаев закономерен - люди при любом раскладе теряют деньги.

Но, остается еще один вопрос - что же делать, если вы уже попали в такую ситуацию ?

Я думаю, что многие смотрели да и смотрят до сих пор американское кино и всегда, когда речь заходит о переговорах с вымогателями, то в таких случаях их стараются не вести (если это позволяет ситуация), либо не платить - все равно вымогатели потом попросят еще да и гарантий они никогда не дают.

В нашем случае, протокол действий будет следующим если вдруг у вас начали вымогать деньги:

Тянем время и по возможности ничего не отвечаем, либо пишем, что ищем деньги.

Удаляем из друзей злоумышленника, ограничиваем доступ к профилям (либо вообще удаляем профили) - такие люди как шантажисты, обычно не являются техническими специалистами и в наших же интересах оперативно закрыть доступ к такой важной информации как наши контакты, чтоб постараться исключить возможность рассылки, либо если вдруг такое произойдет - то компромат дошел до наименьшего числа ваших друзей.

Оперативно пишем жалобы на вымогателя во всех социальных сетях или мессенджерах где вы общаетесь, чтобы профиль заблокировали.

Если вымогатель засветил номер мобильника (или на него просил перевести деньги) - ищем в интернете к какой стране и какому городу принадлежит данный номер, пока собираемся в местное отделение милиции по ходу дела звоним в отделение милиции того города, где живет наш злоумышленник и объясняем всю ситуацию компетентным органам.

По приходу в милицию составляете заявление о мошенничестве и/или вымогательстве в интернете на вашего обидчика, кроме заявления еще нужно будет предоставить как можно больше вспомогательной информации.

Какая информация может быть полезна: профили вымогателя в мессенджерах и социальных сетях (ссылки, id), номер телефона, скриншоты переписки, если был разговор - запись разговора. При расследовании такого рода преступлений в сфере информационных технологий - правоохранители обычно изымают жесткий диск или даже системный блок, по этому чтобы избежать ненужных хлопот - лучше всю нужную информацию (которая описана выше) подготовить самостоятельно заранее и передать на флешке, либо другим возможным способом.

Что делать, если деньги уже переведены, а вымогатель просит еще ? Запомните - при любом раскладе, сколько раз у вас бы не просили денег или какая бы там сумма нефигурировала - никто не дает вам гарантии, что после выплаты не попросят еще, больше или не попробую опубликовать фото, отсюда вспоминаем о первом пункте - ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ. Но коль вы уже заплатили, то срочно обращайтесь первым делом в банк, через который прошла операция (обычно это банк, в котором вы обслуживаетесь) - надо писать заявление на совершенное мошенничество с полным и максимально правдивым описанием текущей ситуации, как бы постыдно это все не выглядело. Кроме того, если на руках уже имеется какая либо писуля по данной теме из милиции - добавляем ее сразу, если нет - то высылаем позже (в качестве подтверждения).

Кроме банка, есть шанс попробовать отменить транзакцию через платежную систему (шанс на самом деле ничтожен, но все же) - обычно платежи к примеру через то же qiwi могут занимать до трех дней, пока деньги попадут на счет вымогателя, соответственно это то время пока мы в теории можем попробовать отменить перевод.

Не спускайте это дело на тормозах, постарайтесь максимально содействовать милиции, банкам и т.д. и довести его до логического конца, независимо от итогов (поймали или нет мошшеника).

Как я уже писал выше, таких ситуаций лучше избегать и не делиться непонятно с кем, кого вы почти не знаете - своими личными данными, включая фото, номера карточек и т.д. иначе за это можно заплатить большую цену не только в денежном выражении, но так же и понести репутационные потери среди ваших друзей и коллег.

В дополнение хотел бы отметить пару интересных моментов:

Такого рода преступления раскрываются обычно долго, да и процент раскрытий довольно низкий. Если платежная система не возвращает деньги, банк не может отменить транзакцию (по картам MasterCard это обычно сделать сложнее), то банк может пойти на уступки и выплатить вам компенсацию из личных средств (такие прецеденты тоже бывали). На какое-то время лучше залечь на дно в интернете: не открывать публичный доступ к профилям, не публиковать фото которые как либо связаны с работой и по которым можно определить где вы трудитесь - ведь это будет лишний повод попробовать вас опять подоить.

Удачи вам и безопасного серфинга! :)

#интернет #шантаж #вымогательство #ИБ