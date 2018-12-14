Интернет знакомства и вымогательство: Что делать если "попали на деньги" ?

За последние годы набрало популярность такое направление скамминга в интернете как "знакомства и обмен фото" с последующим вымогательством денег за то, чтобы злоумышленник не разослал ваши персональные фото (интимного характера) вашим же друзьям.
Самый лучший совет это конечно же стараться избегать всякого рода онлайн знакомств, которые в последствии выливаются в просьбу обмена фотографиями или просьбами о переводе денег на мобильные телефоны. Тут как бы сразу становится понятно, что дело не чисто, результат в 99% случаев закономерен - люди при любом раскладе теряют деньги.
Но, остается еще один вопрос - что же делать, если вы уже попали в такую ситуацию ?
Я думаю, что многие смотрели да и смотрят до сих пор американское кино и всегда, когда речь заходит о переговорах с вымогателями, то в таких случаях их стараются не вести (если это позволяет ситуация), либо не платить - все равно вымогатели потом попросят еще да и гарантий они никогда не дают.
В нашем случае, протокол действий будет следующим если вдруг у вас начали вымогать деньги:
- Тянем время и по возможности ничего не отвечаем, либо пишем, что ищем деньги.
- Удаляем из друзей злоумышленника, ограничиваем доступ к профилям (либо вообще удаляем профили) - такие люди как шантажисты, обычно не являются техническими специалистами и в наших же интересах оперативно закрыть доступ к такой важной информации как наши контакты, чтоб постараться исключить возможность рассылки, либо если вдруг такое произойдет - то компромат дошел до наименьшего числа ваших друзей.
- Оперативно пишем жалобы на вымогателя во всех социальных сетях или мессенджерах где вы общаетесь, чтобы профиль заблокировали.
- Если вымогатель засветил номер мобильника (или на него просил перевести деньги) - ищем в интернете к какой стране и какому городу принадлежит данный номер, пока собираемся в местное отделение милиции по ходу дела звоним в отделение милиции того города, где живет наш злоумышленник и объясняем всю ситуацию компетентным органам.
- По приходу в милицию составляете заявление о мошенничестве и/или вымогательстве в интернете на вашего обидчика, кроме заявления еще нужно будет предоставить как можно больше вспомогательной информации.
- Какая информация может быть полезна: профили вымогателя в мессенджерах и социальных сетях (ссылки, id), номер телефона, скриншоты переписки, если был разговор - запись разговора. При расследовании такого рода преступлений в сфере информационных технологий - правоохранители обычно изымают жесткий диск или даже системный блок, по этому чтобы избежать ненужных хлопот - лучше всю нужную информацию (которая описана выше) подготовить самостоятельно заранее и передать на флешке, либо другим возможным способом.
- Что делать, если деньги уже переведены, а вымогатель просит еще ? Запомните - при любом раскладе, сколько раз у вас бы не просили денег или какая бы там сумма нефигурировала - никто не дает вам гарантии, что после выплаты не попросят еще, больше или не попробую опубликовать фото, отсюда вспоминаем о первом пункте - ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ. Но коль вы уже заплатили, то срочно обращайтесь первым делом в банк, через который прошла операция (обычно это банк, в котором вы обслуживаетесь) - надо писать заявление на совершенное мошенничество с полным и максимально правдивым описанием текущей ситуации, как бы постыдно это все не выглядело. Кроме того, если на руках уже имеется какая либо писуля по данной теме из милиции - добавляем ее сразу, если нет - то высылаем позже (в качестве подтверждения).
- Кроме банка, есть шанс попробовать отменить транзакцию через платежную систему (шанс на самом деле ничтожен, но все же) - обычно платежи к примеру через то же qiwi могут занимать до трех дней, пока деньги попадут на счет вымогателя, соответственно это то время пока мы в теории можем попробовать отменить перевод.
- Не спускайте это дело на тормозах, постарайтесь максимально содействовать милиции, банкам и т.д. и довести его до логического конца, независимо от итогов (поймали или нет мошшеника).
Как я уже писал выше, таких ситуаций лучше избегать и не делиться непонятно с кем, кого вы почти не знаете - своими личными данными, включая фото, номера карточек и т.д. иначе за это можно заплатить большую цену не только в денежном выражении, но так же и понести репутационные потери среди ваших друзей и коллег.
В дополнение хотел бы отметить пару интересных моментов:
- Такого рода преступления раскрываются обычно долго, да и процент раскрытий довольно низкий.
- Если платежная система не возвращает деньги, банк не может отменить транзакцию (по картам MasterCard это обычно сделать сложнее), то банк может пойти на уступки и выплатить вам компенсацию из личных средств (такие прецеденты тоже бывали).
- На какое-то время лучше залечь на дно в интернете: не открывать публичный доступ к профилям, не публиковать фото которые как либо связаны с работой и по которым можно определить где вы трудитесь - ведь это будет лишний повод попробовать вас опять подоить.
Удачи вам и безопасного серфинга! :)
#интернет #шантаж #вымогательство #ИБ
Комментарии
:) Вы издеваетесь? Статья на тему: "Что делать, если обосрался на морозе?". Я скажу. Не стоит обсираться на морозе.
Оценка очевидна.
Спасибо за ваш отзыв и оценку. Как понимаете - недовольных всегда хватает, про мороз - я искренне верю, что в силу своего опыта обсирания на нем, вы могли бы написать большую и интересную статью, а еще можете добавить контенту на тему как пукнуть в лужу, тоже позновательно будет :)
Нет, автор, вы положительно не отличаете дефекацию на морозе от пузырьков метана а ванне. Потому и кол за опус.
Научите, научите, как, подав заяву в нашу доблестную милицию, получить штрафельник в плечи за размещение в интернете своих неподобающих фото. Хотя допускаю, что не всегда автор фото -- это вы, его могли сделать и без аашего ведома, например, скрытой камерой во время акта дефекации на морозе.
Завсегда пожалуйста.
А легкА. Но подобного контента в Интернете и без меня хватает.
2mike я уже вижу что с вами общаться бесполезно, вы читать не умеете, что тут еще говорить) да и не зная ситуации что-либо комментировать крайне глупо, основыаая выводы на домыслах. Умные люди для этого задают вопросы обычно, но явно не ваш случай. Лучше ждите вселенную, а то убежит
Эдик - не хочу более с вами спорить, боюсь опуститься до того же уровня, а отмазки из разряда "нет ты" это как раз про неудачников из разряда школьников, по этому те более не хочется))
Я и писать не умею, только пробую.
Сорри. Не умён.