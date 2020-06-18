Когда белорусские ИТ-компании планируют возвращаться в офисы?

Многие страны уже ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В Москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции и система цифровых пропусков, а с 16 июня – заработали летние веранды кафе, музеи и библиотеки. Соседняя Литва с 17 июня отменила карантин, а вместе с ним – масочный режим в точках торговли, местах проведения массовых мероприятий и в общественном транспорте.

В нашей стране карантин официально объявлен не был, но с марта многие бизнесы постепенно уходили на «удаленку», особенно ИТ-компании. А когда белорусские айтишники планируют возвращаться в офисы и какие факторы на это будут влиять?

Полина Ганкович, директор «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси:

– Мы перешли на работу из дома с 16 марта, и на «удаленке» уже три месяца. Внимательно следим за эпидемиологической ситуацией в Беларуси и в мире и не загадываем конкретных дат. Определяем только «контрольные точки». Следующая – в конце июня.

Первое, от чего нужно отталкиваться при принятии таких решений: насколько хорошо отлажены бизнес-процессы в компании, удалось ли ей полноценно перенести всю работу в онлайн и при этом сохранить эффективность.

В мае мы провели опрос по своей базе партнеров и клиентов, в нем приняло участие 114 компаний в Беларуси. Оказалось, что 77% организаций ушли на «удаленку» в связи с распространением коронавируса. При этом, у 74% респондентов производительность не изменилась или даже выросла. Почти треть участников опроса планирует сохранить формат дистанционной работы и после пандемии.

Второй фактор, на который стоит ориентироваться: организационная структура бизнеса. Как распределена нагрузка между отделами и работниками, есть ли в компании функциональные руководители?

Например, у нас – линейная структура, все специалисты подчиняются непосредственно директору. В команде нет «лишних звеньев», каждый сотрудник загружен на 100% и отвечает за свой блок задач. Такая концентрация помогает максимально вкладываться в свои проекты и показывать высокую эффективность – вне зависимости от локации. Кроме этого, с приходом пандемии у нас не возникло вопросов с оптимизацией штата – каждый сотрудник на своем месте.

Мне как руководителю очень важно сохранить эту сплоченную команду и оградить ее от рисков для здоровья. Люди должны ощущать психологическое равновесие и защищенность, чтобы хорошо выполнять свои задачи. К слову, более 40% респондентов нашего опроса отметили: главный плюс «удаленки» – повышение чувства безопасности при работе из дома.

Рассматриваем вариант постепенно возвращаться в офис со второй половины июля, если число новых случаев заражений в Беларуси будет стабильно падать. Возможно, первое время команда будет приезжать на работу неполным составом. Установим обязательное правило: каждый сотрудник должен контролировать состояние здоровья и измерять температуру не только у себя, но и у членов своей семьи. Если за последние две недели никаких симптомов нет – будем рады встретиться в офисе!

Алеся Чумакова, специалист по маркетингу в «Ваумэйкинг»:

– Наша компания перешла на удаленную работу еще в середине марта. Первое время формат удаленной работы и онлайн-митингов был непривычным, но все быстро перестроились и продолжили эффективно работать. Посиделки на офисной кухне также перешли в онлайн-формат, а общий чат наполнился фото в домашнем интерьере.

Во время митингов и в чате многие сотрудники говорят о том, соскучились по офису и живому общению. Тем не менее пока нет объективных причин возвращаться в офис: ежедневный прирост числа заболевших по прежнему велик. Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому было принято решение продлить удаленную работу до конца лета. О возвращении в офис можно будет говорить, когда в день будут фиксировать меньше 50 случаев заболевания. Это та точка, когда мы перешли на удаленку.

Для тех, кому необходимо поработать в офисе, чтобы сменить обстановку, или если дома мешают дети, мы предложили опцию приехать в офис и поработать там какое-то ограниченное время. Позаботились о безопасной рассадке сотрудников и мерах предосторожности. В офисе есть маски, антисептики, офис-менеджеры проверяют температуру коллег бесконтактным термометром. Во время пандемии одновременно в офисе может находиться ограниченное количество человек.

Опцией работы в офисе можно воспользоваться с начала этой недели, посмотрим, насколько она будет востребована. Пока же всеми способами стараемся поддержать неповторимую атмосферу нашей компании удаленно. Устроили несколько дней назад для всех наших сотрудников вкусный и полезный сюрприз – доставили всем коробки с фруктами и ягодами. Судя по количеству слов благодарности в наших соцсетях и чате, ребята остались очень довольны. К тому же постоянно предлагаем им поучаствовать в различных челенджах и конкурсах, в которых ребята показывают свою креативность. Обеспечили всем необходимым тех, кто нуждался в дополнительном оборудовании или мебели из офиса, чтобы комфортно работать дома до конца лета. Работа удаленно внесла изменения в нашу жизнь, но мы по-прежнему остаемся одной большой семьей.

Олег Бессонов, директор компании Cotvec:

– Компания Cotvec ушла на удаленку в марте этого года. Переход был плавный, ввиду особенностей работы финтех-проектов: достаточно строгие рамки информационной безопасности. Поэтому часть сотрудников осталась в офисе, но в основном все перешли в удаленный режим работы. Кроме этого, мы стремились минимизировать риски потерь в качестве предоставляемых услуг. Уже в марте компания выстроила необходимые процессы, а сегодня, спустя 3 месяца, мы с уверенностью говорим, что нам удалось организовать новую эффективную систему работы.

У нас нет каких-то строгих дэдлайнов по поводу возвращения в офис. Но есть крутые новости и ожидание этого момента у сотрудников. Почему? Потому что мы переезжаем! Совсем скоро целый этаж двухэтажного здания станет нашим новым офисом. Ремонт закончен, наводим красоту и готовы стартовать! Мы уверены, что новое пространство станет еще одним стимулом развития компании, будет местом, где комфортно работать и расти команде, принимать в гости наших клиентов и партнеров.

Новая реальность показывает, что микс удаленной и офисной работы дает хорошие результаты. Уже тяжело представить некоторые рабочие совещания не в zoom или skype call, а в переговорке офиса. Тем более, на некоторых проектах у нас есть консультанты вне Беларуси. Поэтому такой формат коммуникации останется и в будущем.

Что касается ребят из минской команды Cotvec, мы достаточно гибкие и не видим смысла ставить рамки. Кому удобно и комфортно работать в офисе, может и сейчас приезжать в офис. Кому-то спокойнее и безопаснее дома – мы даем такую возможность. В нашей работе – главное результат, качество, четкие сроки. А не количество проведенных часов в офисе. Но мы все надеемся, что ситуация станет спокойной и мы сможем разбавить онлайн чаты традиционным оффлайн общением на нашей уютной кухне нового офиса!

Юрий Левданский, директор компании «Мобильный сервис»:

– В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией наша компания с апреля работает в гибридном режиме: сотрудники могут посещать офис или выполнять свои обязанности из дома.

В июне мы также продолжаем работать преимущественно удаленно, чтобы не подвергать себя и других дополнительному риску заражения. Сейчас время возвращения в офис не определено. В любом случае, на это будет влиять ситуация в стране, например, когда мы поймем, что количество выздоравливающих в два-три раза превышает число заболевающих.

Мы хорошо осознаем, что не всем нашим сотрудникам удобно работать из дома, но приоритетом является наше здоровье. По моей же оценке, эффективность работы в компании не упала. Так, благодаря налаженным бизнес-процессам, собственным сервисам и специфике нашего бизнеса, нам удается даже увеличить уровень продуктивности компании.