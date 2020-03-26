Работаем из дома. Как ИТ-компании контролируют сотрудников на «удаленке»?

На днях Bloomberg поделился интересными данными – рабочее время сотрудников на «удаленке» увеличилось в среднем на 2-3 часа. Издание привело статистику из США, Канады, Франции, Великобритании, Испании.

А что в Беларуси? «Трекают» ли ИТ-компании рабочие часы и как? Поменялась ли продуктивность команд и отдельных сотрудников, которые перешли на дистанционную работу?

Полина Ганкович, директор сервиса «Битрикс24» в Беларуси:

– Мы на «удаленке» с 16 марта – из-за пандемии коронавируса. Пользуемся своим собственным софтом по учету рабочего времени. Когда мы ушли на работу из дома, внедрили новую «фичу». Если сотрудник не поставил статус «Перерыв», система отслеживает продолжительные «простои» и просит его кратко отчитаться.

Считаем, что адекватные меры нужны, а вот перегибать не стоит. Например, в Китае известны случаи, когда людей заставляют по 3-5 раз в день сбрасывать менеджерам свои геотеги и селфи.

Возможно, такие методы популярны из-за низкой культуры дистанционной работы – как в целых странах, так и в отдельных компаниях. Владельцам бизнеса сложно моментально перенести все процессы в онлайн, если не было такого опыта. Их волнует защита корпоративных данных, юридические вопросы. В Беларуси только пару месяцев назад внесли изменения в Трудовой кодекс и легализовали дистанционную работу.

Я тоже наблюдаю, что у некоторых наших сотрудников увеличился рабочий день. Думаю, это временный эффект – людям нужно привыкнуть к новому режиму, научиться разграничивать личное и рабочее время дома.

KPI команды не пересматривали – задачи и проекты компании не пострадали, все идет по плану. Наш сервис для дистанционной работы и управления бизнесом находится на одном из немногих растущих сейчас рынков.

Алеся Чумакова, PR-специалист Wowmaking:

– Работаем на удаленке с 17 марта. Организация дистанционной работы заняла буквально один вечер. Помогли сотрудникам доставить домой компьютерную технику и периферию, если в этом была необходимость. В офис продолжает приходить лишь несколько человек, работа которых связана с бумагами или жизнеобеспечением офиса.

За больше чем неделю не заметили спада эффективности. Работа в нашей компании организована в небольших командах по 7-8 человек. Если раньше все рабочие вопросы решились сразу на месте во время обсуждения в офисе, то сейчас утром и вечером команды проводят онлайн-митинги и обсуждают задачи. В основном созваниваемся через Google Hangouts.

Рабочее время наши сотрудники, как всегда, трекают в Jira, здесь ничего не изменилось. Для нас главное – закрытые задачи и достигнутый результат, поэтому строже следить за временем, проведенным за компьютером, не видим смысла. Если у кого-то из работников становится заметным спад в производительности, то менеджер обсуждает с ним причины.

За время удаленной работы больше всего изменился наш корпоративный чат. Вместо фото из офиса стали мелькать фото домашней обстановки, питомцев, ободряющие картинки про борьбу с коронавирусом. Надеемся, что скоро вернемся обратно в офис, и будем дальше укреплять наши отношения внутри команды партиями в настольный теннис, кикер или беседами за чашкой кофе.

Компания Cotvec (ООО «БЭС инновэйшн»):

– Уже 3-ю неделю работаем в режиме частичной «удаленки». Всего в компании более 130 сотрудников. Мы организовываем процесс перевода сотрудников на удалённую форму работы достаточно плавно. Сделано это для минимизации рисков и потерь, прежде всего, в качестве предоставляемых услуг нашим клиентам. Учитывая специфику сферы (финтех), мы ограничены достаточно серьезными рамками информационной безопасности, поэтому часть сотрудников остается в офисе, часть приезжает по запросу.

Нет необходимости применять жесткий контроль учета рабочего времени сотрудников нашей компании, так как внедрены правильные процессы управления, что гарантирует качество выполняемой работы. Но, безусловно, мы контролируем сроки выполнения задач и проектов в JIRA и Redmine. По большому счету, все как и в штатном режиме работы компании Cotvec.

Руководители отделов отмечают, что на данном этапе продуктивность сотрудников не поменялась. Все в штатном режиме: никакие задачи не проседают, все идет по плану. Как ни странно, но отсутствие живого контакта привнесло и позитивные моменты в этот непростой период: разработчиков никто не отвлекает, а значит, задачи выполняются быстрее, аналитики и тестировщики максимально четко формируют свои вопросы, чтобы избегать долгих переписок и получить корректный ответ. Руководителям же – это зона роста и развития менеджмента и адаптации сотрудников к новым, пусть и временным, реалиям. Прокачка софт скилов и оптимизация нового процесса. Т.е. в целом продуктивность осталась на прежнем уровне, но нагрузка немного спала, а это открывает «окно возможностей».