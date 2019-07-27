Как познакомиться с девушкой программисту (Краткая инструкция)

Как познакомиться с девушкой? Для многих мужчин это всегда был и есть очень важный вопрос. И, рано или поздно, тебе как мужчине придется его решать. Потому, что девушки за тебя это делать не будут. Поэтому, в этой статье я хочу помочь тебе с решением этого вопроса.

Кто я такой и почему эта статья для программистов? Отвечу очень просто. Меня зовут Валерий Юревич, и с начала 2016 года я занимаюсь обучением мужчин знакомствам с девушками и построению отношений. За время обучения, я помог индивидуально более чем 200 мужчинам, среди которых было очень много программистов.

Как известно, это люди, которые берегут свое время и имеют более развитый математический склад ума. На основе этого я составил инструкцию по знакомству с девушками, по которой знакомство проходит быстро и пошагово.

Инструкция состоит из семи последовательных шагов, выполняя которые ты получишь результат. Но, стоит понимать, что будут и те девушки, которые не захотят с тобой знакомиться. В этом нет ничего страшного, просто воспринимай это как опыт, и в долгосрочной перспективе это тебе поможет.

1. Правильно подойди

Не нужно выпрыгивать перед девушкой из-за угла или начинать с ней разговор за ее спиной. Такими действиями ты можешь хорошенько ее напугать, и она может даже с тобой не заговорить. Да и сам ты можешь растеряться от ее негативной реакции, и все испортить.

Подойди к ней аккуратно с боку, чуть обогнав и слегка повернув корпус своего тела, начни с ней разговор. Так она будет тебя видеть, и ты не будешь нарушать ее личное пространство.

2. Поприветствуй девушку

Начни ваше общение с простого слова «Привет». С самого начала начинай общаться с девушкой на «ТЫ». Практически все девушки на это нормально реагируют. Крайне редко, кто-то может тебя в этом упрекнуть. Даже если это произошло, то не теряйся. Тебе просто нужно дать какое-нибудь логическое объяснение и быстро сменить тему.

Например, девушка тебе говорит: «Мы уже на ты?». Значит, ты должен ей сказать: «Да, так удобнее. Да, это нормально. Да, меня кстати зовут…». И дальше ты меняешь тему разговора, а не пытаешься ее переубедить в том, что разговаривать на «ТЫ», это нормально.

Общение на «ТЫ» будет выглядеть более уверенно с твоей стороны. Но, если ты и так чувствуешь себя довольно уверенно, то можешь попробовать начинать общение на ВЫ. Это тоже нормально, но на «ТЫ» немного проще.

Также не нужно извиняться и простить прощения. То есть не нужно говорить так: «Здравствуйте, девушка! Простите меня, пожалуйста, не хотел вас беспокоить».

Тебе не нужно извиняться за то, что ты подошел познакомиться.

Девушки не любят таких парней. При таком подходе, она тебе просто скажет: «Ты какой хороший, мне так приятно, но у меня есть парень».

3. Останови ее

Когда ты начал общаться с девушкой, то попробуй ее остановить. Это нужно для того, чтобы ты мог полностью смотреть на девушку, а не с боку, и увидеть заинтересована она в тебе или нет.

Отталкиваясь от ее поведения, ты будешь понимать, на каком уровне беседы ты находишься. И соответственно будешь знать, как тебе действовать дальше. Стоит прикасаться к девушке или нет.

Когда ты прикасаешься к девушке, ты можешь увидеть одну из трех реакций: да, нет, нейтральная. Так вот, когда ты получил «НЕТ», важно сделать следующее. Ты должен привести какой-либо логический аргумент, почему ты это сделал, и проявить эмпатию. Например: «Извини, просто у меня хорошее настроение».

Не важно, какой аргумент ты приведешь, важно проявить эмпатию, чтобы она увидела, что ты ее понимаешь. Так девушка поймет, что ты нормальный парень и знаешь, что делаешь. Не нормальный парень просто делает и ему плевать, как себя чувствует девушка.

Если ты получил нейтральную реакцию, то это не плохо. Но не стоит наращивать прикосновения, потому, что ты можешь получить «НЕТ». Поэтому, тебе нужно притормозить и остаться на этом этапе. Когда ты получаешь положительную реакцию, то ты продолжаешь наращивать прикосновения.

Если девушка не может остановиться по какой-либо причине, то можешь пройтись с ней и пообщаться по ходу движения. Так часто бывает, если ты знакомишься на улице.

4. Держи контакт глаз

Прямой контакт глаз очень мощно демонстрирует твою уверенность. Причем смотреть нужно в один глаз, потому что если будешь смотреть в два, то твои глаза будут бегать из стороны в сторону. А это создает чувство нервозности.

Никогда не отводи взгляда первым (только при необходимости). Если ты подойдешь к девушке знакомиться, и будешь говорить уверенно, но не будешь смотреть ей в глаза, то она почувствует что ты всего лишь надел маску уверенного парня. А девочки очень не любят неестественных парней, они очень хорошо чувствуют эту фальшь.

5. Говори как есть

При знакомстве с девушкой, можно разговаривать практически о чем угодно. И так как это очень большая тема, я постараюсь рассказать тебе о самом простом и эффективном способе знакомства. Он называется «Директивное знакомство». И суть его заключается в том, чтобы подойти к девушке, и прямо заявить о своем намерении.

В настоящее время, этот способ знакомства работает 50/50. Потому, что ты особо никаких эмоций и доверия у девушки вызвать не успеешь. А без доверия и эмоций, ты не сможешь в полной мере заинтересовать девушку. Но, если ты будешь проявлять уверенность и настойчивость, то у тебя будет гораздо больше шансов.

Помимо того, что тебе нужно быть максимально уверенным и настойчивым, не менее важно делать все быстро. То есть ты с ней познакомился, вы обменялись номерами, и тебе нужно в этот же день с ней встретиться. В крайнем случае, на следующий день. Иначе она просто может тебя не вспомнить.

Диалог такого знакомства должен протекать примерно в такой форме:

- Привет

- Привет

Дальше тебе нужно остановить девушку под видом того, что тебе нужно ей что-то сказать.

- Остановись на минуту, мне нужно тебе что-то сказать.

- Я вас слушаю

Когда она остановилась, тебе нужно сказать откуда ты взялся и что хочешь. Лучше пусть девушка понимает, что ваше знакомство произошло случайно, а не потому, что ты специально вышел в город, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Да и вообще, стремись к тому, чтобы твои знакомства происходили по ходу твоих дел. То есть идешь на работу, подойди к девушке. Идешь в магазин, подойти и т.д. Если вдруг девушка не остановилась, то ничего страшного. Ты можешь пройтись с ней.

- Я шел только что на тренировку (с работы, на встречу и т.д.) и заметил тебя. Ты мне показалась

милой.

В этот момент она поблагодарит тебя за комплимент и тебе нужно ей предложить встретиться.

- Спасибо

- Думаю, что сейчас не самое удобное время для общения, поэтому предлагаю встретиться в более свободное время, выпить кофе и пообщаться. Что скажешь?

После этого девушка что-то ответит тебе и в зависимости от ее ответа, либо обмениваешься с ней номерами телефонов, либо проявляешь настойчивость при обработке ее возражений. Потом опять возвращаешься к обмену номерами.

Все просто. Но, опять же повторюсь, что этот способ будет работать очень хорошо, если ты будешь вести себя уверенно. И, так же нужно проявлять настойчивость, так как вы с девушкой редко так быстро сможете обменяться номерами. Девушка будет давать тебе возражения, чтобы проверить, насколько ты уверен и настойчив.

6. Обмен номерами телефонов

После того, как ты пообщался с девушкой, обменяйся с ней номерами телефонов. Но, перед этим скажи, зачем это делать. Например: «Слушай, с тобой так приятно общаться. Как на счет встретиться в более свободное время и продолжить общение за чашкой кофе?»

Когда девушка соглашается, то ты говоришь: «Здорово! Давай тогда обменяемся телефонами и созвонимся на днях, чтобы договориться о встрече».

Обязательно оставь ей свой номер. Это нужно для того, чтобы ты убедился, что правильно записал номер. И для того, чтобы девушка сохранила твой номер и знала, кто ей звонит.

Таким образом, ты обезопасишь себя от пустой траты времени. То есть, если ты не заинтересовал девушку, то видя, что это ты звонишь, она просто не будет отвечать на твои звонки и смс. Тогда тебе станет понятно, в чем тут дело. Намного хуже, когда она отвечает на незнакомый номер, и ей совсем неловко сказать тебе, что ты ее не заинтересовал, и она не хочет с тобой встречаться. Ей легче согласиться с тобой пойти и потом просто не прийти на свидание и, пометив твой номер, не снимать трубку. Так ты можешь потерять время, стоя и ожидая ее прихода.

7. Попрощайся

После того, как вы обменялись номерами телефонов, можешь с ней попрощаться. На прощание опять же нужно сблизиться с девушкой. Сделать это можно дав ей руку на прощание и потом просто обнять.