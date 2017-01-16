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Место проведения:
3 марта в московском конгресс-центре «Технополис» состоится главное событие России, посвященное развитию частного космического бизнеса, — INSPACE FORUM 2017. Это второй отраслевой форум, который станет уникальной площадкой для коммуникации и дальнейшего партнерства частных и государственных бизнес-структур, а также позволит узнать о самых передовых и прибыльных разработках для использования в аэрокосмической индустрии.
Кратко о конференции
Основная программа конференции будет включать в себя выступления более 30 отечественных и зарубежных спикеров и пройдет в формате дискуссионных панелей, насыщенных аналитическими сведениями, которые помогут коммерческим, военным, государственным и научно-образовательным структурам в управлении бизнесом в постоянно развивающемся аэрокосмическом секторе.
Ключевыми темами панельных дискуссий станут:
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Безопасность для граждан, бизнеса и государства: что может предложить космос.
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Авиация и космос: как действующие игроки рынка и стартапы будут работать сообща, а не конкурировать друг с другом.
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Малые космические аппараты: новые шансы или новые иллюзии?
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Российская космонавтика: выбирая путь в будущее.
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Колонизация космоса: от фантазий и теорий к программам и практике.
- Проекты в области новых средств выведения: возвращаемые ступени.
Полная программа будет опубликована в январе 2017 года. За обновлениями следите на официальном сайте.
Демозона
В рамках INSPACE FORUM 2017 будет представлена экспозиция с новыми разработками ракетно-космической техники, спутниковых технологий, программного обеспечения и комплектующих от ведущих частных компаний и молодых стартапов.
Здесь посетители смогут узнать о новых разработках, найти деловых партнеров и отследить последние тенденции рынка. Отдельным сегментом экспозиции будет представлена VR-зона, где все желающие смогут окунуться в мир виртуальной реальности и лично убедиться в преимуществах применения этой технологии в аэрокосмическом секторе.
Регистрируйтесь для участия на официальном сайте: https://inspaceforum.ru
Дата: 3 марта 2017г.
Время: 10:00 — 19:00
Место: Технополис «Москва», г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13
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