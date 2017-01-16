3 марта в московском конгресс-центре «Технополис» состоится главное событие России, посвященное развитию частного космического бизнеса, — INSPACE FORUM 2017. Это второй отраслевой форум, который станет уникальной площадкой для коммуникации и дальнейшего партнерства частных и государственных бизнес-структур, а также позволит узнать о самых передовых и прибыльных разработках для использования в аэрокосмической индустрии.

Кратко о конференции

Основная программа конференции будет включать в себя выступления более 30 отечественных и зарубежных спикеров и пройдет в формате дискуссионных панелей, насыщенных аналитическими сведениями, которые помогут коммерческим, военным, государственным и научно-образовательным структурам в управлении бизнесом в постоянно развивающемся аэрокосмическом секторе.

Ключевыми темами панельных дискуссий станут:

 Безопасность для граждан, бизнеса и государства: что может предложить космос.

 Авиация и космос: как действующие игроки рынка и стартапы будут работать сообща, а не конкурировать друг с другом.

 Малые космические аппараты: новые шансы или новые иллюзии?

 Российская космонавтика: выбирая путь в будущее.

 Колонизация космоса: от фантазий и теорий к программам и практике.

Проекты в области новых средств выведения: возвращаемые ступени.

Полная программа будет опубликована в январе 2017 года. За обновлениями следите на официальном сайте.

Демозона

В рамках INSPACE FORUM 2017 будет представлена экспозиция с новыми разработками ракетно-космической техники, спутниковых технологий, программного обеспечения и комплектующих от ведущих частных компаний и молодых стартапов.

Здесь посетители смогут узнать о новых разработках, найти деловых партнеров и отследить последние тенденции рынка. Отдельным сегментом экспозиции будет представлена VR-зона, где все желающие смогут окунуться в мир виртуальной реальности и лично убедиться в преимуществах применения этой технологии в аэрокосмическом секторе.

Регистрируйтесь для участия на официальном сайте: https://inspaceforum.ru

Дата: 3 марта 2017г.

Время: 10:00 — 19:00

Место: Технополис «Москва», г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13