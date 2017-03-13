28 апреля 2017 года в отеле «Mercure Павелецкая» уже третий раз состоится M-Health Congress. Она соберет самых разных специалистов сферы цифрового здравоохранения – врачей и ученых, предпринимателей и стартаперов, разработчиков медицинских гаджетов и ПО. В ходе мероприятия запланировано обсуждение ключевых для развития отрасли вопросов.

Темы, которые затронет M-Health Congress 2017

Цифровая медицина стремительно развивается. По мнению аналитиков из Brookings, уже в этом году российский рынок телемедицины составит 3% мирового объема, а РФ займет шестое место в мире по количеству выручки от продажи технологий M-Health. Разобраться в новом направлении медицины поможет конференция M-Health Congress 2017.

На конференции вы сможете узнать о:

грядущих изменениях в телемедицине, актуальных тенденциях и трендах;

новых M-Health-технологиях и выгоде от их использования в профилактике, диагностике, контроле лечения заболеваний;

инновациях в области предоставления медицинских услуг и способах их внедрения в российском здравоохранении;

опыте известных компаний в сфере внедрения цифровой медицины и основных подводных камнях, о которых нужно знать руководителям;

влиянии законопроекта о телемедицине на бизнес;

новых возможностях, которые откроет для бизнеса система цифрового здравоохранения.

«M-Health Congress 2017 ставит перед собой задачу объединить медицинские учреждения, программы здравоохранения с представителями компаний-разработчиков для того, чтобы предоставить возможность обмениваться опытом, спрогнозировать и впоследствии использовать передовые разработки в своей работе», – говорит куратор конгресса Яна Янковская.

Дата: 28 апреля, 2017.

Место проведения: Отель «Mercure Павелецкая» ул. Бахрушина, 11, Москва, Россия

Организатор: компания Smile-Expo.

Сайт для регистрации: mhealthcongress.ru