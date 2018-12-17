DelEx Conference 2019: DevOps and Test Automation

Дата проведения:
с 08.02.2019 по 09.02.2019
Место проведения:
Платно
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Двухдневная конференция о DevOps и Автоматизации Тестирования, перед которой пройдут 2 насыщенных дня мастер-классов.
3 потока в день, один из потоков — доклады на английском языке.
40 докладчиков
400 + участников
Тематика направлена на практики программного администрирования, транформации, DevOps культуру. На Автоматизацию Тестирования, как на движущую силу непрерывного тестирования, интеграции и непрерывной поставки.
DevTestOps — то, как по праву должна называться данная практика.
- 6-7 февраля — мастер-классы;
- 8-9 февраля — конференция
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