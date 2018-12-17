DelEx Conference 2019: DevOps and Test Automation

Дата проведения: 

с 08.02.2019 по 09.02.2019

Место проведения: 

Платно

Двухдневная конференция о DevOps и Автоматизации Тестирования, перед которой пройдут 2 насыщенных дня мастер-классов.

3 потока в день, один из потоков — доклады на английском языке.

40 докладчиков

400 + участников

Тематика направлена на практики программного администрирования, транформации, DevOps культуру. На Автоматизацию Тестирования, как на движущую силу непрерывного тестирования, интеграции и непрерывной поставки.

DevTestOps — то, как по праву должна называться данная практика.

http://delex-conf.com

  • 6-7 февраля — мастер-классы;
  • 8-9 февраля — конференция
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