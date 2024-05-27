Официальный чат-бот Microsoft Copilot теперь в Telegram

25 мая компания Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot в Telegram. Теперь искусственный интеллект способен выполнять разнообразные задачи и отвечать на вопросы пользователей непосредственно в мессенджере.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо в Telegram запустить Copilot по официальной ссылке. После приветствия будет предложено пройти регистрацию, подтвердив номер своего телефона. После этого можно начинать пользоваться ботом.

Среди доступных функций бота: поиск информации в интернете с "выжимкой" из поисковой выдачи, информирование о новостях и событиях, рекомендации по тренировкам, планирование путешествий и многое другое. Радует, что бот понимает вопросы, задаваемые на русском языке. Стоит иметь в виду, что лимит составляет 30 запросов в сутки, после чего доступ будет приостановлен до начала следующего периода.

Интеграция чат-бота Copilot с возможностью получать рекомендации ИИ прямо в Telegram выглядит многообещающей и может пригодиться для решения многих повседневных задач.