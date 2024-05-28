Telegram будет бороться с фейками

В исходном коде Telegram для Android обнаружено упоминание новой функции Fact Check ("Проверка фактов"). Судя по всему, она должна помочь в борьбе с фейковой информацией.

Fact Check позволит добавлять уточняющую информацию к сообщениям, при этом проверку будет осуществлять правительство той или иной страны. Оно сможет назначить ответственное агентство, задачей которого будет проверка публикаций в Telegram. Обычные пользователи не смогут влиять на текст уточнения после фактчекинга. Впрочем, точная механика работы новой функции пока не совсем ясна.

На текущий момент неизвестно, когда нововведение появится в Telegram. Павел Дуров также сохраняет молчание.

Стоит отметить, что в соцсети X есть похожая функция Community Notes, но там уточнения вносят обычные пользователи, а алгоритм выбирает лучшие.