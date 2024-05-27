В ПВТ прошел финал Space Hackathon with МТС

В Парке высоких технологий прошел финал Space Hackathon with МТС, три дня которого были наполнены интенсивной командной работой, креативом и инновациями.

Организаторами выступили Стартап-центр БГУ, государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», СООО «Мобильные ТелеСистемы», молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space BSU, сообщает пресс-служба ПВТ.

Всего на хакатон зарегистрировалось порядка 150 человек – студенты, магистранты и аспиранты белорусских вузов. Было сформировано 33 команды. Конкурс состоял из нескольких этапов. Кроме самостоятельной работы, организаторы подготовили серию мастер-классов и лекций, чтобы помочь участникам освоить новейшие технологии и методы разработки, а также секреты презентации продукта заказчику и инвестору. Спикерами выступили ведущие эксперты из различных сфер IT и телекоммуникаций, которые делились инсайтами и опытом, накопленным за годы работы в индустрии.

На протяжении трех дней участникам необходимо было разработать приложение, позволяющее улучшить взаимодействие МТС и клиентов сотовой сети. Команды создавали продукты, позволяющие работникам компании выстраивать собственный рабочий график, планировать отпуска, общаться с коллегами, повышать мотивацию и не только. В ходе подготовки ребята вдохновлялись уже имеющимися решениями компании, успели проанализировать работу колл-центра МТС и нашли способ объединить разрозненные приложения в одну экосистему.

Подводя итоги конкурса, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский отметил: «Большинство команд прекрасно справилось с поставленной задачей. Ребятам потребовались не только навыки веб-разработки, UX/UI – дизайна, но также менеджмента и умения презентовать свой продукт. Формат командной работы оправдывает себя как нельзя лучше. Мы увидели не просто прототипы, а уже готовые решения, которыми можно пользоваться».

Обращаясь к финалистам, Кирилл Залесский подчеркнул: «Наша задача – дать ребятам возможность разработать конкурентоспособный продукт. В первую очередь мы ищем те решения, которые будут востребованы на внутреннем рынке Республики Беларусь на предприятиях реального сектора и которые помогут нашей стране продвинуться в цифровой трансформации нашей экономики. Все вы являетесь частью большого движения, которое мы будем только наращивать, давая вам возможность самореализоваться. Двери Парка высоких технологий, нашего бизнес-инкубатора и стартап-центра всегда открыты для вас. За вами - будущее».

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании МТС Николай Булаш отметил, что это уже второй хакатон, который проводит МТС, чтобы найти инновационные решения совместно с талантливыми молодыми людьми. «По результатам прошлого хакатона мы уже реализуем концепцию, предложенную победителем», – подчеркнул Н.Булаш.

В ходе финала команды предложили свое видение решений таких вопросов как текучка кадров, предотвращение выгорания, повышение мотивации, поощрение соревновательного духа и стимулирование сотрудников, анализ работы и продвижение компании в соцсетях.

Члены жюри, в состав которых также вошел начальник управления международных связей Белорусского государственного университета Александр Жук, отметили высокий уровень дизайна проектов, а также их ориентированность на целевую аудиторию. Дали рекомендации на будущее.

Диплом победителя Space Hackathon with МТС получила команда Антона Косенко (студенты БГУ, БГУИР, БГЭУ). Ребята разработали мобильное приложение, где учли все трудности, с которыми сталкиваются сотрудники колл-центра ежедневно, упростив геймификацией процесс их работы.

Приз зрительских симпатий Парка высоких технологий получила команда Евгении Волосович (студенты БГУИР и БГУ), представившая вниманию жюри приложение МТС Synergy - интегрированную платформу с элементами геймификации для улучшения коммуникаций и увеличения вовлеченности сотрудников всех уровней колл-центра МТС. «Хакатон, который мы проводим совместно с БГУ и компанией МТС, – это не просто конкурс, это – запрос бизнеса, которому нужны ваши решения, ваши мозги и ваш креатив. Он призван выявить молодые талантливые команды», – отметил Кирилл Залесский.

Подводя итоги хакатона, Владимир Козырь, генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы», подчеркнул: «Это прекрасная площадка, на которой вы получаете опыт в создании чего-то нового, креативного, показываете свои навыки в разработке новых продуктов. Сегодня вы смогли заявить о себе, проявив инновационные подходы к решению сложных задач. Вы стали более заметны для тех компаний, в которых завтра будете работать. Участвуя в этих мероприятиях, вы уже стали частью истории – истории нашей компании, да и истории всего стартап-движения в нашей республике».