Крупнейшее событие по блокчейну, криптовалютам и майнингу в России и Европе,одно из крупнейших событий в мире — форум Blockchain Life 2020, собирает более 5000 участников этой весной на инновационной площадке — Music Media Dome.

Международное криптосообщество из 70 стран посетит форум для расширения профессиональных связей и участия в развитии индустрии.

Среди участников форума: топ-менеджмент ведущих международных криптовалютных проектов, бизнесмены и предприниматели, блокчейн-разработчики, производители и поставщики майнинг-оборудования, основатели блокчейн-стартапов, представители государственной власти и знаменитости криптоиндустрии.

В 2020 году впервые будут использованы уникальные для России форматы конференционной программы форума — live-интервью с хедлайнерами форума на главной сцене и другое.

В рамках Blockchain Life 2020 будет обсуждено: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Одной из важных задач форума является создание площадки для диалога между отраслевым комьюнити и государственными структурами.

В завершение Blockchain Life 2020 состоится легендарная AfterParty в одном из лучших клубов Москвы — Gipsy.

Организаторы форума: ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация Ideo.one.

Цена участия сегодня стартует от 990 рос. руб.

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