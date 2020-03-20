GoWayFest 4.0 – это 4-ая конференция в Беларуси, полностью посвященная языку Go.



11 июля 2020 гоферы со всего мира соберутся на площадке Oк16 в Минске, чтобы:

обсудить интересные кейсы из практики и теории языка Go;

узнать о новых методиках разработки на Go и главных обновлениях языка;

поделиться личным опытом во время нетворкинга;

завести новых друзей и полезные знакомства на совместной афтепати.

Программа конференции будет опубликована на сайте. Подать доклад можно до 30 апреля.

Билеты Early Bird уже в продаже. Количество билетов ограничено.

С 30 марта цена увеличится.



Конференция организована командой SPACE совместно с GoWayMinsk community.

Генеральный партнёр – компания SEMrush.