GoWayFest 4.0

Дата проведения: 

11.07.2020

Место проведения: 

Платно

GoWayFest 4.0 – это 4-ая конференция в Беларуси, полностью посвященная языку Go.

11 июля 2020 гоферы со всего мира соберутся на площадке Oк16 в Минске, чтобы:

  • обсудить интересные кейсы из практики и теории языка Go;
  • узнать о новых методиках разработки на Go и главных обновлениях языка;
  • поделиться личным опытом во время нетворкинга;
  • завести новых друзей и полезные знакомства на совместной афтепати.

Программа конференции будет опубликована на сайтеПодать доклад можно до 30 апреля.

Билеты Early Bird уже в продаже. Количество билетов ограничено.
С 30 марта цена увеличится.

Конференция организована командой SPACE совместно с GoWayMinsk community.
Генеральный партнёр – компания SEMrush.

 

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