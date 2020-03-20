Дата проведения:
11.07.2020
Место проведения:
Платно
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GoWayFest 4.0 – это 4-ая конференция в Беларуси, полностью посвященная языку Go.
Билеты Early Bird уже в продаже. Количество билетов ограничено.
GoWayFest 4.0 – это 4-ая конференция в Беларуси, полностью посвященная языку Go.
11 июля 2020 гоферы со всего мира соберутся на площадке Oк16 в Минске, чтобы:
- обсудить интересные кейсы из практики и теории языка Go;
- узнать о новых методиках разработки на Go и главных обновлениях языка;
- поделиться личным опытом во время нетворкинга;
- завести новых друзей и полезные знакомства на совместной афтепати.
Программа конференции будет опубликована на сайте. Подать доклад можно до 30 апреля.
Билеты Early Bird уже в продаже. Количество билетов ограничено.
С 30 марта цена увеличится.
Конференция организована командой SPACE совместно с GoWayMinsk community.
Генеральный партнёр – компания SEMrush.
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