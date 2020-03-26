Шестая международная англоязычная конференция Venture Day Minsk 2020 состоится 16 апреля в онлайн формате.

К участию в конференции приглашаются представители стартап-сообщества, инвесторы, IT-предприниматели, бизнес-ангелы, студенты, разработчики.

Спикеры из Google, TikTok, Microsoft, Viber, Revolut, Fetch.ai, международные инвесторы и стартап-основатели из стран Балтии. За актуальной информацией следите на сайте конференции. Приглашаем к активному участию, авторам самых интересных вопросов организаторы готовят сюрпризы.

Время: 10:00

Регистрация: https://vdm2020online.ticketforevent.com/

Возраст: 16+

Язык: английский, русские субтитры после прямой трансляции

Стоимость участия: бесплатно