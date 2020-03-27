Global Games Pitch — онлайн-ивент, где инди-команды находят паблишеров

Дата проведения: 

с 16.04.2020 по 17.04.2020

Место проведения: 

Платно

Вы в поисках издателя или инвестора для вашей игры? Не пропустите уникальную возможность принять участие в Global Games Pitch 16-17 апреля 2020.

Размер вашей команды не важен — если вы создаете игру с хорошим потенциалом, добро пожаловать на GGP! Представьте свои инди-проекты издателям и инвесторам в рамках нашего двухдневного онлайн-ивента, не выходя из офиса и дома.

Подробнее о ивенте и этапах питчинг сессий вы найдете тут

Не упустите шанс показать свой проект экспертам и найти издателя. Заявки принимаются до 31 марта 2020. 

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