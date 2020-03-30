Контроль удаленных сотрудников

Дата проведения:
01.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
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Алексей более 10 лет выращивает эффективные, производительные, прибыльные бизнесы с удаленными командами. Доклад особенно будет полезен тем сотрудникам, которые внезапно оказались на home office и у них не готова инфраструктура.
- Как сделать так, чтобы удаленная команда работала как минимум не хуже чем в офисе, а в идеальном варианте - лучше чем в офисе
- Психологические аспекты управления
- Технические аспекты управления и инструментарий
- Постановка задачи, целеполагание и планирование
- Как договориться с домашними?
Подробная информация на сайте.
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