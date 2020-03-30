Контроль удаленных сотрудников

Дата проведения: 

01.04.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Алексей более 10 лет выращивает эффективные, производительные, прибыльные бизнесы с удаленными командами. Доклад особенно будет полезен тем сотрудникам, которые внезапно оказались на home office и у них не готова инфраструктура.

  • Как сделать так, чтобы удаленная команда работала как минимум не хуже чем в офисе, а в идеальном варианте - лучше чем в офисе
  • Психологические аспекты управления
  • Технические аспекты управления и инструментарий
  • Постановка задачи, целеполагание и планирование
  • Как договориться с домашними?

Подробная информация на сайте.

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