Контроль удаленных сотрудников

Алексей более 10 лет выращивает эффективные, производительные, прибыльные бизнесы с удаленными командами. Доклад особенно будет полезен тем сотрудникам, которые внезапно оказались на home office и у них не готова инфраструктура.

Как сделать так, чтобы удаленная команда работала как минимум не хуже чем в офисе, а в идеальном варианте - лучше чем в офисе

Психологические аспекты управления

Технические аспекты управления и инструментарий

Постановка задачи, целеполагание и планирование

Как договориться с домашними?

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