Digital квартирник Онлайн

Дата проведения:
07.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
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7 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем на антикризисный онлайн-meetup “DIGITAL Квартирник ONLINE”
Для кого: для всех, кому нужны клиенты в текущих условиях
Почему нужно участвовать:
- Возможность получить полезную информацию, прокачать свои скиллы, и начать оперативно действовать, пока другие “думают, что делать”;
- Актуальная информация о работающих digital инструментах на текущий момент;
- Узнаете о векторе работы в условиях кризиса;
- Зарядитесь энергией и мотивацией, послушав доклады от экспертов по интернет-маркетингу, продвижению сайтов, автоматизации бизнеса;
- Получите бонусы от партнеров на сервисы и услуги в сфере digital.
Что будет:
- Как выжать максимум из каналов интернет рекламы и увеличить поток клиентов, несмотря на кризис;
- Рабочие и эффективные digital инструменты в условиях кризиса;
- Полезные контакты специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней;
- Энергия и мотивация. Вы сможете систематизировать свою работу и выстроить стратегию в текущих условиях.
Участие в конференции бесплатное. Подробности на сайте.
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