Digital квартирник Онлайн

7 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем на антикризисный онлайн-meetup “DIGITAL Квартирник ONLINE”

Для кого: для всех, кому нужны клиенты в текущих условиях

Почему нужно участвовать:

Возможность получить полезную информацию, прокачать свои скиллы, и начать оперативно действовать, пока другие “думают, что делать”;

Актуальная информация о работающих digital инструментах на текущий момент;

Узнаете о векторе работы в условиях кризиса;

Зарядитесь энергией и мотивацией, послушав доклады от экспертов по интернет-маркетингу, продвижению сайтов, автоматизации бизнеса;

Получите бонусы от партнеров на сервисы и услуги в сфере digital.

Что будет:

Как выжать максимум из каналов интернет рекламы и увеличить поток клиентов, несмотря на кризис;

Рабочие и эффективные digital инструменты в условиях кризиса;

Полезные контакты специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней;

Энергия и мотивация. Вы сможете систематизировать свою работу и выстроить стратегию в текущих условиях.

Участие в конференции бесплатное. Подробности на сайте.