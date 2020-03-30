Digital квартирник Онлайн

Дата проведения: 

07.04.2020

Место проведения: 

Бесплатно

7 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем на антикризисный онлайн-meetup “DIGITAL Квартирник ONLINE”

Для кого: для всех, кому нужны клиенты в текущих условиях

Почему нужно участвовать:

  • Возможность получить полезную информацию, прокачать свои скиллы, и начать оперативно действовать, пока другие “думают, что делать”;
  • Актуальная информация о работающих digital инструментах на текущий момент;
  • Узнаете о векторе работы в условиях кризиса; 
  • Зарядитесь энергией и мотивацией, послушав доклады от экспертов по интернет-маркетингу, продвижению сайтов, автоматизации бизнеса;
  • Получите бонусы от партнеров на сервисы и услуги в сфере digital.

Что будет:

  • Как выжать максимум из каналов интернет рекламы и увеличить поток клиентов, несмотря на кризис;
  • Рабочие и эффективные digital инструменты в условиях кризиса;
  • Полезные контакты специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней;
  • Энергия и мотивация.  Вы сможете систематизировать свою работу и выстроить стратегию в текущих условиях.

Участие в конференции бесплатное. Подробности на сайте.

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