IoT. Интернет вещей

Дата проведения:
07.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
7 апреля состоится вебинар «IoT. Возможности Интернета вещей». Участники вебинара подробно познакомятся с понятием IOT. Эксперт по интеграции систем Интернета вещей комплексно раскроет тему, приведет примеры реализованных проектов. Расскажет о возможностях технологий, которые уже вышли за пределы планшетов, компьютеров, смартфонов.
В программе мероприятия:
Что такое интернет вообще и Интернет вещей в частности. Почему IoT становится все более востребованным и популярны. Какое оборудование и формат данных используются в IoT. На реальных примерах эксперт докажет эффективность внедренных систем. Полиграф, умная дверь, кейсы по автоматизации производственных процессов.
Участие в онлайн-мероприятии бесплатно. Регистрация на вебинар по ссылке.
Горячие темы