IoT. Интернет вещей

7 апреля состоится вебинар «IoT. Возможности Интернета вещей». Участники вебинара подробно познакомятся с понятием IOT. Эксперт по интеграции систем Интернета вещей комплексно раскроет тему, приведет примеры реализованных проектов. Расскажет о возможностях технологий, которые уже вышли за пределы планшетов, компьютеров, смартфонов.

В программе мероприятия:

Что такое интернет вообще и Интернет вещей в частности. Почему IoT становится все более востребованным и популярны. Какое оборудование и формат данных используются в IoT. На реальных примерах эксперт докажет эффективность внедренных систем. Полиграф, умная дверь, кейсы по автоматизации производственных процессов.

Участие в онлайн-мероприятии бесплатно. Регистрация на вебинар по ссылке.