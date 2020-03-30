Online Monitoring Day

Дата проведения: 

15.04.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Online Monitoring Day - online мероприятие, объединяющее людей из разных компаний, работающих на разных позициях, имеющих разный опыт работы, придерживающихся разных взглядов и мнений, но жаждущих новых знаний в сфере мониторинга ИТ инфраструктуры.

Online Monitoring Day - новый формат мероприятия от мониторингового IT сообщества Monhouse.tech. Это мероприятие будет интересно:

  • специалистам и профессионалам;

  • владельцам бизнеса;

  • интеграторам;

  • производителям ПО.

Вас ждут: доклады спикеров, экспертные сессии со специалистами наших партнёров (Grafana, PRTG, Селектел), возможность пообщаться со спикерами после доклада в Zoom. Подробности на сайте.

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