Дата проведения:
15.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
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Online Monitoring Day - online мероприятие, объединяющее людей из разных компаний, работающих на разных позициях, имеющих разный опыт работы, придерживающихся разных взглядов и мнений, но жаждущих новых знаний в сфере мониторинга ИТ инфраструктуры.
Online Monitoring Day - новый формат мероприятия от мониторингового IT сообщества Monhouse.tech. Это мероприятие будет интересно:
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специалистам и профессионалам;
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владельцам бизнеса;
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интеграторам;
- производителям ПО.
Вас ждут: доклады спикеров, экспертные сессии со специалистами наших партнёров (Grafana, PRTG, Селектел), возможность пообщаться со спикерами после доклада в Zoom. Подробности на сайте.
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