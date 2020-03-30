Бесплатный вебинар «Девушки в IT»

Дата проведения:
15.04.2020
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
По данным Stack Overflow за 2019 год, в мире доля мужчин среди всех айтишников — 91,7 %, а в России — 93,9 %. Почему так сложилось? Это предстоит обсудить нашим гостям — девушкам из IT-сферы.
Участники эфира
- Дарья Распопова, Data Scientist компании Авито, работает над продуктом Авито.Авто. Ранее — Data Scientist в Home Credit Bank и Data Scientist (NLP) в компании, предоставляющей аналитику для крупных сетевых маркетов.
“Для меня ИТ — это область знаний для настоящих исследователей, которые хотят изменить мир к лучшему и готовы ради этого на любые вызовы”.
- Марина Руденко, студентка 1 курса «Веб- и мультимедийной разработки»
“Для меня IT — это направление, в котором я могу реализоваться как личность”.
- Катерина Серикова, студентка 2 курса “Коммерции в IT”, сертифицированный тренер Microsoft, ведущая тренингов по работе с информацией для руководителей IT проектов. Работала также контент-менеджером и менеджером по продажам.
“Для меня IT — это большой мир возможностей, в котором есть место саморазвитию и инновациям.”
Трансляция пройдёт на YouTube-канале.
Горячие темы