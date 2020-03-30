Online DX DAY 2020 | Digital Transformation

Дата проведения: 

17.04.2020

Место проведения: 

Платно

Онлайн DX DAY | Digital Transformation – событие о цифровой трансформации бизнеса. В фокусе форума изменения бизнес-моделей и продуктов, организационной структуры и процессов, корпоративной культуры.

В цифровую эпоху компании кардинально переосмысливают все элементы своей бизнес-модели: от отношений с клиентами до взаимодействия с поставщиками. Нередко пересмотра требует и модель монетизации услуг. Кто этого не сделает, рискует проиграть и уйти с рынка. Об успехах и неудачах на этом пути расскажут топ-менеджеры крупного бизнеса и технологических лидеров 17 апреля 2020 на предстоящем DX DAY.

 

Основные темы форума:

  1. Мировые тренды инновационных изменений в компаниях
  2. Области концентрации цифровой трансформации (DX): омниканальное обслуживание клиентов, персонализация, цифровые продукты и инновации, цепочка поставок 4.0, цифровизация производства.
  3. Основные проблемы DX и способы их решения. Как не погрязть в цифровой инерции и преодолеть барьеры на пути трансформации?
  4. Стратегии управления инновациями
  5. Какие подходы к оценке эффективности реализации инновационной стратегии релевантно применить в компании? Показатели эффективности цифровой трансформации
  6. Разработка цифровых продуктов. Какую методику выбрать?
  7. Построение системы мотивации, позволяющей формировать активную экспериментальную среду
  8. Как построить культуру лидерства, экспериментов и восприятия риска инноваций?
  9. Какие требования необходимы для формирования положительной корпоративной культуры и на что следует обратить внимание руководителю в первую очередь?

Среди спикеров представители IBM-iX, Уралхим, GVA, Банк «Открытие», IDS Borjomi Russia, Агро Диджитал, Световые Технологии, Страховая группа ВСК, X5 Retail Group, Ростелеком и других компаний.

В завершении дня участники совместно с модераторами DX DAY проведут оценку инновационной зрелости своих компаний по 4 критериям: стратегии управления инновациями, операционная модель управления инновациями, мотивация и корпоративная культура.

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