Online DX DAY 2020 | Digital Transformation

Онлайн DX DAY | Digital Transformation – событие о цифровой трансформации бизнеса. В фокусе форума изменения бизнес-моделей и продуктов, организационной структуры и процессов, корпоративной культуры.

В цифровую эпоху компании кардинально переосмысливают все элементы своей бизнес-модели: от отношений с клиентами до взаимодействия с поставщиками. Нередко пересмотра требует и модель монетизации услуг. Кто этого не сделает, рискует проиграть и уйти с рынка. Об успехах и неудачах на этом пути расскажут топ-менеджеры крупного бизнеса и технологических лидеров 17 апреля 2020 на предстоящем DX DAY.

Основные темы форума:

Мировые тренды инновационных изменений в компаниях Области концентрации цифровой трансформации (DX): омниканальное обслуживание клиентов, персонализация, цифровые продукты и инновации, цепочка поставок 4.0, цифровизация производства. Основные проблемы DX и способы их решения. Как не погрязть в цифровой инерции и преодолеть барьеры на пути трансформации? Стратегии управления инновациями Какие подходы к оценке эффективности реализации инновационной стратегии релевантно применить в компании? Показатели эффективности цифровой трансформации Разработка цифровых продуктов. Какую методику выбрать? Построение системы мотивации, позволяющей формировать активную экспериментальную среду Как построить культуру лидерства, экспериментов и восприятия риска инноваций? Какие требования необходимы для формирования положительной корпоративной культуры и на что следует обратить внимание руководителю в первую очередь?

Среди спикеров представители IBM-iX, Уралхим, GVA, Банк «Открытие», IDS Borjomi Russia, Агро Диджитал, Световые Технологии, Страховая группа ВСК, X5 Retail Group, Ростелеком и других компаний.

В завершении дня участники совместно с модераторами DX DAY проведут оценку инновационной зрелости своих компаний по 4 критериям: стратегии управления инновациями, операционная модель управления инновациями, мотивация и корпоративная культура.

Подробности на сайте.