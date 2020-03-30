21 апреля пройдет бесплатный вебинар "Безопасность WEB для начинающих». Спикер – эксперт по информационной безопасности и преподаватель с 10-летним опытом, технический директор образовательной платформы Hacktory.

Кому будет полезно?

Специалистам по информационным технологиям и ИБ, разработчикам, тестировщикам и системным администраторам.

В программе вебинара:

✔️ Современные угрозы: Как злоумышленник может обойти аутентификацию и украсть данные с помощью брутфорса одноразовых паролей

✔️ Сценарии защиты: Что необходимо учитывать на этапе разработки веб-приложения

✔️ Практические примеры: Кейсы из практики экспертов по информационной безопасности

✔️ Самообразование: Что нужно знать, чтобы стать успешным веб-разработчиком

Присоединяйтесь к нам во вторник, 21 апреля в 16:00 МСК.