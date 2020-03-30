Дата проведения:
Место проведения:
21 апреля пройдет бесплатный вебинар "Безопасность WEB для начинающих». Спикер – эксперт по информационной безопасности и преподаватель с 10-летним опытом, технический директор образовательной платформы Hacktory.
Кому будет полезно?
Специалистам по информационным технологиям и ИБ, разработчикам, тестировщикам и системным администраторам.
В программе вебинара:
✔️ Современные угрозы: Как злоумышленник может обойти аутентификацию и украсть данные с помощью брутфорса одноразовых паролей
✔️ Сценарии защиты: Что необходимо учитывать на этапе разработки веб-приложения
✔️ Практические примеры: Кейсы из практики экспертов по информационной безопасности
✔️ Самообразование: Что нужно знать, чтобы стать успешным веб-разработчиком
Присоединяйтесь к нам во вторник, 21 апреля в 16:00 МСК.
Горячие темы