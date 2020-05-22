Дата проведения:
с 07.08.2020 по 08.08.2020
Место проведения:
Платно
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4-ая международная конференция .NET Summit 2020 пройдет 7-8 августа в формате online. Главные темы конференции – практический опыт решения бизнес-задач с помощью .NET и нестандартное применение технологий стека .NET в проектах.
Чего ожидать от конференции:
- в программе будет больше классных спикеров,
- их можно будет с легкостью найти в виртуальных speakers rooms и задать вопросы,
- нетворкинг в текстовых и видео комнатах с участниками со всего мира,
- можно смотреть доклады в любое время и не выбирать между двумя интересными в параллельных потоках,
- и многое другое, о чем мы будем рассказывать в ближайшее время.
Мы верим, что .NET Summit 2020 в онлайне – это не вынужденная мера, а классный новый опыт для всех нас.
Первые спикеры и билеты уже на сайте конференции: dotnetsummit.by.
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Конференция организована командой SPACE и .NET User Group Minsk.
Первый партнер - компания ISsoft.
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