EMERGE 2020

EMERGE — международная tech-конференция о новых технологиях и создании глобальных продуктов. В прошлом году ивент в Минске (Беларусь) собрал 2100+ человек из 43 стран. В этом году EMERGE пройдет онлайн с 1 по 3 июня. Программа будет состоять из стримов выступлений спикеров, воркшопов, менторских сессий (в т.ч. в формате 1-на-1) и других форматов для нетворкинга. Также в программе запланированы мероприятия только для инвесторов.

Среди первых анонсированных спикеров — фаундеры, продакт-менеджеры, дизайнеры и CTO таких компаний как: Tesla, Netflix, Dropbox, Farfetch, SoundCloud, и др. Также в конференции примет участие Тим Дрейпер, известный инвестор, миллиардер, создатель вирусного маркетинга и основатель Draper Associates, Гидеон Личфилд, главный редактор MIT Technology Review.

Участие в конференции уже подтвердили представители Hoxton Ventures, Flint Capital, APX Axel Springer Porsche, Elysium Venture Capital, Runa Capital, Rockstart, 70 Ventures, TA Ventures, Bulba Ventures, Haxus и других фондов.

Выставка Startup Alley и конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE (приз — €10,000) также пройдут онлайн.