Russian Gaming Week 2020

На Russian Gaming Week выступают лучшие эксперты индустрии. Здесь посетители узнают о разных сторонах гейминга – от законодательных нюансов до использования искусственного интеллекта для анализа базы клиентов БК и казино.

На мероприятии каждый представитель игорного бизнеса найдет для себя что-то интересное. Здесь посетители могут обменяться опытом с коллегами и наладить новые бизнес-контакты. При этом выставочное помещение рассчитано на 3000+ посетителей.