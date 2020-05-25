IoT Focus TechConf 2020

Дата проведения: 

с 08.06.2020 по 09.06.2020

Место проведения: 

Платно

IoT Focus TechConf 2020 — Online-конференция о разработке продуктов и решений на основе концепции Internet of Things. 8 и 9 июня во второй раз проведем IoT Focus TechConf, но в онлайн-формате — впервые.

На конференции спикеры из 5 стран представили больше двух десятков докладов и провели два воркшопа.  Решения и продукты были продемонстрированы на 10+ стендах. Во время Demo Pitch Session презентовали 12 инновационных разработок, прототипов IoT решений и готовых продуктов. 

В этом году работаем над тем, чтобы выступления были ярче, а нетворкинг — продуктивнее.  Этот год добавил нам, как и всем остальным, непростой вызов, но «мы летим на Луну не потому, что это легко». 

Онлайн-формат, конечно, внесет свои коррективы, но мы постараемся сохранить основные блоки, анонсированные ранее, и ввести новые, а также расширить программу, но уже в новом видеоформате:

  • 25+ докладов
  • 5+ воркшопов
  • Экспертные дискуссии
  • Онлайн-сервис для нетворкинга
  • IoT Demo Competition
  • Экспозона для демонстрации готовых решений и demo версий продуктов

 

Основные тематические блоки IoT Focus TechConf 2020:

  • Developing for the IoT
  • Build & Deploy
  • Developing for Data & AI
  • Platform, Big Data-BI, AI, ML
  • IoT Connectivity
  • IoT Hardware Development
  • IoT Networks and Protocols/ 5G
  • IoT Security
  • Standarts и др.

 

Темы будут рассмотрены в разрезе:

  • Продукты и решения
  • Практика разработки и внедрения
  • Инфраструктура
  • Безопасность
  • Стандарты, регулирование
  • Бизнес, окупаемость, бизнес-модели.

Все доклады и темы проходят предварительную экспертизу Программного комитета.

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