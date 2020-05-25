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IoT Focus TechConf 2020 — Online-конференция о разработке продуктов и решений на основе концепции Internet of Things. 8 и 9 июня во второй раз проведем IoT Focus TechConf, но в онлайн-формате — впервые.
На конференции спикеры из 5 стран представили больше двух десятков докладов и провели два воркшопа. Решения и продукты были продемонстрированы на 10+ стендах. Во время Demo Pitch Session презентовали 12 инновационных разработок, прототипов IoT решений и готовых продуктов.
В этом году работаем над тем, чтобы выступления были ярче, а нетворкинг — продуктивнее. Этот год добавил нам, как и всем остальным, непростой вызов, но «мы летим на Луну не потому, что это легко».
Онлайн-формат, конечно, внесет свои коррективы, но мы постараемся сохранить основные блоки, анонсированные ранее, и ввести новые, а также расширить программу, но уже в новом видеоформате:
- 25+ докладов
- 5+ воркшопов
- Экспертные дискуссии
- Онлайн-сервис для нетворкинга
- IoT Demo Competition
- Экспозона для демонстрации готовых решений и demo версий продуктов
Основные тематические блоки IoT Focus TechConf 2020:
- Developing for the IoT
- Build & Deploy
- Developing for Data & AI
- Platform, Big Data-BI, AI, ML
- IoT Connectivity
- IoT Hardware Development
- IoT Networks and Protocols/ 5G
- IoT Security
- Standarts и др.
Темы будут рассмотрены в разрезе:
- Продукты и решения
- Практика разработки и внедрения
- Инфраструктура
- Безопасность
- Стандарты, регулирование
- Бизнес, окупаемость, бизнес-модели.
Все доклады и темы проходят предварительную экспертизу Программного комитета.
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