IoT Focus TechConf 2020 — Online-конференция о разработке продуктов и решений на основе концепции Internet of Things. 8 и 9 июня во второй раз проведем IoT Focus TechConf, но в онлайн-формате — впервые.

На конференции спикеры из 5 стран представили больше двух десятков докладов и провели два воркшопа. Решения и продукты были продемонстрированы на 10+ стендах. Во время Demo Pitch Session презентовали 12 инновационных разработок, прототипов IoT решений и готовых продуктов.

В этом году работаем над тем, чтобы выступления были ярче, а нетворкинг — продуктивнее. Этот год добавил нам, как и всем остальным, непростой вызов, но «мы летим на Луну не потому, что это легко».

Онлайн-формат, конечно, внесет свои коррективы, но мы постараемся сохранить основные блоки, анонсированные ранее, и ввести новые, а также расширить программу, но уже в новом видеоформате:

25+ докладов

5+ воркшопов

Экспертные дискуссии

Онлайн-сервис для нетворкинга

IoT Demo Competition

Экспозона для демонстрации готовых решений и demo версий продуктов

Основные тематические блоки IoT Focus TechConf 2020:

Developing for the IoT

Build & Deploy

Developing for Data & AI

Platform, Big Data-BI, AI, ML

IoT Connectivity

IoT Hardware Development

IoT Networks and Protocols/ 5G

IoT Security

Standarts и др.

Темы будут рассмотрены в разрезе:

Продукты и решения

Практика разработки и внедрения

Инфраструктура

Безопасность

Стандарты, регулирование

Бизнес, окупаемость, бизнес-модели.

Все доклады и темы проходят предварительную экспертизу Программного комитета.