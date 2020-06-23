IT BDSM 2020 Online

Дата проведения: 

10.07.2020

Место проведения: 

Платно

10 июля 2020 года в онлайн формате пройдет международная онлайн-конференция по развитию IT-бизнеса BDSM 2020 Online.

Для кого эта конференция?

  • Владельцы бизнеса, топ-менеджеры
  • Маркетологи
  • Sales-менеджеры
  • Бизнес-девелоперы

Чем эта конференция особенная?

Полезный контент без воды. Международный состав спикеров и участников из Европы, Беларуси, России, Украины. Более 9 часов максимальной пользы! Только реальные кейсы от практиков!

Какие темы обсудим?

  • Продажи ИТ-продуктов и услуг в 2020-м
  • Поиск новых работающих регионов, вертикалей, ниш
  • Как делать хорошие продажи с небольшими бюджетами на продвижение
  • Ошибки, которые допускают компании и продавцы в кризис, и как их избежать
  • Построение доверительных и эффективных отношений с клиентами и пользователями
  • Как небольшому бизнесу попасть в крупные корпорации
  • Лидогенерация в мире на карантине и после него
  • Практики и истории от тех, кто сам наступил на грабли

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступ на сайте https://bds.marketing

 

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