IT BDSM 2020 Online

10 июля 2020 года в онлайн формате пройдет международная онлайн-конференция по развитию IT-бизнеса BDSM 2020 Online.

Для кого эта конференция?

Владельцы бизнеса, топ-менеджеры

Маркетологи

Sales-менеджеры

Бизнес-девелоперы

Чем эта конференция особенная?

Полезный контент без воды. Международный состав спикеров и участников из Европы, Беларуси, России, Украины. Более 9 часов максимальной пользы! Только реальные кейсы от практиков!

Какие темы обсудим?

Продажи ИТ-продуктов и услуг в 2020-м

Поиск новых работающих регионов, вертикалей, ниш

Как делать хорошие продажи с небольшими бюджетами на продвижение

Ошибки, которые допускают компании и продавцы в кризис, и как их избежать

Построение доверительных и эффективных отношений с клиентами и пользователями

Как небольшому бизнесу попасть в крупные корпорации

Лидогенерация в мире на карантине и после него

Практики и истории от тех, кто сам наступил на грабли

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступ на сайте https://bds.marketing