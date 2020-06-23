IT BDSM 2020 Online

Дата проведения:
10.07.2020
Место проведения:
Платно
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10 июля 2020 года в онлайн формате пройдет международная онлайн-конференция по развитию IT-бизнеса BDSM 2020 Online.
Для кого эта конференция?
- Владельцы бизнеса, топ-менеджеры
- Маркетологи
- Sales-менеджеры
- Бизнес-девелоперы
Чем эта конференция особенная?
Полезный контент без воды. Международный состав спикеров и участников из Европы, Беларуси, России, Украины. Более 9 часов максимальной пользы! Только реальные кейсы от практиков!
Какие темы обсудим?
- Продажи ИТ-продуктов и услуг в 2020-м
- Поиск новых работающих регионов, вертикалей, ниш
- Как делать хорошие продажи с небольшими бюджетами на продвижение
- Ошибки, которые допускают компании и продавцы в кризис, и как их избежать
- Построение доверительных и эффективных отношений с клиентами и пользователями
- Как небольшому бизнесу попасть в крупные корпорации
- Лидогенерация в мире на карантине и после него
- Практики и истории от тех, кто сам наступил на грабли
В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.
Программа и доступ на сайте https://bds.marketing
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