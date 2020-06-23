Salesforce Webinar #3. Move to SFDX

Дата проведения: 

23.07.2020

Место проведения: 

Бесплатно

Лето набирает силу, но Belarusian Salesforce Community не собирается на каникулы. В самый знойный месяц года мы проведем третий вебинар, где расскажем реальную историю одного переезда, которая стал источником новых Salesforce-рекомендаций.

Итак, 23 июля, в 18:00, Татьяна Белоусова, Salesforce Developer (VRP Consulting) поделится опытом перевода уже существующего решения с Org Development Model на SFDX. 

Каждое решение на Salesforce весьма уникально, поэтому вебинар не будет состоять из универсального списка рекомендаций. Спикер расскажет о проблемах, с которыми столкнулась ее команда на проекте, о том, как удалось с ними справиться, и о выводах, к которым пришли специалисты. 

Участники события получают ценные советы, которые помогут облегчить миграцию на SFDX.

Хотите присоединиться? Зарегистрируйтесь по ссылке! Участие бесплатное.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!