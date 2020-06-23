Salesforce Webinar #3. Move to SFDX

Лето набирает силу, но Belarusian Salesforce Community не собирается на каникулы. В самый знойный месяц года мы проведем третий вебинар, где расскажем реальную историю одного переезда, которая стал источником новых Salesforce-рекомендаций.

Итак, 23 июля, в 18:00, Татьяна Белоусова, Salesforce Developer (VRP Consulting) поделится опытом перевода уже существующего решения с Org Development Model на SFDX.

Каждое решение на Salesforce весьма уникально, поэтому вебинар не будет состоять из универсального списка рекомендаций. Спикер расскажет о проблемах, с которыми столкнулась ее команда на проекте, о том, как удалось с ними справиться, и о выводах, к которым пришли специалисты.

Участники события получают ценные советы, которые помогут облегчить миграцию на SFDX.

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