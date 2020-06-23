2 июля пройдет онлайн-семинар «Product Fit в мобайл: как понять, какие продукты и фичи запускать».

В день мероприятия всем участникам, которые прошли регистрацию, направится эл.письмо со ссылкой на трансляцию в Youtube!

Для вас выступит Вера Рабкина (Product Manager AppFollow, ex-Gismart). В рамках семинара Вера познакомит слушателей с концепцией Product Fit, которая является отправной точкой создания любого успешного продукта.

Вера приведет примеры из своей практики, а также из наиболее известных best practices на рынке мобильной разработки в целом. Семинар будет полезен тем, кто планирует создание новых продуктов или крупных модулей.

О спикере:

Вера Рабкина – Product Manager в компании AppFollow, руководящий направлением Reputation Management. Предыдущий опыт насчитывает более 7 лет работы с мобильными и веб-платформами, включая гейминг, eCommerce и SaaS. Ключевыми областями Веры являются стратегия продукта, работа с пользовательским фидбеком и оптимизация монетизации продукта.

Формат: Онлайн

Время: 18:00-20:00

Участие: бесплатное.