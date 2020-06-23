RubyConfBY 2020 Online Edition Conference

RubyConfBY - 6-ая ежегодная конференция, посвященная языку Ruby, Rails и смежным технологиям, организована командой SPACE совместно с сообществом Minsk.rb.

В этом году конференция переходит в онлайн и пройдет 18-19 июля.



Мы впервые сделаем RubyConfBY двухдневным, чтобы не перегружать вас информацией в один день и дать вам больше времени воспользоваться новыми фичами, которые были невозможны в привычном формате.

Чего ожидать от конференции:

в программе будет больше классных спикеров

и их можно будет с легкостью найти в виртуальных speaker rooms ,

, теперь доклады короче, а сессия вопросов - дольше, чтобы у вас было больше времени для обсуждения ,

, бронируйте время для тет-а-тет общения со спикерами в advise lounge ;

; обменивайтесь опытом во время открытых тематических дискуссий ,

, предлагайте свои темы для лайтнинг-сессии,

для лайтнинг-сессии, расстояние больше не помеха: нетворкинг в текстовых и видео комнатах с Ruby-разработчиками со всего мира - больше участников, больше полезных контактов, больше новых идей.

Первые спикеры и билеты уже на сайте конференции.

Стоимость участия: 170 BYN