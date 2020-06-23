RubyConfBY 2020 Online Edition Conference

Дата проведения: 

с 18.07.2020 по 19.07.2020

Место проведения: 

Платно

RubyConfBY  - 6-ая ежегодная конференция, посвященная языку Ruby, Rails и смежным технологиям, организована командой SPACE совместно с сообществом Minsk.rb.
В этом году конференция переходит в онлайн и пройдет 18-19 июля.

Мы впервые сделаем RubyConfBY двухдневным, чтобы не перегружать вас информацией в один день и дать вам больше времени воспользоваться новыми фичами, которые были невозможны в привычном формате.

Чего ожидать от конференции:

  • в программе будет больше классных спикеров
  • и их можно будет с легкостью найти в виртуальных speaker rooms
  • теперь доклады короче, а сессия вопросов - дольше, чтобы у вас было больше времени для обсуждения
  • бронируйте время для тет-а-тет общения со спикерами в advise lounge;
  • обменивайтесь опытом во время открытых тематических дискуссий,
  • предлагайте свои темы для лайтнинг-сессии,
  • расстояние больше не помеха: нетворкинг в текстовых и видео комнатах с Ruby-разработчиками со всего мира - больше участников, больше полезных контактов, больше новых идей.

Первые спикеры и билеты уже на сайте конференции.

Стоимость участия: 170 BYN

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