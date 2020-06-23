RubyConfBY 2020 Online Edition Conference

Дата проведения:
с 18.07.2020 по 19.07.2020
Место проведения:
Платно
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RubyConfBY - 6-ая ежегодная конференция, посвященная языку Ruby, Rails и смежным технологиям, организована командой SPACE совместно с сообществом Minsk.rb.
RubyConfBY - 6-ая ежегодная конференция, посвященная языку Ruby, Rails и смежным технологиям, организована командой SPACE совместно с сообществом Minsk.rb.
В этом году конференция переходит в онлайн и пройдет 18-19 июля.
Мы впервые сделаем RubyConfBY двухдневным, чтобы не перегружать вас информацией в один день и дать вам больше времени воспользоваться новыми фичами, которые были невозможны в привычном формате.
Чего ожидать от конференции:
- в программе будет больше классных спикеров
- и их можно будет с легкостью найти в виртуальных speaker rooms,
- теперь доклады короче, а сессия вопросов - дольше, чтобы у вас было больше времени для обсуждения,
- бронируйте время для тет-а-тет общения со спикерами в advise lounge;
- обменивайтесь опытом во время открытых тематических дискуссий,
- предлагайте свои темы для лайтнинг-сессии,
- расстояние больше не помеха: нетворкинг в текстовых и видео комнатах с Ruby-разработчиками со всего мира - больше участников, больше полезных контактов, больше новых идей.
Первые спикеры и билеты уже на сайте конференции.
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