IT Battle от ROI4CIO

Дата проведения: 

10.08.2020

Место проведения: 

Бесплатно

10 августа стартует серия онлайн-соревнований вендоров корпоративного программного обеспечения. 

Мероприятие будет интересно тем, кто выбирает Next Generation Firewall, планирует модернизацию или просто интересуется современными решениями в сфере информационной безопасности. 

Участники выступят с питчами о своих продуктах, предложат решение по заранее подготовленной конфигурации пользователя и поучаствуют в дискуссии.

Кто станет победителем решат квалифицированное жюри и зрители. 

Участие для зрителей бесплатное, достаточно зарегистрироваться на странице https://www.itbattle.roi4cio.com/

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