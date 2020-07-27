IT Battle от ROI4CIO

Дата проведения:
10.08.2020
Место проведения:
Бесплатно
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10 августа стартует серия онлайн-соревнований вендоров корпоративного программного обеспечения.
Мероприятие будет интересно тем, кто выбирает Next Generation Firewall, планирует модернизацию или просто интересуется современными решениями в сфере информационной безопасности.
Участники выступят с питчами о своих продуктах, предложат решение по заранее подготовленной конфигурации пользователя и поучаствуют в дискуссии.
Кто станет победителем решат квалифицированное жюри и зрители.
Участие для зрителей бесплатное, достаточно зарегистрироваться на странице https://www.itbattle.roi4cio.com/
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