IT Battle от ROI4CIO

10 августа стартует серия онлайн-соревнований вендоров корпоративного программного обеспечения.

Мероприятие будет интересно тем, кто выбирает Next Generation Firewall, планирует модернизацию или просто интересуется современными решениями в сфере информационной безопасности.

Участники выступят с питчами о своих продуктах, предложат решение по заранее подготовленной конфигурации пользователя и поучаствуют в дискуссии.

Кто станет победителем решат квалифицированное жюри и зрители.

Участие для зрителей бесплатное, достаточно зарегистрироваться на странице https://www.itbattle.roi4cio.com/