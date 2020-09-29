Вебинар "Как развернуть приложение на Heroku"

Несмотря на то, что Вселенная стремится к хаосу, IT-мир ищет простые и эффективные решения. Одно из них - облачная PaaS-платформа Heroku, которая позволит фокусироваться на разработке кода, не думая о серверной части.

Как это работает? Об этом мы поговорим на вебинаре “Как развернуть приложение на Heroku", который пройдет 15 октября, в 18:00.

О чем будет вебинар:

В роли спикера выступит Павел Рачковский, Head of Front-End Department (VRP Consulting), который расскажет:

об особенностях работы с платформой,

о преимуществах деплоя на Heroku,

об интеграции с платформой Salesforce.

Также наш эксперт покажет, как развернуть на Heroku приложение на Node.js, даст практические советы и ответит на ваши вопросы. К слову, авторы лучших вопросов получат фирменные призы от VRP Consulting.

Для кого:

разработчики, которые интересуются облачными PaaS-платформами, Node.js, Salesforce.

Условия онлайн-участия: